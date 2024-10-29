РУС
Пылали мэрия и автопарк полиции: ГУР провело операцию в Ханты-Мансийском округе РФ. ВИДЕО

В Ханты-Мансийском округе России в городе Мегион сгорело здание местной администрации и горел автопарк полиции. Это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на первом этаже мэрии были выбиты три окна, в них залили напалм (загущенный бензин) и подожгли.

После этого на горячую линию ФСБ РФ поступило сообщение о заминировании здания.

Собеседник издания рассказал, что российские пожарные не могли начать тушить огонь, пока полицейские выясняли, действительно ли в здании есть взрывчатка.

В это время пожар охватывал все большую площадь. В результате огнем было полностью уничтожено канцелярию мэрии, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений.

"В то время, пока полиция и пожарные пытались потушить мэрию, напалм разлили на автомобили местной полиции, которые находились на охраняемой парковке. В результате второго пожара сгорели минимум пять полицейских авто", - сообщили изданию в военной разведке.

+18
Досить потужна спец.операція. По потужності майже як пейджерна
29.10.2024 15:19 Ответить
+11
Так кожну пожежу на паРаші можна об'являти операцією Буданова.
29.10.2024 15:28 Ответить
+10
Краще б влаштувати таке в якомусь НДІ, пов'язаному з оборонкою. Але там охорона.
29.10.2024 15:18 Ответить
Краще б влаштувати таке в якомусь НДІ, пов'язаному з оборонкою. Але там охорона.
29.10.2024 15:18 Ответить
Досить потужна спец.операція. По потужності майже як пейджерна
29.10.2024 15:19 Ответить
Nu ti sravnil , kakie ta peidzeri , a tut policeiskie auto i celoie zdanie .....🤣🤣🤣
29.10.2024 15:24 Ответить
Як що що, то то був стьоб)😎
29.10.2024 18:03 Ответить
Da , ia tozh sarkastichen...
29.10.2024 21:58 Ответить
Пейджерна операція, це шедевр для тих хто розуміє.
29.10.2024 15:25 Ответить
авжеж паттужно ! спалили нєнєцкую сільраду у тундрі
29.10.2024 15:33 Ответить
+++
29.10.2024 15:45 Ответить
Прийнятно! Можливо наш ГУР й ні до чого, але то що палало, це однозначно ДОБРЕ!
29.10.2024 15:20 Ответить
тобто ви не вірите, що прорив греблі у Курганській області справа рук нашого ГУР?
29.10.2024 15:26 Ответить
29.10.2024 15:47 Ответить
Я знаю навіть, де виводили та тренували "бойових бобрів", які розкопують греблі на Росії...
показать весь комментарий
та всі знають, вони з Уборті.
показать весь комментарий
Остаточні тренування проводили на Пакульці, під Славутичем... Там природні умови схожі з кацапськими болотами...
показать весь комментарий
https://t.me/supernova_plus/32850 @ відео "Луганськ ... вторинна детонація ..

За уточненими даними в Луганську було уражено артилерійський склад "123-й отдельной мотострелковой бригадьі".
29.10.2024 15:25 Ответить
І яка користь?
показать весь комментарий
згорів весь запас кон'яку начальника поліції.
показать весь комментарий
корисно все що шкодить...
показать весь комментарий
Корисно те що шкодить Росії в наступальних діях. Це ніяк не шкодить.
показать весь комментарий
ну що можно сказати - нічого - бо нарід мудрий...
показать весь комментарий
Так кожну пожежу на паРаші можна об'являти операцією Буданова.
показать весь комментарий
Нам справді ця спецоперація була потрібна?
показать весь комментарий
а чому ні?
Якщо збиток у десятки разів більший чим витрати на проведення - то це корисно.
показать весь комментарий
Навіть якщо корисно-навіщо все це приписує собі ГУР,навіть якщо причетний-мовчання золото.І так у нас у всьому-ніяких секретів-всі повинні про все знати.
показать весь комментарий
риба з голови гниє - паскуди все відосики пиляють, і я не впевнений чи не навмисно зливають ворогу інфу...
а неважливо навмисно чи ні - зливають ворогу інфу!
показать весь комментарий
Рашисти наймають підлітків палити українські поліцейські машини - ось дзеркальна відповідь прилетіла
показать весь комментарий
Ханти почали партизанити .
показать весь комментарий
я ставлю на мансі.
показать весь комментарий
Обоє - прямі родичі мадяр... Правда - останні страшно не *******, коли їм про це нагадують...
показать весь комментарий
Це Ви про корінних,а в часи перестройки в те місто вся І-Франківщина на вахту літала за "довгим рублем"багато там і лишилось,так що завербувати знову "рублем" напевно не було проблем.
показать весь комментарий
Це ти про ЩО? Я про хантів, мансі та мадяр... А ти?
показать весь комментарий
Про партизанів хантів,і про те що в Ханти-Мансійську дуже багато бувших українців,не там вставив пост(до Василя),чому такий "Ярий".
показать весь комментарий
Мені ще за твою помилку вибачиться перед тобою?
показать весь комментарий
Яка перестройка, вони туди і після 2014 через Білорусь їздили на вахту. Універ же людей випускає, і працювать людям треба
показать весь комментарий
Не стільки за "довгим рублем" і не тільки підчас "перестройки"... З 60-х років єдиними розробниками нововідкритих (доречі теж Івано-Франківцями) нафто-газових родовищ в росії було Ів-Франківське УБР і Надвірнянське НГДУ у поєднанні з Ів-Франківським Інститутом Нафти і Газу (єдиним на той час в СРСР). Були навіть спец авіарейси (ТУ) Ів.-Франківськ-Нижнєвартівськ для галицьких нафтовиків, котрі працювати там вахтовим методом. Кацапи не мали таких фахівців, їх просто природа нагородила такою халявою. Багато з них, моїх земляків там і залишилися. Ханти-Мансійськ тоді (і досі) жартома називали Хахли-Мансійськ. Там працював мій батько. Якимись ханти-манси чи мадярщиною, як тут дехто "фонтанує" там навіть не воняло.
показать весь комментарий
Ставлю на нащадків українських бандитів...не виплатили гроші в повному обсязі на роботі
показать весь комментарий
Крута операція! Суть операції в пошуках в інтернеті будь якої пожежі на кацапії і показати суспільству, як свою успішну операцію.
показать весь комментарий
А в цей час "...Росія просунулася в Новоселидівці та у кількох інших селах Донеччини..."
показать весь комментарий
Во-во...
показать весь комментарий
Слава богу, що хоча б третина коментаторів розуміють, що це якась дурня і інформаційне шумовиння. Пошук позитивних новин перетворюється на якийсь сюр
показать весь комментарий
пойдем на захват ханты-манты? ну его тот покровск
показать весь комментарий
Крім сараїв там ще є родовища нафти .
показать весь комментарий
Вони не згоріли.
показать весь комментарий
Хлопці тренуються.
показать весь комментарий
Цеж які ***..я у рашці. Шо це дало для зупинки наступу на Сході України. Чи варто було так далеко засилати розвідників і яка ціль була досягнута у тих ***...ях.
показать весь комментарий
Географія оборонного комплексу козляндії
показать весь комментарий
