Враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе (обновлено)

В ночь на 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю и области. Возникли перебои с электро- и водоснабжением в областном центре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільне и глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

Около 01:00 в Тернополе прогремел ряд взрывов, после этого в областном центре и в некоторых населенных пунктах вокруг него исчезло электроснабжение.

Негода заявил, что местные власти работают над выяснением объема повреждений и устранением последствий.

По данным Суспільне, в 01:47 в Тернополе прогремел повторный взрыв.

По информации городского головы Тернополя Сергея Надала, в результате повреждения электроинфраструктуры в Тернополе есть перебои с централизованным водоснабжением.Троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать.

Также в городе возобновили работу Пункты несокрушимости

"Энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", - добавил Надал.

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