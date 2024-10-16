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У Підмосков’ї палає будівля військового аеродрому "Чкаловський", - росЗМІ. ФОТО

На військовому аеродромі "Чкаловський" у Московській області РФ спалахнула пожежа. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили телеграм-канали Astra та "112". 

Зазначається, що на території аеродрому зайнялася адміністративна будівля, там проводять евакуацію. На місці працюють екстрені служби.

Вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди. Пожежі надали 2 ранг складності.

"Площа пожежі - 800 кв.м. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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На аеродромі Чкаловський під Москвою сталася пожежа 16 жовтня

Довідка

Зазначимо, що військовий аеродром "Чкаловський" розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково. Він був заснований на початку 1930-х років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пермській області РФ виникла потужна пожежа на базі зберігання нафтопродуктів. Вогонь розповсюдився на площі 10 тисяч квадратних метрів. Нафтобаза розташована у промзоні села Осенці.

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Автор: 

Підмосков’я (43) пожежа (4351) росія (65949) аеродром (305)


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Гріються паРашкінці?...
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16.10.2024 16:02 Відповісти
Нажаль, без постраждалих..

А де грета тумблер? Нехай на парасію санкції вибиває за загажену атмосферу..
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16.10.2024 16:14 Відповісти
А часом не бухгалтерія горить?
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16.10.2024 17:03 Відповісти
зеленський планом вдарив ?
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16.10.2024 17:28 Відповісти
 
 