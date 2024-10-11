"Факельне горіння" на ураженій 7 жовтня нафтобазі відсутнє, - окупаційна влада Феодосії

Станом на 8:00 11 жовтня було відсутнє "факельне горіння на території нафтового термінала", ураженого українськими Силами оборони 7 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник окупаційної адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко.

"Ситуація стабілізувалася і перебуває повністю під контролем. Оперативні служби та наші муніципальні підприємства продовжують роботу з ліквідації наслідків загоряння. Робота буде продовжена до повної ліквідації", – написав посадовець у телеграмі.

Також окупаційний очільник повідомив, що до вечора водопостачання планують відновити, однак поки продовжують діяти обмеження проїзду транспорту та доступу людей вулицями Геологічною, вул. Федька та частини Керченського шосе.

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Що передувало?

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

10 жовтня, на 4 добу горіння, повідомлялося, що на нафтобазі в окупованій Феодосії вибухають нові цистерни з пальним.

На нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але це не допомогло відбити атаку.