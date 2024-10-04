УКР
У Пермській області РФ палає приватна нафтобаза. ВIДЕО

У Пермській області РФ  виникла потужна пожежа на базі зберігання нафтопродуктів. Вогонь розповсюдився на площі 10 тисяч квадратних метрів. Нафтобаза розташована у промзоні села Осенці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що нафтобаза - приватна. Та що стало причиною виникнення пожежі - невідомо. За словами місцевих мешканців вогонь охопив ємності із паливом. Сталося це приблизно о 2 – 3 годині ночі за місцевим часом.

До ліквідації пожежі залучили понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки. Її уже локалізували.

Наразі росіяни кажуть, що причини загоряння з'ясовуються. За попередніми даними, постраждалих немає.

Топ коментарі
+20
невідомим причинам-респект...
04.10.2024 07:21 Відповісти
+5
а яка різниця між пожежу локалізували і нафтобаза вигоріла .?На відео добре видно як резервуари розплавились .
04.10.2024 08:09 Відповісти
+4
БПЛА "Обломок" та БПЛА "Невідома причина".
04.10.2024 07:26 Відповісти
Гарі гарі ясна, чтобі нє пагасла !!
04.10.2024 07:20 Відповісти
"Настамнет"!!!
04.10.2024 07:21 Відповісти
04.10.2024 07:21 Відповісти
БПЛА "Обломок" та БПЛА "Невідома причина".
04.10.2024 07:26 Відповісти
"Аварийный режим работы электрооборудования"
04.10.2024 08:51 Відповісти
Невже аж туди долетіло?
04.10.2024 07:26 Відповісти
Доповзло..)))))
04.10.2024 08:09 Відповісти
Не жили багато -- ***** начинать!
04.10.2024 07:27 Відповісти
Я конечно не специалист... Но разве такие пожары заливают водой? Или то не вода?
04.10.2024 07:32 Відповісти
A chio im astaiotsa , iesli toka vsem selom paiti pasat v agon ....🤭
04.10.2024 08:36 Відповісти
Вода нужна для охлаждения еще не воспламенившихся емкостей, а те, что уже горят, обычно выгорают до дна.
04.10.2024 09:09 Відповісти
Хунхузы свирепствуют однако...
04.10.2024 07:35 Відповісти
Хорошо горит. И ветер в помощь
04.10.2024 07:45 Відповісти
палає приватна нафтобаза

пріятная нафтобаза!
04.10.2024 07:47 Відповісти
Винищення природніх запасів надр землі це звичайно гарний процесс але надзвичайно тривалий.
04.10.2024 07:47 Відповісти
04.10.2024 08:09 Відповісти
Локалізували - пожежа продовжується, але площа загорання не збільшується.
показати весь коментар
Не приватна ,а "націаналізіраваная " база!Кєм нацианалізіраваная?Властью рабочіх і крєстьян!)))
показати весь коментар
дякую за гарний початок дня! Бо скучив вже за позитивчиком
