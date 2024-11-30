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Новости
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В РФ заявили об атаке БпЛА на Каспийск в Дагестане. В аэропорту Махачкалы введен план "Ковёр"

Губернатор Дагестана Сергей Меликов утром 30 ноября заявил о якобы попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске, работа аэропорта Махачкалы остановлена.

Об этом он сообщил в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал удар "безрезультатным" и заявил, что разрушений и жертв якобы нет.

Атака дронів на Каспійськ у Дагестані 30 листопада: що відомо

Каспийск расположен в республике Дагестан в 1000 км от Украины.

По данным Telegram-канала Astra, работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы БПЛА, был введен план "Ковер".

План "Ковер" вводится в случаях, когда в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.

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Минобороны страны-агрессора России отчиталось, что ночью российская ПВО якобы "перехватила" 11 беспилотников, восемь - над территорией Белгородской области и три - над акваторией Черного моря.

Атака дронів на Каспійськ у Дагестані 30 листопада: що відомо

Что говорят в ЦПД при СНБО?

"Каспийск в Дагестане. Туда снова долетели БПЛА. Более 1000 км от нас. Отмечу, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и различных военных подразделений вооруженных сил России", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он добавил, что порт расположен вдоль маршрутов, которые Иран использует для поставок оружия в Россию.

Атака дронів на Каспійськ у Дагестані 30 листопада: що відомо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка подтверждает повреждение по меньшей мере двух фрегатов РФ в Каспийске

Как сообщалось, 6 ноября в результате инновационной спецоперации ГУР МО Украины впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море.

Поражения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске (Дагестан) - в частности, речь идет, вероятно, о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", а также повреждения, возможно, получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Автор: 

беспилотник (3541) Дагестан (144) порт (732) Каспий (14) Удары по РФ (266)


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Топ комментарии
+8
Саме цікаве - наші пишуть про "можливе ураження кораблів"... Зате кацапи вже кілька днів верещать у соцмережах на підтвердження цього ураження... Адже це вже ДРУГИЙ удар по військово-морській базі та порту у Каспійську...
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30.11.2024 11:40
+5
Не такі страшні українські безпілотники, як їх "обломкі"! 😁
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30.11.2024 11:42
+4
Тєрорістічєская атака кієвсково рєжима! - 😱святі воші!
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30.11.2024 11:54
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Правила форума Совет форумчан
План мали б назвати "Коврік")Чому ?бо розслабтесь і отримайте незадоволення))
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30.11.2024 11:22 Ответить
Та хаи б"ють - нах воно иому? -- шо згорить те не зогниє
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30.11.2024 11:25 Ответить
Саме цікаве - наші пишуть про "можливе ураження кораблів"... Зате кацапи вже кілька днів верещать у соцмережах на підтвердження цього ураження... Адже це вже ДРУГИЙ удар по військово-морській базі та порту у Каспійську...
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30.11.2024 11:40 Ответить
Не такі страшні українські безпілотники, як їх "обломкі"! 😁
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30.11.2024 11:42 Ответить
ХачМачхала запускай ковьор-салольот
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30.11.2024 11:53 Ответить
Тєрорістічєская атака кієвсково рєжима! - 😱святі воші!
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30.11.2024 11:54 Ответить
Російською звучить так - кавьор.
Краще пишіть "килим"
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30.11.2024 11:57 Ответить
В аеропорту Махачкали введено план "Ковер"

...а в Коврово - план "Махач"...
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30.11.2024 12:18 Ответить
Нуй ми туди дрони витрачаемо? Може ті дрони пустим по кацапах що одне село за іншим віджимають і скоро Дніпро захоплять?
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30.11.2024 12:19 Ответить
А план ''КАкошнік'' коли запроваджують?
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30.11.2024 12:39 Ответить
Мабудь,коли відмінять план "КАВЙОР"...
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30.11.2024 15:12 Ответить
Кавйор - самальот
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30.11.2024 16:34 Ответить
Обратите внимание, железные дороги рашки небомбят совсем.
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30.11.2024 17:25 Ответить
 
 