В Краснодарском крае РФ раздалась серия взрывов: впоследствии был виден дым над морем.
В районе города Туапсе (Краснодарский край, РФ) этой ночью, 29 ноября, прогремели многочисленные взрывы. В регионе работают системы противовоздушной обороны из-за неизвестных беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и местные Тelegram-каналы.
Позже в пабликах рассказали, что в регионе продолжается работа сил и средств ПВО из-за "массированной атаки" с применением беспилотников.
По словам местных жителей в сообщениях в интернете, в Туапсе взрывы были слышны в разных районах, и "очень громко", в частности, возле пляжа.
Отмечается, что якобы системы ПВО сбили более 20 БпЛА. Тем временем местные власти сохраняют тишину.
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+9 Александр Чуднивец #474549
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- Знаючі люди казали мені, що це з-за хімікатів, які залишилися в повітрі з часів війни, що саме вони дають такі яскраві кольори...
Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим, хто на нас напав!.....
Кацапам вже ссикотно викладати у мережу, бо з півдня можно рєзко заїхати на сєвєра.