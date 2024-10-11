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На нефтебазе в оккупированной Феодосии взрываются новые цистерны с горючим, пожар длится четвертые сутки. ВИДЕО

На нефтебазе в оккупированной Феодосии продолжают взрываться цистерны с горючим. Горит уже четвертые сутки и признаков локализации пожара нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кадры новых взрывов на нефтебазе публикуют местные жители.

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

На нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но это не помогло отразить атаку.

Также читайте: Плетенчук об ударах по нефтебазе в Феодосии: этот объект вызвал гораздо больше эмоций, чем предыдущие нефтебазы

Автор: 

Крым (26419) пожар (5968) Феодосия (170)


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Топ комментарии
+20
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11.10.2024 00:39
+17
Картина оливою, Айвазовський "Дев"ятий вал дронами".
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11.10.2024 00:03
+14
шта праісходіт?
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11.10.2024 00:20
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Картина оливою, Айвазовський "Дев"ятий вал дронами".
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11.10.2024 00:03 Ответить
шта праісходіт?
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11.10.2024 00:20 Ответить
Кацапи навчаються літати. Ось що відбувається.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1g0rpg2/russian_vaz_is_seen_hitting_an_antitank_mine/
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11.10.2024 05:20 Ответить
На запорізькому напрямку, цілий день повітряна тривога. Що ж вони, на сечі літають?
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11.10.2024 00:21 Ответить
Я тобі колись розшифровку твого "ніка" приводив. І рекомендував спочатку думать - а потім щось писать... Ти иене не послухав і з кожним своїм коментарем її підтверджуєш...
В авіації пальне "з коліс" (тобто з залізничної цистерни), в баки ЛА не заливають... Вого повинне відстояться у цистернах паливного складу аеродрому. Потім повинно пройти лабораторний контроль. І лише потім його закачають у бак паливозаправника та повезуть на аеродром. Тому літаки зараз літають на тому пальному, що зберігається на аеродромі. В цей час пальне на компенсацію витраченого везуть з інших нафтобаз...
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11.10.2024 02:23 Ответить
Одно чурбанье и чалдоны кацапские, понаехала *******….
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11.10.2024 00:25 Ответить
ВОГНЯНЕ МИСТЕЦТВО !!!
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11.10.2024 00:28 Ответить
*** ievo znaiet , bochka pashla .... 💥
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11.10.2024 00:32 Ответить
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11.10.2024 00:39 Ответить
Люблю ваши короткометражки
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11.10.2024 01:50 Ответить
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11.10.2024 03:34 Ответить
Як колись в мініатюрі Аркадія Райкіна: "Вся база - до тла".
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11.10.2024 06:29 Ответить
В родной гавани праздник продолжается.
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11.10.2024 06:29 Ответить
Пам'ятається, не так давно на нафтобазі в Пролєтарську Ростовської області рф горіло не два, а 12 резервуарів з пальним і місцеві пожежники намагались локалізувати пожежу, охолоджувати і зливати паливо з решти цистерн тощо. Не менш як 15 з них дістали опіки і поранення внаслідре вибуху нових бочок і, начебто, кілька з них згоріли заживо.
А тут, в окупованій Феодосії, складається враження, що тутешнім надзвичайникам-колаблрантам все "до лямпи" - горить і нехай собі горить. Чи то в цьому випадку вони виявились більш сцикливими обережними, або це тихий саботаж влади рашистської пітьми, яка вже всім там остогидла.
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11.10.2024 07:47 Ответить
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11.10.2024 08:34 Ответить
Ну хоть одна приятная новость....
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11.10.2024 10:09 Ответить
гори гори ясно
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11.10.2024 10:59 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=43038 Царь и крупный бизнес (Часть 1)
Вчера в 23:10 на Феодосийской нефтебазе произошла яркая вспышка и горение продолжилось с новой силой. Некоторые источники сообщают о том, что взорвался еще один резервуар, а другие - что полностью разрушился один из уже горевших, а разлившееся топливо увеличило площадь горения и потому, визуально это выглядело как взрыв новой цистерны. Как бы там ни было, но пожар продолжается и с учетом того, что интенсивность и площадь горения увеличиваются, из близлежащих домов эвакуируют все больше людей. Это говорит о том, что наши военные нашли способы поражения таких объектов таким образом, чтобы основной ущерб объекту был нанесен уже не поражающими элементами, а горючим, которое находится в емкостях.


Между прочим, атака этого объекта имеет второе дно, о котором на пятый день пожара, уже можно рассуждать помимо прямого ущерба военной логистике противника на южном направлении. А то, что речь идет в первую очередь о «военке», говорит уничтожение емкости с керосином, который гражданские потребители не используют вовсе. Дело в том, что конечным бенефициаром этого комплеска, является пациент, который одновременно с путиным учился в ленинградском университете и близко знаком с фюрером. Вот как вражеская пресса описывает этот узел:

«В 2019 году оккупационные власти Крыма продали Морской нефтяной терминал на аукционе за 651 млн рублей. Покупателем выступила московская компания-прокладка - «Фирма Гунас», связанная с предпринимателем Виктором Хмариным, который учился с Путиным на юрфаке ЛГУ. Бизнесмен женат на двоюродной сестре президента и владеет виноградниками в Крыму, а также нефтебазами в Московской области».

Проще говоря, горит не просто стратегически важный, инфраструктурный объект, а собственность представителя путинской когорты, который связан с царем личными связями. Поэтому по противнику прошла «двоечка», в плане ущерба для инфраструктуры и репутации самого царя. Ведь именно от его воли зависела степень защиты такого объекта и как теперь понятно, даже для своих приближенных, он не смог обеспечить «красоту», а тем более, когда это не его собственная резиденция в Ново-Огарево, а вроде бы объект, стратегическая важность которого понятна всем. Поэтому облепи прутин именно эту нефтебазу ПВО, никто бы даже вопроса не задал, почему так и почему здесь.
...
https://dl-news.defence-line.org/?p=43038
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11.10.2024 13:10 Ответить
 
 