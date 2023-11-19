Росіяни заявили про збиття безпілотника у Підмосков’ї
Російська влада заявила, що у Підмосков’ї ППО перехопила безпілотник, який нібито летів на Москву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.
Собянін заявив: "Сьогодні вночі в Богородському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву.
Руйнувань і постраждалих унаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби".
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