УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10045 відвідувачів онлайн
Новини
3 205 12

Росіяни заявили про збиття безпілотника у Підмосков’ї

український,дрон

Російська влада заявила, що у Підмосков’ї ППО перехопила безпілотник, який нібито летів на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Собянін заявив: "Сьогодні вночі в Богородському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву.

Руйнувань і постраждалих унаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підмосков’я атакували дрони, - у Балашисі місцеві жителі помітили безпілотник. ВIДЕО

Автор: 

Підмосков’я (42) дрони (4668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
вчора на Смоленській авіазавод знову прилетіло. А від нашого кордону 200 км.
показати весь коментар
19.11.2023 00:50
+3
Самі запустили, самі збили, самі і радіють!
показати весь коментар
19.11.2023 00:49
+2
показати весь коментар
19.11.2023 07:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самі запустили, самі збили, самі і радіють!
показати весь коментар
19.11.2023 00:49 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2023 00:58 Відповісти
вчора на Смоленській авіазавод знову прилетіло. А від нашого кордону 200 км.
показати весь коментар
19.11.2023 00:50 Відповісти
А это Белгородская или Курская народные республики маскву обстреливают?
показати весь коментар
19.11.2023 01:07 Відповісти
Це Бірюльово Западноє. Там мужики "касторкі" хочуть, а їм не продають
показати весь коментар
19.11.2023 01:24 Відповісти
"Бобри" по одинці не літають
показати весь коментар
19.11.2023 04:00 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2023 07:15 Відповісти
Бедный коршун так и не понял что это было.
показати весь коментар
19.11.2023 07:19 Відповісти
В принципі, рівноцінно. Кацапи кожен вечір ( ніч) по п'ять табунів шахедів , а ми один безпілотник на московію. Норм. Обіцяли ж бамбіть.
показати весь коментар
19.11.2023 07:45 Відповісти
https://t.me/voynareal/77357 «Беспилотник взорвался, я в ах*е! Вон осколки на дороге!» Російські ЗМІ повідомляють про падіння збитого БПЛА в московській області.
показати весь коментар
19.11.2023 08:24 Відповісти
Ні про що
показати весь коментар
19.11.2023 09:11 Відповісти
"Россияне заявили..." - Какая ПАСКУДА пишет все время "россияне" ? Надо писать : рашисты,свино-сабаки, ********, путиноиды и т.д. выбирай любое ПОДХОДЯЩЕЕ название к рашисткой ПАДАЛИ.
показати весь коментар
19.11.2023 10:55 Відповісти
 
 