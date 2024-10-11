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Новини
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"Факельне горіння" на ураженій 7 жовтня нафтобазі відсутнє, - окупаційна влада Феодосії

пожежа на нафтобазі у Феодосії

Станом на 8:00 11 жовтня було відсутнє "факельне горіння на території нафтового термінала", ураженого українськими Силами оборони 7 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник окупаційної адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко.

"Ситуація стабілізувалася і перебуває повністю під контролем. Оперативні служби та наші муніципальні підприємства продовжують роботу з ліквідації наслідків загоряння. Робота буде продовжена до повної ліквідації", – написав посадовець у телеграмі.

Також окупаційний очільник повідомив, що до вечора водопостачання планують відновити, однак поки продовжують діяти обмеження проїзду транспорту та доступу людей вулицями Геологічною, вул. Федька та частини Керченського шосе. 

Також читайте: В окупованій Феодосії почали відключати воду через пожежу на найбільшій нафтобазі в Криму. Вогонь не можуть загасити вже четверту добу

Що передувало?

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

10 жовтня, на 4 добу горіння, повідомлялося, що на нафтобазі в окупованій Феодосії вибухають нові цистерни з пальним.

На нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але це не допомогло відбити атаку.

Автор: 

Крим (14183) пожежа (4350) Феодосія (56)


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Топ коментарі
+19
Fuckельне горіння.
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11.10.2024 11:34
+16
Присутнє фекальне підгоряння у кацапів.
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11.10.2024 11:36
+11
Фекальное горение говорите? И что, прямо в бункере тоже? Восьмой чемодан поменяли? Ну-ну. Закопайте путлеру рядом с бункером цистерну.
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11.10.2024 11:41
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Fuckельне горіння.
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11.10.2024 11:34 Відповісти
Присутнє фекальне підгоряння у кацапів.
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11.10.2024 11:36 Відповісти
Фекальное горение говорите? И что, прямо в бункере тоже? Восьмой чемодан поменяли? Ну-ну. Закопайте путлеру рядом с бункером цистерну.
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11.10.2024 11:41 Відповісти
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11.10.2024 11:41 Відповісти
дуже жаль, ми вже звикли, гарне було видовище...
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11.10.2024 11:50 Відповісти
Треба "допомогти" окупантам.
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11.10.2024 12:00 Відповісти
Пора "пафтарить"...
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11.10.2024 12:43 Відповісти
Місцеві пишуть,що Будто солнцє взошло
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11.10.2024 12:12 Відповісти
Ну ні то ні, що ж поробиш
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11.10.2024 13:23 Відповісти
Майстри слова, а насправді - кудесники казуїстики... три слова векрутять як панчоху, начебто справді так, а насправді - брехня... що розуміти під факельни-не-факельним? Тобто, якщо стовпа полум'я немає, то вже ніби й не горить... ех, лапті... від'ємні прибутки, негативне всплиття... вам з цим жити
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11.10.2024 13:38 Відповісти
 
 