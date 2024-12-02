В Тернополе рашисты ударили в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые, - городской голова. ВИДЕО
В ночь на 2 декабря россияне попали ударным БпЛА в жилой дом в Тернополе, есть погибшие и тяжелораненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Сергей Надал.
После попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем, пятом этаже, и частично третий и четвертые этажи.
По информации начальника ОВА Вячеслава Негоды один человек погиб.
На эту минуту до сих пор работают спасательные и специальные службы.
"Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. Готовим место для временного пребывания тернополян, квартиры которых пострадали", - сказал Надал.
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Orest Zaulichnyy
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