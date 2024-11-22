В Краснодарском крае РФ бушует масштабный пожар: перед этим были взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Поздно вечером 21 ноября в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы и загорелся пожар. Российские власти утверждают, что загорелась якобы сухая трава, и о взрывах ничего не говорят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ заявили, что в Тахтамукайском районе на 12 км автодороги Краснодар - Новороссийск "произошло возгорание поля с сухой растительностью и камыша".

Позже в ведомстве уточнили, что огонь охватил площадь 300 км. Отмечается, что якобы вспыхнул камыш и сухая трава на поле рядом с трассой. По их данным, угрозы населению и объектам жизнеобеспечения нет.

Однако местные жители заявили о мощных взрывах. Они предполагают, что возгорание произошло в результате удара дрона.

Смотрите также: Пылали мэрия и автопарк полиции: ГУР провело операцию в Ханты-Мансийском округе РФ. ВИДЕО