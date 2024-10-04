РУС
В Пермской области РФ пылает частная нефтебаза. ВИДЕО

В Пермской области РФ возник мощный пожар на базе хранения нефтепродуктов. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. Нефтебаза расположена в промзоне села Осенцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Скрін

Отмечается, что нефтебаза - частная. И что стало причиной возникновения пожара - неизвестно. По словам местных жителей огонь охватил емкости с топливом. Произошло это примерно в 2-3 часа ночи по местному времени.

К ликвидации пожара привлекли более 60 пожарных и 19 единиц техники. Его уже локализовали.

Сейчас россияне говорят, что причины возгорания выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

+20
невідомим причинам-респект...
04.10.2024 07:21 Ответить
+5
а яка різниця між пожежу локалізували і нафтобаза вигоріла .?На відео добре видно як резервуари розплавились .
04.10.2024 08:09 Ответить
+4
БПЛА "Обломок" та БПЛА "Невідома причина".
04.10.2024 07:26 Ответить
Гарі гарі ясна, чтобі нє пагасла !!
04.10.2024 07:20 Ответить
"Настамнет"!!!
04.10.2024 07:21 Ответить
невідомим причинам-респект...
04.10.2024 07:21 Ответить
БПЛА "Обломок" та БПЛА "Невідома причина".
04.10.2024 07:26 Ответить
"Аварийный режим работы электрооборудования"
04.10.2024 08:51 Ответить
Невже аж туди долетіло?
04.10.2024 07:26 Ответить
Доповзло..)))))
04.10.2024 08:09 Ответить
Не жили багато -- ***** начинать!
04.10.2024 07:27 Ответить
Я конечно не специалист... Но разве такие пожары заливают водой? Или то не вода?
04.10.2024 07:32 Ответить
A chio im astaiotsa , iesli toka vsem selom paiti pasat v agon ....🤭
04.10.2024 08:36 Ответить
Вода нужна для охлаждения еще не воспламенившихся емкостей, а те, что уже горят, обычно выгорают до дна.
04.10.2024 09:09 Ответить
Хунхузы свирепствуют однако...
04.10.2024 07:35 Ответить
Хорошо горит. И ветер в помощь
04.10.2024 07:45 Ответить
палає приватна нафтобаза

пріятная нафтобаза!
04.10.2024 07:47 Ответить
Винищення природніх запасів надр землі це звичайно гарний процесс але надзвичайно тривалий.
04.10.2024 07:47 Ответить
а яка різниця між пожежу локалізували і нафтобаза вигоріла .?На відео добре видно як резервуари розплавились .
04.10.2024 08:09 Ответить
Локалізували - пожежа продовжується, але площа загорання не збільшується.
04.10.2024 10:03 Ответить
Не приватна ,а "націаналізіраваная " база!Кєм нацианалізіраваная?Властью рабочіх і крєстьян!)))
04.10.2024 08:30 Ответить
дякую за гарний початок дня! Бо скучив вже за позитивчиком
04.10.2024 08:42 Ответить
 
 