Бійці ППО за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2 збивають дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи бійців мобільної групи ППО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2 знищують на близькій відстані російський дрон-камікадзе "Shahed-136".
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