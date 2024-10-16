В Подмосковье горит здание военного аэродрома "Чкаловский", - росСМИ. ФОТО

На военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области РФ произошел пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили телеграм-каналы Astra и"112".

Отмечается, что на территории аэродрома загорелось административное здание, там проводят эвакуацию. На месте работают экстренные службы.

Огонь вспыхнул на крыше Г-образного сооружения. Пожару присвоили 2-й ранг сложности.

"Площадь пожара - 800 кв.м. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Справка

Отметим, что военный аэродром "Чкаловский" расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково. Он был основан в начале 1930-х годов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермской области РФ возник мощный пожар на базе хранения нефтепродуктов. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. Нефтебаза расположена в промзоне села Осенцы.

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