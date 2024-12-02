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Новости
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В Тернополе рашисты ударили в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые, - городской голова. ВИДЕО

В ночь на 2 декабря россияне попали ударным БпЛА в жилой дом в Тернополе, есть погибшие и тяжелораненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

Цензор.НЕТ Зображення

После попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем, пятом этаже, и частично третий и четвертые этажи.

По информации начальника ОВА Вячеслава Негоды один человек погиб.

На эту минуту до сих пор работают спасательные и специальные службы.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. Готовим место для временного пребывания тернополян, квартиры которых пострадали", - сказал Надал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Тернополь, в жилом доме вспыхнул пожар, - мэр

Автор: 

обстрел (27071) Тернополь (769) Шахед (978)


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коли тривога, потрібно йти в укриття
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02.12.2024 07:25 Ответить
Так як орки постійно запускають шахеди, то в підвалі потрібно сидіти цілодобово.
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02.12.2024 07:52 Ответить
В нас вдень збивають шахеда, а люди спокійно йдуть по вулиці. Навіть не звертають уваги. Зайдіть десь, щоб хоч на голову не впало.
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02.12.2024 08:01 Ответить
Смерті рашистам
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02.12.2024 08:17 Ответить
Де відповідь, блазні?
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02.12.2024 10:41 Ответить
 
 