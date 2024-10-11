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Новости
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"Факельное горение" на пораженной 7 октября нефтебазе отсутствует, - Феодосийские оккупационные власти

пожежа на нафтобазі у Феодосії

По состоянию на 8:00 11 октября отсутствовало "факельное горение на территории нефтяного терминала", пораженного украинскими Силами обороны 7 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель оккупационной администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

"Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем. Оперативные службы и наши муниципальные предприятия продолжают работу по ликвидации последствий возгорания. Работа будет продолжена до полной ликвидации", - написал чиновник в телеграмме.

Также оккупационный глава сообщил, что к вечеру водоснабжение планируют восстановить, однако пока продолжают действовать ограничения проезда транспорта и доступа людей по улицам Геологической, ул. Федько и части Керченского шоссе.

Также смотрите: На нефтебазе в оккупированной Феодосии взрываются новые цистерны с горючим, пожар длится четвертые сутки. ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

10 октября, на 4 сутки горения, сообщалось, что на нефтебазе в оккупированной Феодосии взрываются новые цистерны с горючим.

На нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но это не помогло отразить атаку.

Автор: 

Крым (26419) пожар (5968) Феодосия (170)


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Топ комментарии
+19
Fuckельне горіння.
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11.10.2024 11:34
+16
Присутнє фекальне підгоряння у кацапів.
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11.10.2024 11:36
+11
Фекальное горение говорите? И что, прямо в бункере тоже? Восьмой чемодан поменяли? Ну-ну. Закопайте путлеру рядом с бункером цистерну.
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11.10.2024 11:41
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Fuckельне горіння.
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11.10.2024 11:34 Ответить
Присутнє фекальне підгоряння у кацапів.
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11.10.2024 11:36 Ответить
Фекальное горение говорите? И что, прямо в бункере тоже? Восьмой чемодан поменяли? Ну-ну. Закопайте путлеру рядом с бункером цистерну.
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11.10.2024 11:41 Ответить
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11.10.2024 11:41 Ответить
дуже жаль, ми вже звикли, гарне було видовище...
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11.10.2024 11:50 Ответить
Треба "допомогти" окупантам.
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11.10.2024 12:00 Ответить
Пора "пафтарить"...
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11.10.2024 12:43 Ответить
Місцеві пишуть,що Будто солнцє взошло
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11.10.2024 12:12 Ответить
Ну ні то ні, що ж поробиш
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11.10.2024 13:23 Ответить
Майстри слова, а насправді - кудесники казуїстики... три слова векрутять як панчоху, начебто справді так, а насправді - брехня... що розуміти під факельни-не-факельним? Тобто, якщо стовпа полум'я немає, то вже ніби й не горить... ех, лапті... від'ємні прибутки, негативне всплиття... вам з цим жити
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11.10.2024 13:38 Ответить
 
 