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Новини
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У Феодосії шосту добу горить нафтобаза: відкрите горіння поки не ліквідовано

Пожежа на нафтобазі у Феодосії

У тимчасово окупованій Феодосії вже шосту добу триває пожежа. Зокрема, в росіян горить найбільша нафтобаза на півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали 

У тижневому звіті російський так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов пожежу проігнорував, як і не сказав про причини інциденту. Раніше пропагандистське агенство "РИА Новости" з посиланням на російські екстрені служби, повідомило про ліквідацію горіння. Проте згодом стало відомо що ця інформація недостовірна.

скрін

Так званий "голова" Феодосії Ігор Ткаченко розповів, що режим "техногенної надзвичайної ситуації" місцевого рівня у Феодосії через пожежу на нафтобазі наразі не зняли. 

"Робота з ліквідації наслідків займання продовжується. Також діє обмеження щодо проїзду транспорту на ділянках доріг, що розміщені по периметру нафтового термінала", – заявив Ткаченко.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

10 жовтня, на 4 добу горіння, повідомлялося, що на нафтобазі в окупованій Феодосії вибухають нові цистерни з пальним.

На нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але це не допомогло відбити атаку.

11 жовтня окупаційна влада заявила, що факельне горіння на території нафтового термінала  відсутнє.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованій Феодосії почали відключати воду через пожежу на найбільшій нафтобазі в Криму. Вогонь не можуть загасити вже четверту добу

Автор: 

пожежа (4350) Феодосія (56)


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Топ коментарі
+11
Хоть дощу не було
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12.10.2024 16:04
+8
а хто казав шо 6 діб це вже досить?
нехай собі палає, задронити б ту лаптеногу срань щє раз під таке олівьє....
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12.10.2024 16:04
+7
Айвазян так видел морской бой из своей Феодосии. Сейчас натура у него была бы лучше.
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12.10.2024 16:18
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Це добре... А ще раніше казали, що і електроенергія в Феодосії відсутня. Хто знає це правда чи ні?
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12.10.2024 16:03 Відповісти
Хоть дощу не було
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12.10.2024 16:04 Відповісти
Простий дощик не погасить. Це довготривала лівеняка тільки здатна
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12.10.2024 17:50 Відповісти
Доздчик у самый раз, так как бинзин легчее вады, вадом бинзин не тушат.
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12.10.2024 19:18 Відповісти
а хто казав шо 6 діб це вже досить?
нехай собі палає, задронити б ту лаптеногу срань щє раз під таке олівьє....
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12.10.2024 16:04 Відповісти
Факельне горіння - це коли вся Феодосія кричить: "Фак! Треба тікати!"
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12.10.2024 16:04 Відповісти
Факел то с мардовскава пистец. 🤣🤣🤣
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12.10.2024 19:19 Відповісти
Пункт обігріву
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12.10.2024 16:04 Відповісти
Зима - ось-ось... Грійтеся, суки.
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12.10.2024 16:08 Відповісти
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12.10.2024 16:14 Відповісти
Айвазян так видел морской бой из своей Феодосии. Сейчас натура у него была бы лучше.
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12.10.2024 16:18 Відповісти
Факельноє задимленіє.
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12.10.2024 16:30 Відповісти
і шоб два рази не вставать, давайте ще по НБ https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B001 у Сімферополі і у https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B002 Бітумному .
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12.10.2024 16:33 Відповісти
ой, бидааа какая!
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12.10.2024 16:40 Відповісти
Феодосія в диму - війна в Криму.
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12.10.2024 16:44 Відповісти
это надо было ждать ТРИ года ,чтоб только сегодня эту нефтебазу вь.....ть ????!!!(((ххххво работаете !!!
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12.10.2024 16:56 Відповісти
Судя по тому сколько горели и неделями другие нефтебазы в наших сми, эта гореть будет ещё неделю. Ну пусть. Вообще то нефтебаз много как таковых, даже по заводам и иногда на фабриках. Их тысячи. Другое дело нпз. Эти надо выбивать. Но по части кацапии, на ход войны это не влияет кардинально. Причина одна, у кацапов есть один очень сильный нпз. Который заливает морем топлива всю кацапию. Это Белоруссия. И сделать мы ничего не сможем. Глушить надо иначе. Инфраструктуру, энергетику, аэродромы, вч, оборонку. И без стёба---по спиртзаводам и особенно по лвз. Спирт отлично горит. И пво возможно там слабое. По элеваторам, по зернопричалам в Керчи особо, по тэцам, теплостанциям---как они по нам, отвечать зеркально. Почему так не делали изначально!? Не знаю. Именно в ответ и сразу. Теперь возможно поздно. Стратегически мы проигрываем постоянно, локально иногда удача. Дронами ганять, в люк попадать, по 1200 в сутки список пополнять итд. На долго этого не хватило.
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12.10.2024 17:17 Відповісти
 
 