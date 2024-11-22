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У Краснодарському краї РФ вирує масштабна пожежа: перед цим лунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Пізно ввечері 21 листопада у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи та зайнялася пожежа. Російська влада стверджує, що зайнялася нібито суха трава, і про вибухи нічого не кажуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ заявили, що у Тахтамукайському районі на 12 км автодороги Краснодар – Новоросійськ "стався спалах поля з сухою рослинністю та очерету".

Пізніше у відомстві уточнили, що вогонь охопив площу 300 к.м. Зазначається, що нібито спалахнув очерет і суха трава на полі поряд із трасою. За їх даними, загрози населенню та об'єктам життєзабезпечення немає.

Скріни про пожежу в Адигеї

Проте місцеві мешканці заявили про потужні вибухи. Вони припускають, що займання сталося в результаті удару дрона.

Пожежа у Краснодарському краї 22 листопада

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Автор: 

пожежа (4325) росія (65146) Удари по РФ (279)


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Топ коментарі
+12
Синиця степ підпалила?
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22.11.2024 08:29
+11
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22.11.2024 08:37
+8
Курять свинорилі у невідведених місцях, от і пожежі
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22.11.2024 08:37
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Синиця степ підпалила?
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22.11.2024 08:29 Відповісти
Сіно і ягель горить. Кожного листопада таке. Що за переполохи...
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22.11.2024 09:49 Відповісти
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22.11.2024 08:37 Відповісти
Краснодарський край - це Україна. Наше повертаємо.
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22.11.2024 08:37 Відповісти
Там навіть кацапи з українським акцентом розмовляють, тому наше це.
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22.11.2024 09:24 Відповісти
З провокаторами не спілкуюсь лише посилаю.
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22.11.2024 10:01 Відповісти
Лижуть дупу ***** з українським акцентом
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22.11.2024 10:04 Відповісти
цих не перевиховання, якщо не вийде на утилізацію !!!
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22.11.2024 09:52 Відповісти
Курять свинорилі у невідведених місцях, от і пожежі
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22.11.2024 08:37 Відповісти
Най горииииить...
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22.11.2024 08:42 Відповісти
Ога- судячи по тому як палає, там горить ну дууууже багато «трави» )
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22.11.2024 08:46 Відповісти
Кіоск з шаурмою, газовий балон...
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22.11.2024 08:52 Відповісти
Дослідний "Орєшнік" не долетів і загорівся...?
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22.11.2024 08:54 Відповісти
У кацапів сухої трави для всіх корів світу вистачить.)
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22.11.2024 08:54 Відповісти
Трава тротілова...
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22.11.2024 08:56 Відповісти
трав'яний геноцид…
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22.11.2024 09:01 Відповісти
Походу один справжній дрон робить більше фейкового "орєшніка".
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22.11.2024 09:11 Відповісти
Таймс написав, що путька бреше: каже орєшнік, а в реалі рубєж.
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22.11.2024 12:13 Відповісти
Зараз якраз сезон сухої трави, ага.
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22.11.2024 09:15 Відповісти
Нехай там все вигорить
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22.11.2024 09:45 Відповісти
👍
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22.11.2024 09:51 Відповісти
"Разрыв-трава" із кацапської казки...?
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22.11.2024 11:25 Відповісти
Атмосфєрная лінза! Сухий бур'ян! Хлопок! Задьімлєніє!

А вибухи, порохові гази, трупи і руйнування вам наснились, дорогії кацапчики!
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22.11.2024 13:17 Відповісти
Забористая трава!
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22.11.2024 13:40 Відповісти
тема не розкрита, що сталося
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23.11.2024 04:03 Відповісти
 
 