В результате вражеской дроновой атаки повреждено предприятие в Киевской области, произошел пожар

В результате очередной атаки российских захватчиков в Киевской области повреждено промышленное предприятие.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Частично повреждена кровля здания", - рассказал чиновник.

Кравченко добавил, что пострадавших в результате очередной атаки врага нет.

Ранее сообщалось, что днем 24 ноября 2024 года Киевскую область атакуют вражеские дроны, в регионе снова работают силы ПВО.

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