Підмосков’я атакували дрони, - у Балашисі місцеві жителі помітили безпілотник. ВIДЕО
У Балашисі Московської області місцеві жителі помітили стовп диму - підозрюють, що це була чергова атака дронів.
Як стверджує автор відео, це міг бути безпілотник, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+29 Office Den Haag
показати весь коментар31.05.2023 22:35
+21 Urs
показати весь коментар31.05.2023 22:36
+21 Светлана Науменко
показати весь коментар31.05.2023 22:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це вам замість кави - для бадьорості... може трохи задумаєтесь як надалі в
світі жити
Позвонила маме давняя знакомая, живёт в Балашихе, прям трясётся от страха - ,, нас бомбят, Мама ей: ,,Не волнуйся, все хорошо, Это тебя освобождают,, ОТ ЧЕГО??? орёт в трубку. Как от чего, от квартиры, машины, жизни. Бросила трубку