В Краснодарском крае РФ бушует масштабный пожар: перед этим были взрывы. ВИДЕО+ФОТО
Поздно вечером 21 ноября в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы и загорелся пожар. Российские власти утверждают, что загорелась якобы сухая трава, и о взрывах ничего не говорят.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ заявили, что в Тахтамукайском районе на 12 км автодороги Краснодар - Новороссийск "произошло возгорание поля с сухой растительностью и камыша".
Позже в ведомстве уточнили, что огонь охватил площадь 300 км. Отмечается, что якобы вспыхнул камыш и сухая трава на поле рядом с трассой. По их данным, угрозы населению и объектам жизнеобеспечения нет.
Однако местные жители заявили о мощных взрывах. Они предполагают, что возгорание произошло в результате удара дрона.
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