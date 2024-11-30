В РФ заявили об атаке БпЛА на Каспийск в Дагестане. В аэропорту Махачкалы введен план "Ковёр"

Губернатор Дагестана Сергей Меликов утром 30 ноября заявил о якобы попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске, работа аэропорта Махачкалы остановлена.

Об этом он сообщил в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал удар "безрезультатным" и заявил, что разрушений и жертв якобы нет.

Каспийск расположен в республике Дагестан в 1000 км от Украины.

По данным Telegram-канала Astra, работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы БПЛА, был введен план "Ковер".

План "Ковер" вводится в случаях, когда в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.

Также читайте: В Краснодарском крае РФ раздалась серия взрывов: впоследствии был виден дым над морем.

Минобороны страны-агрессора России отчиталось, что ночью российская ПВО якобы "перехватила" 11 беспилотников, восемь - над территорией Белгородской области и три - над акваторией Черного моря.

Что говорят в ЦПД при СНБО?

"Каспийск в Дагестане. Туда снова долетели БПЛА. Более 1000 км от нас. Отмечу, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и различных военных подразделений вооруженных сил России", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он добавил, что порт расположен вдоль маршрутов, которые Иран использует для поставок оружия в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка подтверждает повреждение по меньшей мере двух фрегатов РФ в Каспийске

Как сообщалось, 6 ноября в результате инновационной спецоперации ГУР МО Украины впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море.

Поражения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске (Дагестан) - в частности, речь идет, вероятно, о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", а также повреждения, возможно, получили малые ракетные корабли проекта 21631.