На нефтебазе в оккупированной Феодосии взрываются новые цистерны с горючим, пожар длится четвертые сутки. ВИДЕО

На нефтебазе в оккупированной Феодосии продолжают взрываться цистерны с горючим. Горит уже четвертые сутки и признаков локализации пожара нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кадры новых взрывов на нефтебазе публикуют местные жители.

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

На нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но это не помогло отразить атаку.

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