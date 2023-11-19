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Новости
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Россияне заявили о сбивании беспилотника в Подмосковье

український,дрон

Российские власти заявили, что в Подмосковье ПВО перехватила якобы летевший на Москву беспилотник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин заявил: "Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву.

Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.

Смотрите: Подмосковье атаковали дроны, - в Балашихе местные жители заметили беспилотник. ВИДЕО

Автор: 

Подмосковье (58) дроны (3887)


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Топ комментарии
+4
вчора на Смоленській авіазавод знову прилетіло. А від нашого кордону 200 км.
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19.11.2023 00:50
+3
Самі запустили, самі збили, самі і радіють!
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19.11.2023 00:49
+2
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19.11.2023 07:15
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Самі запустили, самі збили, самі і радіють!
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19.11.2023 00:49 Ответить
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19.11.2023 00:58 Ответить
вчора на Смоленській авіазавод знову прилетіло. А від нашого кордону 200 км.
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19.11.2023 00:50 Ответить
А это Белгородская или Курская народные республики маскву обстреливают?
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19.11.2023 01:07 Ответить
Це Бірюльово Западноє. Там мужики "касторкі" хочуть, а їм не продають
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19.11.2023 01:24 Ответить
"Бобри" по одинці не літають
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19.11.2023 04:00 Ответить
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19.11.2023 07:15 Ответить
Бедный коршун так и не понял что это было.
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19.11.2023 07:19 Ответить
В принципі, рівноцінно. Кацапи кожен вечір ( ніч) по п'ять табунів шахедів , а ми один безпілотник на московію. Норм. Обіцяли ж бамбіть.
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19.11.2023 07:45 Ответить
https://t.me/voynareal/77357 «Беспилотник взорвался, я в ах*е! Вон осколки на дороге!» Російські ЗМІ повідомляють про падіння збитого БПЛА в московській області.
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19.11.2023 08:24 Ответить
Ні про що
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19.11.2023 09:11 Ответить
"Россияне заявили..." - Какая ПАСКУДА пишет все время "россияне" ? Надо писать : рашисты,свино-сабаки, ********, путиноиды и т.д. выбирай любое ПОДХОДЯЩЕЕ название к рашисткой ПАДАЛИ.
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19.11.2023 10:55 Ответить
 
 