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Підмосков’я атакували дрони, - у Балашисі місцеві жителі помітили безпілотник. ВIДЕО

У Балашисі Московської області місцеві жителі помітили стовп диму - підозрюють, що це була чергова атака дронів.

Як стверджує автор відео, це міг бути безпілотник, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Підмосков’я (42) росія (65316) атака (346) дрони (4743)


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Топ коментарі
+29
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31.05.2023 22:35
+21
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31.05.2023 22:36
+21
ПроняПрокопівна @gulya_sayko

Позвонила маме давняя знакомая, живёт в Балашихе, прям трясётся от страха - ,, нас бомбят, Мама ей: ,,Не волнуйся, все хорошо, Это тебя освобождают,, ОТ ЧЕГО??? орёт в трубку. Как от чего, от квартиры, машины, жизни. Бросила трубку
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31.05.2023 22:55
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31.05.2023 22:35 Відповісти
Безпілотники відганяються криком "Путєн - *****!". Тільки якщо гучно!
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31.05.2023 22:56 Відповісти
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31.05.2023 22:36 Відповісти
😂😂😂😂
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31.05.2023 22:46 Відповісти
Може бути -- якшо занадились - то не відчепляться .
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31.05.2023 22:37 Відповісти
А что случилось?
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31.05.2023 22:38 Відповісти
І, главноє, за што?
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31.05.2023 22:41 Відповісти
В данном случае спрашивают - русня, а что с ипалом?
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31.05.2023 22:44 Відповісти
----
це вам замість кави - для бадьорості... може трохи задумаєтесь як надалі в

світі жити
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31.05.2023 22:38 Відповісти
Лапатнікі-посєявший вєтєр пожньот бурю...
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31.05.2023 22:38 Відповісти
дрожите, гады!
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31.05.2023 22:40 Відповісти
Чтобы добиться ещё большего взрыва пердаков в Московии нужно на резиденцию Гундяева свалит пару бомбочек....там неделя конвульсий и закатываний глаз с истериками "как они посмели на нашего патриархаааааа"
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31.05.2023 22:40 Відповісти
Этонемы, настамнет. А беспилотник даже в пятёрочке купить можно с сотней кг ТНТ
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31.05.2023 22:41 Відповісти
Правильно "в Балашисі", Цензоре.
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31.05.2023 22:41 Відповісти
Балашиха восточнее москвы. Может монголы атакуют?
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31.05.2023 22:41 Відповісти
Или китайцы
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31.05.2023 22:45 Відповісти
"Может, Зинка?" ©
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31.05.2023 22:51 Відповісти
Точно Зинка
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31.05.2023 23:42 Відповісти
Возможно.
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31.05.2023 22:53 Відповісти
Авиабаза в Энгельсе еще восточнее, эту точно китайские дроны атаковали.
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31.05.2023 22:50 Відповісти
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31.05.2023 22:42 Відповісти
сколько же это пукину чемоданов нужно,разорятся на них кацалоиды.
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31.05.2023 22:46 Відповісти
Що це за атаки такі,що ні руйнувань,ні жертв чи хоча б поранених нема?
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31.05.2023 22:49 Відповісти
ПроняПрокопівна @gulya_sayko

Позвонила маме давняя знакомая, живёт в Балашихе, прям трясётся от страха - ,, нас бомбят, Мама ей: ,,Не волнуйся, все хорошо, Это тебя освобождают,, ОТ ЧЕГО??? орёт в трубку. Как от чего, от квартиры, машины, жизни. Бросила трубку
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31.05.2023 22:55 Відповісти
это все фейк ! они сами себя обстреливают !
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31.05.2023 23:04 Відповісти
Это стерхи к путену рвутся, соскучились, полетать зовут
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31.05.2023 23:14 Відповісти
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31.05.2023 23:43 Відповісти
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31.05.2023 23:45 Відповісти
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01.06.2023 00:16 Відповісти
Чьота нєспакойна как-та...
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01.06.2023 00:22 Відповісти
і так тепер буде ще 7 лєт і десь 11 мєсяцєв ))))
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01.06.2023 09:10 Відповісти
Раз летел без пилотки - значит беспилотник!
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01.06.2023 15:58 Відповісти
Не беспилотник а птах з київської біолабораторії
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02.06.2023 20:41 Відповісти
 
 