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В Краснодарском крае РФ бушует масштабный пожар: перед этим были взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Поздно вечером 21 ноября в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы и загорелся пожар. Российские власти утверждают, что загорелась якобы сухая трава, и о взрывах ничего не говорят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ заявили, что в Тахтамукайском районе на 12 км автодороги Краснодар - Новороссийск "произошло возгорание поля с сухой растительностью и камыша".

Позже в ведомстве уточнили, что огонь охватил площадь 300 км. Отмечается, что якобы вспыхнул камыш и сухая трава на поле рядом с трассой. По их данным, угрозы населению и объектам жизнеобеспечения нет.

Скріни про пожежу в Адигеї

Однако местные жители заявили о мощных взрывах. Они предполагают, что возгорание произошло в результате удара дрона.

Пожежа у Краснодарському краї 22 листопада

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Автор: 

пожар (5948) россия (95546)


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Топ комментарии
+12
Синиця степ підпалила?
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22.11.2024 08:29
+11
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22.11.2024 08:37
+8
Курять свинорилі у невідведених місцях, от і пожежі
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22.11.2024 08:37
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Синиця степ підпалила?
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22.11.2024 08:29 Ответить
Сіно і ягель горить. Кожного листопада таке. Що за переполохи...
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22.11.2024 09:49 Ответить
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22.11.2024 08:37 Ответить
Краснодарський край - це Україна. Наше повертаємо.
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22.11.2024 08:37 Ответить
Там навіть кацапи з українським акцентом розмовляють, тому наше це.
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22.11.2024 09:24 Ответить
З провокаторами не спілкуюсь лише посилаю.
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22.11.2024 10:01 Ответить
Лижуть дупу ***** з українським акцентом
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22.11.2024 10:04 Ответить
цих не перевиховання, якщо не вийде на утилізацію !!!
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22.11.2024 09:52 Ответить
Курять свинорилі у невідведених місцях, от і пожежі
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22.11.2024 08:37 Ответить
Най горииииить...
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22.11.2024 08:42 Ответить
Ога- судячи по тому як палає, там горить ну дууууже багато «трави» )
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22.11.2024 08:46 Ответить
Кіоск з шаурмою, газовий балон...
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22.11.2024 08:52 Ответить
Дослідний "Орєшнік" не долетів і загорівся...?
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22.11.2024 08:54 Ответить
У кацапів сухої трави для всіх корів світу вистачить.)
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22.11.2024 08:54 Ответить
Трава тротілова...
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22.11.2024 08:56 Ответить
трав'яний геноцид…
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22.11.2024 09:01 Ответить
Походу один справжній дрон робить більше фейкового "орєшніка".
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22.11.2024 09:11 Ответить
Таймс написав, що путька бреше: каже орєшнік, а в реалі рубєж.
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22.11.2024 12:13 Ответить
Зараз якраз сезон сухої трави, ага.
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22.11.2024 09:15 Ответить
Нехай там все вигорить
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22.11.2024 09:45 Ответить
👍
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22.11.2024 09:51 Ответить
"Разрыв-трава" із кацапської казки...?
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22.11.2024 11:25 Ответить
Атмосфєрная лінза! Сухий бур'ян! Хлопок! Задьімлєніє!

А вибухи, порохові гази, трупи і руйнування вам наснились, дорогії кацапчики!
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22.11.2024 13:17 Ответить
Забористая трава!
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22.11.2024 13:40 Ответить
тема не розкрита, що сталося
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23.11.2024 04:03 Ответить
 
 