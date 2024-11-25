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Знищено 71 зі 145 "Шахедів", ще 71 дрон локаційно втрачений, - Повітряні сили

Знищення Шахедів мобільною групою ППО

У ніч на 25 листопада 2024 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів знищила наша ППО?

Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

"71 БпЛА - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі. Інформація оновлюється", - додали у Повітряних силах.

Інформація про знищення "Шахедів" за попередню добу

Також зазначається, що упродовж 24 листопада 2024 року з 10.00 по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки "шахедів" здійснювались лише у нічний час - в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БпЛА і протягом дня.

Автор: 

ППО (3183) Повітряні сили (2630) Шахед (984)


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Топ коментарі
+6
Зеленський і банда, придумали новий звіздьож, - локаційно втрачені.
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25.11.2024 11:42
+6
145 шахедід - ніщо проти вечірнього відосика Найшашличнішого
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25.11.2024 11:45
+6
слова "обстановка складна і контрольована" і "локаційно втрачені" потрібно заборонити використовувати в пресслужбах штабів як такі, що вводять в оману!
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25.11.2024 11:47
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Зеленський і банда, придумали новий звіздьож, - локаційно втрачені.
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25.11.2024 11:42 Відповісти
слова "обстановка складна і контрольована" і "локаційно втрачені" потрібно заборонити використовувати в пресслужбах штабів як такі, що вводять в оману!
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25.11.2024 11:47 Відповісти
"Виявлено та здійснено супровід 145 шахедів."
Як ви їх тоді "локаційно втратили", якщо ви "здійснили супровід"???🤣
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25.11.2024 11:51 Відповісти
Локаційно втрачаються, як правило, "Пародії", які летять прямо, поки бензину вистачить.
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25.11.2024 11:51 Відповісти
Цілих 71? ПОЛОВИНУ? Я жє нє лох какійто, хоч мені й не 42
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25.11.2024 11:53 Відповісти
А що тут такого? "Пародії" на порядок дешевші за ішакєди, клепати можна сотнями на день, а ППО з пантелику збивають аж бігом. Десь половина запущених дронів - це обманки.
Інакше ми б кожного дня бачили десятки новин про влучання на кшталт одеских або харківських.
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25.11.2024 11:56 Відповісти
Чого це вони дешевші? Летять так само, все те саме. Чого вони раптом подешевшали?
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25.11.2024 12:04 Відповісти
Там немає бойової частини, це просто пуста болванка.
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25.11.2024 12:19 Відповісти
Бойова частина коштує копійки.
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25.11.2024 12:31 Відповісти
Дешева система "наведення". Не потрібне маневрування....
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25.11.2024 12:49 Відповісти
Пані!! Вам респект!!! Ваші дописи прості... зрозумілі і реальні! Соромно за людей..у яких у голові замість мозку полова і які не розуміють НАЙПРОСТІЙШОГО!!!!)))) Нездатність зрозуміти слово обманка просто дивує!
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25.11.2024 12:57 Відповісти
https://ua.news/ua/war-vs-rf/rosijskyj-dron-obmanka-zibranyj-z-zahidnyh-ta-kytajskyh-detalej-gur-mo

Може щось у мозку у Вас і запрацює!!!???))))
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25.11.2024 12:59 Відповісти
Менший розмір, але стоять лінзи Люнеберга. Корпус найпростіший, з дешевої фанери. Двигун набагато менш потужний. Система навігації примітивна, без GPS. Відсутність БЧ.
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25.11.2024 14:17 Відповісти
Не пиши дурниці. Локаційно втрачені - тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. Можна вважати, що були збиті за допомогою РЕБ.
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25.11.2024 12:30 Відповісти
Ага, або баба-яга на метлі пролітала...
Хочу примітити, що ще 2 місяці тому такої брехні не було...
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25.11.2024 12:32 Відповісти
145 шахедід - ніщо проти вечірнього відосика Найшашличнішого
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25.11.2024 11:45 Відповісти
хай повітряні сили займаються своєю справою, а підраховувати шахеди залиште зеленому їбанату: йому сподобалося підрахуєм бути - оно два дні рахує...
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25.11.2024 11:47 Відповісти
на шо це ти натякаєш ?
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25.11.2024 11:52 Відповісти
71+71+1 = 143 , а де ще два
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25.11.2024 11:50 Відповісти
‼️‼️‼️‼️Може дозволити усім Українцям мати зареєстровану зброю і платити ПРЕМІЮ за збиті дрони?
БУДУТЬ УКРАЇНСЬКІ МИСЛИВЦІ ЗА ДРОНАМИ І РАКЕТАМИ. Можно даже зробити РЕГИОНАЛЬНІ асоціації мисливців за дронами

ТАКОГО У СВІТИ НЕМА НИДЕ - українці будуть першими як завжди починая з Трипілля
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25.11.2024 12:07 Відповісти
Ось воно - розгадка трипільского "бінокля". Це попередження нащадкам
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25.11.2024 12:21 Відповісти
Цього металобрухту з кожним днем все більше. Треба завод знищувати, бо заспамлять ними.
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25.11.2024 12:17 Відповісти
'Локаційно втрачений'' тобто зник з екрану локатора, тобто впав, вибухнув невідомо де і невідомо чи спричинив руйнування.. догадуйтеся самі. Я зразу писав що це широке поле для махлювання!
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25.11.2024 12:26 Відповісти
Локаційно втрачені -
це коли наші РЕБи позбавляють можливості орієнтуватися кацапським
дронам в нашому просторі і вони летять в іншу сторону 🙁
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25.11.2024 12:48 Відповісти
 
 