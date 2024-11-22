У Краснодарському краї РФ вирує масштабна пожежа: перед цим лунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО
Пізно ввечері 21 листопада у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи та зайнялася пожежа. Російська влада стверджує, що зайнялася нібито суха трава, і про вибухи нічого не кажуть.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ заявили, що у Тахтамукайському районі на 12 км автодороги Краснодар – Новоросійськ "стався спалах поля з сухою рослинністю та очерету".
Пізніше у відомстві уточнили, що вогонь охопив площу 300 к.м. Зазначається, що нібито спалахнув очерет і суха трава на полі поряд із трасою. За їх даними, загрози населенню та об'єктам життєзабезпечення немає.
Проте місцеві мешканці заявили про потужні вибухи. Вони припускають, що займання сталося в результаті удару дрона.
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