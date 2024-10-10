На нафтобазі в окупованій Феодосії вибухають нові цистерни з пальним, пожежа триває 4 добу. ВIДЕО
На нафтобазі у окупованій Феодосії продовжують вибухати цистерни з пальним. Палає вже четверту добу й ознак локалізації пожежі немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кадри нових вибухів на нафтобазі публікують місцеві жителі.
Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.
На нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але це не допомогло відбити атаку.
Топ коментарі
+20 Jimmy Hill
показати весь коментар11.10.2024 00:39 Посилання
+17 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар11.10.2024 00:03 Посилання
+14 Urs
показати весь коментар11.10.2024 00:20 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1g0rpg2/russian_vaz_is_seen_hitting_an_antitank_mine/
В авіації пальне "з коліс" (тобто з залізничної цистерни), в баки ЛА не заливають... Вого повинне відстояться у цистернах паливного складу аеродрому. Потім повинно пройти лабораторний контроль. І лише потім його закачають у бак паливозаправника та повезуть на аеродром. Тому літаки зараз літають на тому пальному, що зберігається на аеродромі. В цей час пальне на компенсацію витраченого везуть з інших нафтобаз...
А тут, в окупованій Феодосії, складається враження, що тутешнім надзвичайникам-колаблрантам все "до лямпи" - горить і нехай собі горить. Чи то в цьому випадку вони виявились більш
сцикливимиобережними, або це тихий саботаж влади рашистської пітьми, яка вже всім там остогидла.
Вчера в 23:10 на Феодосийской нефтебазе произошла яркая вспышка и горение продолжилось с новой силой. Некоторые источники сообщают о том, что взорвался еще один резервуар, а другие - что полностью разрушился один из уже горевших, а разлившееся топливо увеличило площадь горения и потому, визуально это выглядело как взрыв новой цистерны. Как бы там ни было, но пожар продолжается и с учетом того, что интенсивность и площадь горения увеличиваются, из близлежащих домов эвакуируют все больше людей. Это говорит о том, что наши военные нашли способы поражения таких объектов таким образом, чтобы основной ущерб объекту был нанесен уже не поражающими элементами, а горючим, которое находится в емкостях.
Между прочим, атака этого объекта имеет второе дно, о котором на пятый день пожара, уже можно рассуждать помимо прямого ущерба военной логистике противника на южном направлении. А то, что речь идет в первую очередь о «военке», говорит уничтожение емкости с керосином, который гражданские потребители не используют вовсе. Дело в том, что конечным бенефициаром этого комплеска, является пациент, который одновременно с путиным учился в ленинградском университете и близко знаком с фюрером. Вот как вражеская пресса описывает этот узел:
«В 2019 году оккупационные власти Крыма продали Морской нефтяной терминал на аукционе за 651 млн рублей. Покупателем выступила московская компания-прокладка - «Фирма Гунас», связанная с предпринимателем Виктором Хмариным, который учился с Путиным на юрфаке ЛГУ. Бизнесмен женат на двоюродной сестре президента и владеет виноградниками в Крыму, а также нефтебазами в Московской области».
Проще говоря, горит не просто стратегически важный, инфраструктурный объект, а собственность представителя путинской когорты, который связан с царем личными связями. Поэтому по противнику прошла «двоечка», в плане ущерба для инфраструктуры и репутации самого царя. Ведь именно от его воли зависела степень защиты такого объекта и как теперь понятно, даже для своих приближенных, он не смог обеспечить «красоту», а тем более, когда это не его собственная резиденция в Ново-Огарево, а вроде бы объект, стратегическая важность которого понятна всем. Поэтому облепи прутин именно эту нефтебазу ПВО, никто бы даже вопроса не задал, почему так и почему здесь.
...
https://dl-news.defence-line.org/?p=43038