Внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджене підприємство на Київщині, сталася пожежа
Вналідок чергової атаки російських загарбників у Київській області пошкоджено промислове підприємство.
Про це у неділю, 24 листопада, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Частково пошкоджена покрівля будівлі", - розповів посадовець.
Кравченко додав, що постраждалих внаслідок чергової атаки ворога немає.
Раніше повідомлялося, що вдень 24 листопада 2024 року Київщину атакують ворожі дрони, у регіоні знову працюють сили ППО.
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Дорогой Я
показати весь коментар24.11.2024 18:08 Відповісти Мені подобається 2
Evgen Karpenko
показати весь коментар24.11.2024 19:18 Відповісти Мені подобається 1
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