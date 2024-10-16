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В Подмосковье горит здание военного аэродрома "Чкаловский", - росСМИ. ФОТО

На военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области РФ произошел пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили телеграм-каналы Astra и"112".

Отмечается, что на территории аэродрома загорелось административное здание, там проводят эвакуацию. На месте работают экстренные службы.

Огонь вспыхнул на крыше Г-образного сооружения. Пожару присвоили 2-й ранг сложности.

"Площадь пожара - 800 кв.м. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Подмосковье застрелился "эксминистр "ЛНР" Завизенов, - росСМИ

На аеродромі Чкаловський під Москвою сталася пожежа 16 жовтня

Справка

Отметим, что военный аэродром "Чкаловский" расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково. Он был основан в начале 1930-х годов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермской области РФ возник мощный пожар на базе хранения нефтепродуктов. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. Нефтебаза расположена в промзоне села Осенцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Феодосии шестые сутки горит нефтебаза: открытое горение пока не ликвидировано

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Подмосковье (59) пожар (5969) россия (96086) аэродром (295)


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Гріються паРашкінці?...
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16.10.2024 16:02 Ответить
Нажаль, без постраждалих..

А де грета тумблер? Нехай на парасію санкції вибиває за загажену атмосферу..
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16.10.2024 16:14 Ответить
А часом не бухгалтерія горить?
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16.10.2024 17:03 Ответить
зеленський планом вдарив ?
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16.10.2024 17:28 Ответить
 
 