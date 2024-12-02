Знищено 52 із 110 "Шахедів", ще 50 безпілотників локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 2 грудня 2024 року ворог атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типіві з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Скільки дронів знищила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 - вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один - в повітрі. Бойова робота триває!

Інформація уточнюється та оновлюється.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 грудня російські війська запустили по Україні "Шахеди". Згодом стало відомо, що вночі 2 грудня у Тернополі рашисти влучили у багатоповерховий будинок, є загиблі та важкопоранені. За даними ДСНС, 1 людина загинула, 3 - поранені у Тернополі.