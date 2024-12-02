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Новини Відео Війна
11 225 18

Бійці ППО за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2 збивають дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи бійців мобільної групи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2 знищують на близькій відстані російський дрон-камікадзе "Shahed-136".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено 52 із 110 "Шахедів", ще 50 безпілотників локаційно втрачені, - Повітряні сили

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ППО (3153) знищення (7154) дрони (4632) Шахед (949)


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Топ коментарі
+13
супер! молодці!
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02.12.2024 10:59
+8
.... опинилися в потрібному місці і в потрібний час
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02.12.2024 11:16
+8
Доволі близько летів, але файно влучили ))
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02.12.2024 11:23
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супер! молодці!
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02.12.2024 10:59 Відповісти
Нащадки будуть пишатися таким відео!
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02.12.2024 11:15 Відповісти
Головне, щоб ********* пишались і цінили, а не посилали потім разом з державою нахрен і не не залишали на одинці з їх проблемами, бо ми це добре вміємо.
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02.12.2024 14:41 Відповісти
.... опинилися в потрібному місці і в потрібний час
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02.12.2024 11:16 Відповісти
Доволі близько летів, але файно влучили ))
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02.12.2024 11:23 Відповісти
мощщщно-брутально-влучно, починаючи від платформи-КрАЗу і до самої ЗУшки-"бензопилки"..
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02.12.2024 11:43 Відповісти
отлично, а боевая часть на земле выбухает всё таки, блин жаль что не в воздухе
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02.12.2024 12:21 Відповісти
Гарна робота.
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02.12.2024 12:27 Відповісти
А от тут - не "фантазуй"... Бо на відео - КрАЗ-256... А він перестав випускаться ще в СРСР...
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02.12.2024 13:48 Відповісти
Могло і покосити осколками...+контузія...дуже близько
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02.12.2024 14:35 Відповісти
ТЕ "близько" - метрів чотириста... То так на відео виглядить - наче "близько"...
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02.12.2024 15:02 Відповісти
Явно не Конча-Заспшина)))
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02.12.2024 15:33 Відповісти
таких Зушок та іншого нам потрібні тисячі..
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02.12.2024 18:41 Відповісти
Екіпажів звідки набереш? У самої ЗУ - 5 чоловік. Пара (мінімум) - розрахунок прожекторної установки. Та ще водій автомобіля... Всього ВІСІМ чоловік... Тепер множ на тисячу...
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02.12.2024 19:22 Відповісти
Ухилянтів ловити жорсткіше!
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02.12.2024 19:55 Відповісти
Лови...
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02.12.2024 20:17 Відповісти
 
 