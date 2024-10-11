"Факельное горение" на пораженной 7 октября нефтебазе отсутствует, - Феодосийские оккупационные власти

По состоянию на 8:00 11 октября отсутствовало "факельное горение на территории нефтяного терминала", пораженного украинскими Силами обороны 7 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель оккупационной администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

"Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем. Оперативные службы и наши муниципальные предприятия продолжают работу по ликвидации последствий возгорания. Работа будет продолжена до полной ликвидации", - написал чиновник в телеграмме.

Также оккупационный глава сообщил, что к вечеру водоснабжение планируют восстановить, однако пока продолжают действовать ограничения проезда транспорта и доступа людей по улицам Геологической, ул. Федько и части Керченского шоссе.

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Что предшествовало?

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

10 октября, на 4 сутки горения, сообщалось, что на нефтебазе в оккупированной Феодосии взрываются новые цистерны с горючим.

На нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но это не помогло отразить атаку.