В Ростовской области горит нефтебаза: власти заявили о массированной атаке беспилотников. ВИДЕО

В Ростовской области под Каменско-Шахтинским горит нефтебаза "Атлас".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Власти региона сообщили о массированной атаке украинских беспилотников.

Вр.и.о. губернатора Юрий Слюсарь заявил, что на северо-западе региона ПВО отбила атаку, сбив и подавив 30 БПЛА. Пострадали здания на хуторе Масаловка Каменского района и слободе Дячкино Тарасовского района.

Местные паблики утверждают, что в результате попадания дрона в резервуар с топливом произошло возгорание

Также о массовом налете БПЛА сообщают жители Туапсе в Краснодарском крае.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Краснодарском крае РФ бушует масштабный пожар: перед этим раздавались взрывы. ВИДЕО+ФОТО