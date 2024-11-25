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Уничтожен 71 из 145 "Шахедов", еще 71 дрон локационно потерян, - Воздушные силы

Знищення Шахедів мобільною групою ППО

В ночь на 25 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БпЛА.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

"71 БпЛА - локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси. Информация обновляется", - добавили в Воздушных силах.

Информация об уничтожении "Шахедов" за предыдущие сутки

Также отмечается, что в течение 24 ноября 2024 года с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Поскольку противник постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может меняться. Ведь раньше атаки "шахедов" осуществлялись только в ночное время - в темное время суток. Сейчас противник применяет ударные БпЛА и в течение дня.

Автор: 

ПВО (2727) Воздушные силы (2273) Шахед (960)


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Топ комментарии
+6
Зеленський і банда, придумали новий звіздьож, - локаційно втрачені.
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25.11.2024 11:42
+6
145 шахедід - ніщо проти вечірнього відосика Найшашличнішого
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25.11.2024 11:45
+6
слова "обстановка складна і контрольована" і "локаційно втрачені" потрібно заборонити використовувати в пресслужбах штабів як такі, що вводять в оману!
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25.11.2024 11:47
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Зеленський і банда, придумали новий звіздьож, - локаційно втрачені.
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25.11.2024 11:42 Ответить
слова "обстановка складна і контрольована" і "локаційно втрачені" потрібно заборонити використовувати в пресслужбах штабів як такі, що вводять в оману!
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25.11.2024 11:47 Ответить
"Виявлено та здійснено супровід 145 шахедів."
Як ви їх тоді "локаційно втратили", якщо ви "здійснили супровід"???🤣
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25.11.2024 11:51 Ответить
Локаційно втрачаються, як правило, "Пародії", які летять прямо, поки бензину вистачить.
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25.11.2024 11:51 Ответить
Цілих 71? ПОЛОВИНУ? Я жє нє лох какійто, хоч мені й не 42
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25.11.2024 11:53 Ответить
А що тут такого? "Пародії" на порядок дешевші за ішакєди, клепати можна сотнями на день, а ППО з пантелику збивають аж бігом. Десь половина запущених дронів - це обманки.
Інакше ми б кожного дня бачили десятки новин про влучання на кшталт одеских або харківських.
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25.11.2024 11:56 Ответить
Чого це вони дешевші? Летять так само, все те саме. Чого вони раптом подешевшали?
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25.11.2024 12:04 Ответить
Там немає бойової частини, це просто пуста болванка.
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25.11.2024 12:19 Ответить
Бойова частина коштує копійки.
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25.11.2024 12:31 Ответить
Дешева система "наведення". Не потрібне маневрування....
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25.11.2024 12:49 Ответить
Пані!! Вам респект!!! Ваші дописи прості... зрозумілі і реальні! Соромно за людей..у яких у голові замість мозку полова і які не розуміють НАЙПРОСТІЙШОГО!!!!)))) Нездатність зрозуміти слово обманка просто дивує!
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25.11.2024 12:57 Ответить
https://ua.news/ua/war-vs-rf/rosijskyj-dron-obmanka-zibranyj-z-zahidnyh-ta-kytajskyh-detalej-gur-mo

Може щось у мозку у Вас і запрацює!!!???))))
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25.11.2024 12:59 Ответить
Менший розмір, але стоять лінзи Люнеберга. Корпус найпростіший, з дешевої фанери. Двигун набагато менш потужний. Система навігації примітивна, без GPS. Відсутність БЧ.
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25.11.2024 14:17 Ответить
Не пиши дурниці. Локаційно втрачені - тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. Можна вважати, що були збиті за допомогою РЕБ.
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25.11.2024 12:30 Ответить
Ага, або баба-яга на метлі пролітала...
Хочу примітити, що ще 2 місяці тому такої брехні не було...
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25.11.2024 12:32 Ответить
145 шахедід - ніщо проти вечірнього відосика Найшашличнішого
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25.11.2024 11:45 Ответить
хай повітряні сили займаються своєю справою, а підраховувати шахеди залиште зеленому їбанату: йому сподобалося підрахуєм бути - оно два дні рахує...
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25.11.2024 11:47 Ответить
на шо це ти натякаєш ?
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25.11.2024 11:52 Ответить
71+71+1 = 143 , а де ще два
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25.11.2024 11:50 Ответить
‼️‼️‼️‼️Може дозволити усім Українцям мати зареєстровану зброю і платити ПРЕМІЮ за збиті дрони?
БУДУТЬ УКРАЇНСЬКІ МИСЛИВЦІ ЗА ДРОНАМИ І РАКЕТАМИ. Можно даже зробити РЕГИОНАЛЬНІ асоціації мисливців за дронами

ТАКОГО У СВІТИ НЕМА НИДЕ - українці будуть першими як завжди починая з Трипілля
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25.11.2024 12:07 Ответить
Ось воно - розгадка трипільского "бінокля". Це попередження нащадкам
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25.11.2024 12:21 Ответить
Цього металобрухту з кожним днем все більше. Треба завод знищувати, бо заспамлять ними.
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25.11.2024 12:17 Ответить
'Локаційно втрачений'' тобто зник з екрану локатора, тобто впав, вибухнув невідомо де і невідомо чи спричинив руйнування.. догадуйтеся самі. Я зразу писав що це широке поле для махлювання!
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25.11.2024 12:26 Ответить
Локаційно втрачені -
це коли наші РЕБи позбавляють можливості орієнтуватися кацапським
дронам в нашому просторі і вони летять в іншу сторону 🙁
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25.11.2024 12:48 Ответить
 
 