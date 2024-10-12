В Феодосии шестые сутки горит нефтебаза: открытое горение пока не ликвидировано

Во временно оккупированной Феодосии уже шестые сутки продолжается пожар. В частности, у россиян горит крупнейшая нефтебаза на полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы

В недельном отчете российский так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов пожар проигнорировал, как и не сказал о причинах инцидента. Ранее пропагандистское агенство "РИА Новости" со ссылкой на российские экстренные службы, сообщило о ликвидации горения. Однако впоследствии стало известно, что эта информация недостоверна.

Так называемый "глава" Феодосии Игорь Ткаченко рассказал, что режим "техногенной чрезвычайной ситуации" местного уровня в Феодосии из-за пожара на нефтебазе пока не сняли.

"Работа по ликвидации последствий возгорания продолжается. Также действует ограничение по проезду транспорта на участках дорог, расположенных по периметру нефтяного терминала", - заявил Ткаченко.

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

10 октября, на 4 сутки горения, сообщалось, что на нефтебазе в оккупированной Феодосии взрываются новые цистерны с горючим.

На нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но это не помогло отразить атаку.

11 октября оккупационные власти заявили, что факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует.

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