У Краснодарському краї РФ вирує масштабна пожежа: перед цим лунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Пізно ввечері 21 листопада у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи та зайнялася пожежа. Російська влада стверджує, що зайнялася нібито суха трава, і про вибухи нічого не кажуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ заявили, що у Тахтамукайському районі на 12 км автодороги Краснодар – Новоросійськ "стався спалах поля з сухою рослинністю та очерету".

Пізніше у відомстві уточнили, що вогонь охопив площу 300 к.м. Зазначається, що нібито спалахнув очерет і суха трава на полі поряд із трасою. За їх даними, загрози населенню та об'єктам життєзабезпечення немає.

Проте місцеві мешканці заявили про потужні вибухи. Вони припускають, що займання сталося в результаті удару дрона.

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