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В Феодосии шестые сутки горит нефтебаза: открытое горение пока не ликвидировано

Пожежа на нафтобазі у Феодосії

Во временно оккупированной Феодосии уже шестые сутки продолжается пожар. В частности, у россиян горит крупнейшая нефтебаза на полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы

В недельном отчете российский так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов пожар проигнорировал, как и не сказал о причинах инцидента. Ранее пропагандистское агенство "РИА Новости" со ссылкой на российские экстренные службы, сообщило о ликвидации горения. Однако впоследствии стало известно, что эта информация недостоверна.

скрін

Так называемый "глава" Феодосии Игорь Ткаченко рассказал, что режим "техногенной чрезвычайной ситуации" местного уровня в Феодосии из-за пожара на нефтебазе пока не сняли.

"Работа по ликвидации последствий возгорания продолжается. Также действует ограничение по проезду транспорта на участках дорог, расположенных по периметру нефтяного терминала", - заявил Ткаченко.

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

10 октября, на 4 сутки горения, сообщалось, что на нефтебазе в оккупированной Феодосии взрываются новые цистерны с горючим.

На нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но это не помогло отразить атаку.

11 октября оккупационные власти заявили, что факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует.

Читайте также: Плетенчук об ударах по нефтебазе в Феодосии: этот объект вызвал гораздо больше эмоций, чем предыдущие нефтебазы

Автор: 

пожар (5968) Феодосия (170)


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Топ комментарии
+11
Хоть дощу не було
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12.10.2024 16:04
+8
а хто казав шо 6 діб це вже досить?
нехай собі палає, задронити б ту лаптеногу срань щє раз під таке олівьє....
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12.10.2024 16:04
+7
Айвазян так видел морской бой из своей Феодосии. Сейчас натура у него была бы лучше.
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12.10.2024 16:18
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Правила форума Совет форумчан
Це добре... А ще раніше казали, що і електроенергія в Феодосії відсутня. Хто знає це правда чи ні?
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12.10.2024 16:03 Ответить
Хоть дощу не було
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12.10.2024 16:04 Ответить
Простий дощик не погасить. Це довготривала лівеняка тільки здатна
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12.10.2024 17:50 Ответить
Доздчик у самый раз, так как бинзин легчее вады, вадом бинзин не тушат.
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12.10.2024 19:18 Ответить
а хто казав шо 6 діб це вже досить?
нехай собі палає, задронити б ту лаптеногу срань щє раз під таке олівьє....
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12.10.2024 16:04 Ответить
Факельне горіння - це коли вся Феодосія кричить: "Фак! Треба тікати!"
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12.10.2024 16:04 Ответить
Факел то с мардовскава пистец. 🤣🤣🤣
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12.10.2024 19:19 Ответить
Пункт обігріву
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12.10.2024 16:04 Ответить
Зима - ось-ось... Грійтеся, суки.
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12.10.2024 16:08 Ответить
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12.10.2024 16:14 Ответить
Айвазян так видел морской бой из своей Феодосии. Сейчас натура у него была бы лучше.
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12.10.2024 16:18 Ответить
Факельноє задимленіє.
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12.10.2024 16:30 Ответить
і шоб два рази не вставать, давайте ще по НБ https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B001 у Сімферополі і у https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B002 Бітумному .
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12.10.2024 16:33 Ответить
ой, бидааа какая!
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12.10.2024 16:40 Ответить
Феодосія в диму - війна в Криму.
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12.10.2024 16:44 Ответить
это надо было ждать ТРИ года ,чтоб только сегодня эту нефтебазу вь.....ть ????!!!(((ххххво работаете !!!
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12.10.2024 16:56 Ответить
Судя по тому сколько горели и неделями другие нефтебазы в наших сми, эта гореть будет ещё неделю. Ну пусть. Вообще то нефтебаз много как таковых, даже по заводам и иногда на фабриках. Их тысячи. Другое дело нпз. Эти надо выбивать. Но по части кацапии, на ход войны это не влияет кардинально. Причина одна, у кацапов есть один очень сильный нпз. Который заливает морем топлива всю кацапию. Это Белоруссия. И сделать мы ничего не сможем. Глушить надо иначе. Инфраструктуру, энергетику, аэродромы, вч, оборонку. И без стёба---по спиртзаводам и особенно по лвз. Спирт отлично горит. И пво возможно там слабое. По элеваторам, по зернопричалам в Керчи особо, по тэцам, теплостанциям---как они по нам, отвечать зеркально. Почему так не делали изначально!? Не знаю. Именно в ответ и сразу. Теперь возможно поздно. Стратегически мы проигрываем постоянно, локально иногда удача. Дронами ганять, в люк попадать, по 1200 в сутки список пополнять итд. На долго этого не хватило.
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12.10.2024 17:17 Ответить
 
 