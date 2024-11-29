В Краснодарском крае РФ раздалась серия взрывов: впоследствии был виден дым над морем.

В районе города Туапсе (Краснодарский край, РФ) этой ночью, 29 ноября, прогремели многочисленные взрывы. В регионе работают системы противовоздушной обороны из-за неизвестных беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и местные Тelegram-каналы.

Позже в пабликах рассказали, что в регионе продолжается работа сил и средств ПВО из-за "массированной атаки" с применением беспилотников.

По словам местных жителей в сообщениях в интернете, в Туапсе взрывы были слышны в разных районах, и "очень громко", в частности, возле пляжа.

Отмечается, что якобы системы ПВО сбили более 20 БпЛА. Тем временем местные власти сохраняют тишину.

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