Россияне заявили о сбивании беспилотника в Подмосковье

Российские власти заявили, что в Подмосковье ПВО перехватила якобы летевший на Москву беспилотник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин заявил: "Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву.

Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.

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