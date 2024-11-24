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Новости Война
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В результате вражеской дроновой атаки повреждено предприятие в Киевской области, произошел пожар

У Київській ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки

В результате очередной атаки российских захватчиков в Киевской области повреждено промышленное предприятие.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Частично повреждена кровля здания", - рассказал чиновник.

Кравченко добавил, что пострадавших в результате очередной атаки врага нет.

Ранее сообщалось, что днем 24 ноября 2024 года Киевскую область атакуют вражеские дроны, в регионе снова работают силы ПВО.

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Киевская область (4120) повреждение (165) атака (373)


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24.11.2024 18:08 Ответить
...останкіно.
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24.11.2024 19:18 Ответить
 
 