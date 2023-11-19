Россияне заявили о сбивании беспилотника в Подмосковье
Российские власти заявили, что в Подмосковье ПВО перехватила якобы летевший на Москву беспилотник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин заявил: "Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву.
Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.
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