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Враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе (обновлено)

Шахеди атакували Тернопіль

В ночь на 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю и области. Возникли перебои с электро- и водоснабжением в областном центре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільне и глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

Около 01:00 в Тернополе прогремел ряд взрывов, после этого в областном центре и в некоторых населенных пунктах вокруг него исчезло электроснабжение.

Негода заявил, что местные власти работают над выяснением объема повреждений и устранением последствий.

По данным Суспільне, в 01:47 в Тернополе прогремел повторный взрыв.

По информации городского головы Тернополя Сергея Надала, в результате повреждения электроинфраструктуры в Тернополе есть перебои с централизованным водоснабжением.Троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать.

Также в городе возобновили работу Пункты несокрушимости

"Энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", - добавил Надал.

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обстрел (27036) Тернополь (769) Шахед (964) Тернопольский район (8)


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ця херня летить через всю Україну, її всі чують та бачать і саме головне, ніхто не збиває. Думаю доблесні поліцейські разом з ТЦК хоть голими руками зловили.
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26.11.2024 06:43 Ответить
Так,мені теж дивно.Коестатують,що куди летить,і збивають над містами...
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26.11.2024 06:54 Ответить
,,Знав би де впадеш соломки б підклав'' , тобто знав би кудою вони будуть летіти , то там би чекав та збивав .
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26.11.2024 07:30 Ответить
Зараз наче біля кожного потужного трансформатору під час тривоги стоять мобільні вогневі групи. Чи в Тернополі вони тільки числяться на папері, отримують гроші і сплять вдома?
Я ще розумію, ракету прогавили, але мопед??
Чи вони сподіваються, що війна, то десь далеко?
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26.11.2024 07:45 Ответить
Зараз дивлюсь кометар голови Тернопільської ОВА, вигляд у нього розгублений і переляканий.
Ваш коментар 100% збігся з моїми висноками: не очікували, але виділені кошти освоїли вже наперед.
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26.11.2024 09:46 Ответить
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26.11.2024 08:28 Ответить
Проспали "шахеди"в Тернополі - це зрозуміло.
Тому командирів місцевих підрозділів сил ППО потрібно негайно замінити на більш толкових і енергійних, а попередників відправити на Схід зупиняти ворожий наступ.
Здається вже і командуючого Олещука, що розвів у підлеглих йому військах корупцію, звільнили з посади, але, схоже, й далі набирають в тилові підрозділи ППО некомпетентних та інертних людей, які проте з грошима і потрібними знайомствами.
За кожен такий провал має бути відповідальність з конкретними прізвищами, званнями і посадами - відправка на фронт.
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26.11.2024 08:41 Ответить
 
 