У Тернополі рашисти влучили у багатоповерховий будинок, є загиблі та важкопоранені, - міський голова. ВIДЕО
У ніч на 2 грудня росіяни влучили ударним БпЛА в житловий будинок у Тернополі, є загиблі та важкопоранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Сергій Надал.
Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому, пʼятому поверху, та частково третій і четверті поверхи.
За інформацією начальника ОВА В'ячеслава Негоди одна людина загинула.
На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби.
"Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених. Готуємо місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали", - сказав Надал.
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Orest Zaulichnyy
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