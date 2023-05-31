Підмосков’я атакували дрони, - у Балашисі місцеві жителі помітили безпілотник. ВIДЕО

У Балашисі Московської області місцеві жителі помітили стовп диму - підозрюють, що це була чергова атака дронів.

Як стверджує автор відео, це міг бути безпілотник, передає Цензор.НЕТ.

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