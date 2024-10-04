В Пермской области РФ пылает частная нефтебаза. ВИДЕО
В Пермской области РФ возник мощный пожар на базе хранения нефтепродуктов. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. Нефтебаза расположена в промзоне села Осенцы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
Отмечается, что нефтебаза - частная. И что стало причиной возникновения пожара - неизвестно. По словам местных жителей огонь охватил емкости с топливом. Произошло это примерно в 2-3 часа ночи по местному времени.
К ликвидации пожара привлекли более 60 пожарных и 19 единиц техники. Его уже локализовали.
Сейчас россияне говорят, что причины возгорания выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.
Топ комментарии
+20 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.10.2024 07:21 Ответить Ссылка
+5 Сергій Малецький
показать весь комментарий04.10.2024 08:09 Ответить Ссылка
+4 Gary Grant
показать весь комментарий04.10.2024 07:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пріятная нафтобаза!