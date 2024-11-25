Знищено 71 зі 145 "Шахедів", ще 71 дрон локаційно втрачений, - Повітряні сили

У ніч на 25 листопада 2024 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів знищила наша ППО?

Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

"71 БпЛА - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі. Інформація оновлюється", - додали у Повітряних силах.

Інформація про знищення "Шахедів" за попередню добу

Також зазначається, що упродовж 24 листопада 2024 року з 10.00 по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки "шахедів" здійснювались лише у нічний час - в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БпЛА і протягом дня.