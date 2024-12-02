В Тернополе рашисты ударили в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые, - городской голова. ВИДЕО

В ночь на 2 декабря россияне попали ударным БпЛА в жилой дом в Тернополе, есть погибшие и тяжелораненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

После попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем, пятом этаже, и частично третий и четвертые этажи.

По информации начальника ОВА Вячеслава Негоды один человек погиб.

На эту минуту до сих пор работают спасательные и специальные службы.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. Готовим место для временного пребывания тернополян, квартиры которых пострадали", - сказал Надал.

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