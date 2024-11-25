Уничтожен 71 из 145 "Шахедов", еще 71 дрон локационно потерян, - Воздушные силы

В ночь на 25 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БпЛА.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

"71 БпЛА - локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси. Информация обновляется", - добавили в Воздушных силах.

Информация об уничтожении "Шахедов" за предыдущие сутки

Также отмечается, что в течение 24 ноября 2024 года с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Поскольку противник постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может меняться. Ведь раньше атаки "шахедов" осуществлялись только в ночное время - в темное время суток. Сейчас противник применяет ударные БпЛА и в течение дня.