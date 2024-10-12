У Феодосії шосту добу горить нафтобаза: відкрите горіння поки не ліквідовано

У тимчасово окупованій Феодосії вже шосту добу триває пожежа. Зокрема, в росіян горить найбільша нафтобаза на півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали

У тижневому звіті російський так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов пожежу проігнорував, як і не сказав про причини інциденту. Раніше пропагандистське агенство "РИА Новости" з посиланням на російські екстрені служби, повідомило про ліквідацію горіння. Проте згодом стало відомо що ця інформація недостовірна.

Так званий "голова" Феодосії Ігор Ткаченко розповів, що режим "техногенної надзвичайної ситуації" місцевого рівня у Феодосії через пожежу на нафтобазі наразі не зняли.

"Робота з ліквідації наслідків займання продовжується. Також діє обмеження щодо проїзду транспорту на ділянках доріг, що розміщені по периметру нафтового термінала", – заявив Ткаченко.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

10 жовтня, на 4 добу горіння, повідомлялося, що на нафтобазі в окупованій Феодосії вибухають нові цистерни з пальним.

На нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але це не допомогло відбити атаку.

11 жовтня окупаційна влада заявила, що факельне горіння на території нафтового термінала відсутнє.

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