В Пермской области РФ пылает частная нефтебаза. ВИДЕО

В Пермской области РФ возник мощный пожар на базе хранения нефтепродуктов. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. Нефтебаза расположена в промзоне села Осенцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что нефтебаза - частная. И что стало причиной возникновения пожара - неизвестно. По словам местных жителей огонь охватил емкости с топливом. Произошло это примерно в 2-3 часа ночи по местному времени.

К ликвидации пожара привлекли более 60 пожарных и 19 единиц техники. Его уже локализовали.

Сейчас россияне говорят, что причины возгорания выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

