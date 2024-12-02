Бійці ППО за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2 збивають дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи бійців мобільної групи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2 знищують на близькій відстані російський дрон-камікадзе "Shahed-136".

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