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Новости
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В Краснодарском крае РФ раздалась серия взрывов: впоследствии был виден дым над морем.

туапсе

В районе города Туапсе (Краснодарский край, РФ) этой ночью, 29 ноября, прогремели многочисленные взрывы. В регионе работают системы противовоздушной обороны из-за неизвестных беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и местные Тelegram-каналы.

Позже в пабликах рассказали, что в регионе продолжается работа сил и средств ПВО из-за "массированной атаки" с применением беспилотников.

Скрін

По словам местных жителей в сообщениях в интернете, в Туапсе взрывы были слышны в разных районах, и "очень громко", в частности, возле пляжа.

Отмечается, что якобы системы ПВО сбили более 20 БпЛА. Тем временем местные власти сохраняют тишину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ростовской области горит нефтебаза: власти заявили о массированной атаке беспилотников. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3529) россия (95352)


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Топ комментарии
+9
Запарєбрікам апять трєвожна...
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29.11.2024 07:32
+8
"ЖУДКО", кажете? Нам було так ще з 24 лютого 2022 року.. А зараз уже звично...

Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим, хто на нас напав!.....

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29.11.2024 08:04
+8
"ЖУДКО"...
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29.11.2024 08:05
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Запарєбрікам апять трєвожна...
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29.11.2024 07:32 Ответить
"ЖУДКО"...
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29.11.2024 08:05 Ответить
жидко
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29.11.2024 08:21 Ответить
ЖуДко - піпєц! Пукин, спОсі дітєй!
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29.11.2024 09:28 Ответить
Что то красівоє
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29.11.2024 07:42 Ответить
Зараз читаю фантастику... Террі Брукс. "Легенди Шаннари"... Це про існування Землі в період після ядерних війн. Там якраз розмовляють головний герой з своїм знайомим. Заходить сонце і вони милуються кольорами неба... Знайомий каже:
- Знаючі люди казали мені, що це з-за хімікатів, які залишилися в повітрі з часів війни, що саме вони дають такі яскраві кольори...
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29.11.2024 08:11 Ответить
Будо видно дим над морем... - Smoke on the water.
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29.11.2024 07:44 Ответить
У черного..черного моря...пісня така була.
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29.11.2024 07:47 Ответить
"ЖУДКО", кажете? Нам було так ще з 24 лютого 2022 року.. А зараз уже звично...

Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим, хто на нас напав!.....

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29.11.2024 08:04 Ответить
сподіваюсь в цей раз знов жудко сильно прилетіло по НПЗ.
Кацапам вже ссикотно викладати у мережу, бо з півдня можно рєзко заїхати на сєвєра.
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29.11.2024 08:16 Ответить
Валіть цих гнид з повною ненавистю до всього русацького!!! Як вони нас, Українців палять, так і ми їх палитимуть!!!
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29.11.2024 09:14 Ответить
smoke over the water
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29.11.2024 11:41 Ответить
 
 