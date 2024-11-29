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В Ростовской области горит нефтебаза: власти заявили о массированной атаке беспилотников. ВИДЕО

В Ростовской области под Каменско-Шахтинским горит нефтебаза "Атлас".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Власти региона сообщили о массированной атаке украинских беспилотников.

Вр.и.о. губернатора Юрий Слюсарь заявил, что на северо-западе региона ПВО отбила атаку, сбив и подавив 30 БПЛА. Пострадали здания на хуторе Масаловка Каменского района и слободе Дячкино Тарасовского района.

Местные паблики утверждают, что в результате попадания дрона в резервуар с топливом произошло возгорание

Также о массовом налете БПЛА сообщают жители Туапсе в Краснодарском крае.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Краснодарском крае РФ бушует масштабный пожар: перед этим раздавались взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

пожар (5930) россия (95352) дроны (3841)


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Топ комментарии
+18
Ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
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29.11.2024 06:26
+16
"Как упаительны в Рассии вечера!..."
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29.11.2024 06:51
+14
Нє нада панікі, все "па плану" .
(в. в. *****)
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29.11.2024 06:29
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Ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
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29.11.2024 06:26 Ответить
Нє нада панікі, все "па плану" .
(в. в. *****)
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29.11.2024 06:29 Ответить
"Как упаительны в Рассии вечера!..."
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29.11.2024 06:51 Ответить
упоительны
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29.11.2024 06:56 Ответить
Я написав саме у справжній російській транскрипції... Так, як саме вони вимовляють...
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29.11.2024 07:02 Ответить
- Рассия, в ачередной раз, сделала папытку, при помащи Путина, «падняться с кален»… И апять, са всей дури, врезалась галавой в стену…

- Пачему?!!!

- Да патамушта, как всегда, была бухая…
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29.11.2024 07:44 Ответить
а по трансформаторам, знову байден забороняє?
бо щось, на просування кацапів в україні, ці спалені нафтобази ніяк не впливають.
але наші трансформатори всі знищені.
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29.11.2024 10:16 Ответить
По трансформаторам запрещает бить агент Кремля Дерьмак.
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29.11.2024 10:39 Ответить
У росіяк нафти дохрена.Де адекватна відповідь по енергоресурсах раши обіцяна головковерхом?
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29.11.2024 13:17 Ответить
Это все прекрасно. Я ещё мечтаю, чтобы разбили всю инфраструктуру, которая передаёт электроэнергию от Курской АЭС конечным потребителям. Раз уж ВСУ зашли в Курскую область, это должно быть легче сделать.
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30.11.2024 15:03 Ответить
Прекрасні уламки, такі вогняні
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30.11.2024 20:49 Ответить
 
 