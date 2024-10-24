В российской Перми две женщины подожгли офис "Единой России", - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО

В российском городе Пермь две женщины бросили в окна офиса партии "Единая Россия" коктейли Молотова.

Об этом сообщают росСМИ и телеграм-каналы, в частности, ASTRA и BAZA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 23 октября около полуночи по местному времени, в спасательные службы поступила информация о пожаре.

По словам очевидцев, к зданию офиса партии подошли две женщины, которые бросили в окна коктейли Молотова и снимали это на телефон. После этого они убежали.

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Сообщается также, что позже на месте инцидента обнаружили и другие бутылки с зажигательной смесью, которые не успели использовать.

Возгорание уже удалось ликвидировать, но, как пишут российские СМИ, офис "Единой России" сильно пострадал.

Подозреваемых в поджоге женщин уже разыскивают полицейские.

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