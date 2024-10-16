У Підмосков’ї палає будівля військового аеродрому "Чкаловський", - росЗМІ. ФОТО

На військовому аеродромі "Чкаловський" у Московській області РФ спалахнула пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили телеграм-канали Astra та "112".

Зазначається, що на території аеродрому зайнялася адміністративна будівля, там проводять евакуацію. На місці працюють екстрені служби.

Вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди. Пожежі надали 2 ранг складності.

"Площа пожежі - 800 кв.м. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Довідка

Зазначимо, що військовий аеродром "Чкаловський" розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково. Він був заснований на початку 1930-х років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пермській області РФ виникла потужна пожежа на базі зберігання нафтопродуктів. Вогонь розповсюдився на площі 10 тисяч квадратних метрів. Нафтобаза розташована у промзоні села Осенці.

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