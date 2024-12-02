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Новини
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У Тернополі рашисти влучили у багатоповерховий будинок, є загиблі та важкопоранені, - міський голова. ВIДЕО

У ніч на 2 грудня  росіяни влучили ударним БпЛА в житловий будинок у Тернополі, є загиблі та важкопоранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому, пʼятому поверху, та частково третій і четверті поверхи.

За інформацією начальника ОВА В'ячеслава Негоди одна людина загинула.

На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби.

"Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених. Готуємо місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали", - сказав Надал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Тернопіль, в житловому будинку спалахнула пожежа, - мер

Автор: 

обстріл (28274) Тернопіль (401) Шахед (949)


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коли тривога, потрібно йти в укриття
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02.12.2024 07:25 Відповісти
Так як орки постійно запускають шахеди, то в підвалі потрібно сидіти цілодобово.
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02.12.2024 07:52 Відповісти
В нас вдень збивають шахеда, а люди спокійно йдуть по вулиці. Навіть не звертають уваги. Зайдіть десь, щоб хоч на голову не впало.
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02.12.2024 08:01 Відповісти
Смерті рашистам
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02.12.2024 08:17 Відповісти
Де відповідь, блазні?
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02.12.2024 10:41 Відповісти
 
 