"Факельне горіння" на ураженій 7 жовтня нафтобазі відсутнє, - окупаційна влада Феодосії
Станом на 8:00 11 жовтня було відсутнє "факельне горіння на території нафтового термінала", ураженого українськими Силами оборони 7 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник окупаційної адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко.
"Ситуація стабілізувалася і перебуває повністю під контролем. Оперативні служби та наші муніципальні підприємства продовжують роботу з ліквідації наслідків загоряння. Робота буде продовжена до повної ліквідації", – написав посадовець у телеграмі.
Також окупаційний очільник повідомив, що до вечора водопостачання планують відновити, однак поки продовжують діяти обмеження проїзду транспорту та доступу людей вулицями Геологічною, вул. Федька та частини Керченського шосе.
Що передувало?
Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.
10 жовтня, на 4 добу горіння, повідомлялося, що на нафтобазі в окупованій Феодосії вибухають нові цистерни з пальним.
На нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але це не допомогло відбити атаку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль