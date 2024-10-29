Пылали мэрия и автопарк полиции: ГУР провело операцию в Ханты-Мансийском округе РФ. ВИДЕО

В Ханты-Мансийском округе России в городе Мегион сгорело здание местной администрации и горел автопарк полиции. Это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на первом этаже мэрии были выбиты три окна, в них залили напалм (загущенный бензин) и подожгли.

После этого на горячую линию ФСБ РФ поступило сообщение о заминировании здания.

Собеседник издания рассказал, что российские пожарные не могли начать тушить огонь, пока полицейские выясняли, действительно ли в здании есть взрывчатка.

В это время пожар охватывал все большую площадь. В результате огнем было полностью уничтожено канцелярию мэрии, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений.

"В то время, пока полиция и пожарные пытались потушить мэрию, напалм разлили на автомобили местной полиции, которые находились на охраняемой парковке. В результате второго пожара сгорели минимум пять полицейских авто", - сообщили изданию в военной разведке.

