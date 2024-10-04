У Пермській області РФ палає приватна нафтобаза. ВIДЕО
У Пермській області РФ виникла потужна пожежа на базі зберігання нафтопродуктів. Вогонь розповсюдився на площі 10 тисяч квадратних метрів. Нафтобаза розташована у промзоні села Осенці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що нафтобаза - приватна. Та що стало причиною виникнення пожежі - невідомо. За словами місцевих мешканців вогонь охопив ємності із паливом. Сталося це приблизно о 2 – 3 годині ночі за місцевим часом.
До ліквідації пожежі залучили понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки. Її уже локалізували.
Наразі росіяни кажуть, що причини загоряння з'ясовуються. За попередніми даними, постраждалих немає.
