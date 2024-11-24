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Новини Війна
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Внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджене підприємство на Київщині, сталася пожежа

У Київській ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки

Вналідок чергової атаки російських загарбників у Київській області пошкоджено промислове підприємство.

Про це у неділю, 24 листопада, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Частково пошкоджена покрівля будівлі", - розповів посадовець.

Кравченко додав, що постраждалих внаслідок чергової атаки ворога немає.

Раніше повідомлялося, що вдень 24 листопада 2024 року Київщину атакують ворожі дрони, у регіоні знову працюють сили ППО.

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Автор: 

Київська область (4017) пошкодження (168) атака (339)


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24.11.2024 18:08 Відповісти
...останкіно.
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24.11.2024 19:18 Відповісти
 
 