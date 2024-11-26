Враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе (обновлено)
В ночь на 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю и области. Возникли перебои с электро- и водоснабжением в областном центре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільне и глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.
Около 01:00 в Тернополе прогремел ряд взрывов, после этого в областном центре и в некоторых населенных пунктах вокруг него исчезло электроснабжение.
Негода заявил, что местные власти работают над выяснением объема повреждений и устранением последствий.
По данным Суспільне, в 01:47 в Тернополе прогремел повторный взрыв.
По информации городского головы Тернополя Сергея Надала, в результате повреждения электроинфраструктуры в Тернополе есть перебои с централизованным водоснабжением.Троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать.
Также в городе возобновили работу Пункты несокрушимости
"Энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", - добавил Надал.
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Я ще розумію, ракету прогавили, але мопед??
Чи вони сподіваються, що війна, то десь далеко?
Ваш коментар 100% збігся з моїми висноками: не очікували, але виділені кошти освоїли вже наперед.
Тому командирів місцевих підрозділів сил ППО потрібно негайно замінити на більш толкових і енергійних, а попередників відправити на Схід зупиняти ворожий наступ.
Здається вже і командуючого Олещука, що розвів у підлеглих йому військах корупцію, звільнили з посади, але, схоже, й далі набирають в тилові підрозділи ППО некомпетентних та інертних людей, які проте з грошима і потрібними знайомствами.
За кожен такий провал має бути відповідальність з конкретними прізвищами, званнями і посадами - відправка на фронт.