Уничтожен 71 из 145 "Шахедов", еще 71 дрон локационно потерян, - Воздушные силы
В ночь на 25 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сколько дронов запустил враг?
Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БпЛА.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько дронов уничтожила наша ПВО?
По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.
"71 БпЛА - локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси. Информация обновляется", - добавили в Воздушных силах.
Информация об уничтожении "Шахедов" за предыдущие сутки
Также отмечается, что в течение 24 ноября 2024 года с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Поскольку противник постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может меняться. Ведь раньше атаки "шахедов" осуществлялись только в ночное время - в темное время суток. Сейчас противник применяет ударные БпЛА и в течение дня.
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Як ви їх тоді "локаційно втратили", якщо ви "здійснили супровід"???🤣
Інакше ми б кожного дня бачили десятки новин про влучання на кшталт одеских або харківських.
Може щось у мозку у Вас і запрацює!!!???))))
Хочу примітити, що ще 2 місяці тому такої брехні не було...
БУДУТЬ УКРАЇНСЬКІ МИСЛИВЦІ ЗА ДРОНАМИ І РАКЕТАМИ. Можно даже зробити РЕГИОНАЛЬНІ асоціації мисливців за дронами
ТАКОГО У СВІТИ НЕМА НИДЕ - українці будуть першими як завжди починая з Трипілля
це коли наші РЕБи позбавляють можливості орієнтуватися кацапським
дронам в нашому просторі і вони летять в іншу сторону 🙁