В Ростовской области горит нефтебаза: власти заявили о массированной атаке беспилотников. ВИДЕО
В Ростовской области под Каменско-Шахтинским горит нефтебаза "Атлас".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Власти региона сообщили о массированной атаке украинских беспилотников.
Вр.и.о. губернатора Юрий Слюсарь заявил, что на северо-западе региона ПВО отбила атаку, сбив и подавив 30 БПЛА. Пострадали здания на хуторе Масаловка Каменского района и слободе Дячкино Тарасовского района.
Местные паблики утверждают, что в результате попадания дрона в резервуар с топливом произошло возгорание
Также о массовом налете БПЛА сообщают жители Туапсе в Краснодарском крае.
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+18 Александр Чуднивец #474549
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- Пачему?!!!
- Да патамушта, как всегда, была бухая…
бо щось, на просування кацапів в україні, ці спалені нафтобази ніяк не впливають.
але наші трансформатори всі знищені.