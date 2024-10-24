РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7220 посетителей онлайн
Новости Фото
5 435 17

В российской Перми две женщины подожгли офис "Единой России", - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО

В российском городе Пермь две женщины бросили в окна офиса партии "Единая Россия" коктейли Молотова.

Об этом сообщают росСМИ и телеграм-каналы, в частности, ASTRA и BAZA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 23 октября около полуночи по местному времени, в спасательные службы поступила информация о пожаре.

По словам очевидцев, к зданию офиса партии подошли две женщины, которые бросили в окна коктейли Молотова и снимали это на телефон. После этого они убежали.

Также смотрите: В Подмосковье горит здание военного аэродрома "Чкаловский", - росСМИ. ФОТО

Сообщается также, что позже на месте инцидента обнаружили и другие бутылки с зажигательной смесью, которые не успели использовать.

Возгорание уже удалось ликвидировать, но, как пишут российские СМИ, офис "Единой России" сильно пострадал.

Подозреваемых в поджоге женщин уже разыскивают полицейские.

Смотрите также: В России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134, он сгорел на аэродроме "Оренбург-2" - ГУР. ВИДЕО

У російській Пермі підпалили офіс Єдиної Росії
У російській Пермі підпалили офіс Єдиної Росії
У російській Пермі підпалили офіс Єдиної Росії

Автор: 

Единая Россия (298) поджог (1094) пожар (5974) россия (96216)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Революціонерки...
показать весь комментарий
24.10.2024 08:52 Ответить
+4
Листівку про розшук якийсь даун писав. ...ШТАНИ ЧОРНОГО ЦВЕТИ ...
показать весь комментарий
24.10.2024 08:54 Ответить
+3
тепер підпали машин військовим ментам кгбешнікам
показать весь комментарий
24.10.2024 09:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Революціонерки...
показать весь комментарий
24.10.2024 08:52 Ответить
Листівку про розшук якийсь даун писав. ...ШТАНИ ЧОРНОГО ЦВЕТИ ...
показать весь комментарий
24.10.2024 08:54 Ответить
в России русскихъ нет.Скорее всего писал нацмен.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:07 Ответить
тепер підпали машин військовим ментам кгбешнікам
показать весь комментарий
24.10.2024 09:06 Ответить
да ще залізниця і військові об'кти
показать весь комментарий
24.10.2024 09:08 Ответить
Палити машини це низько, не те що літаки та гелікоптери..
показать весь комментарий
24.10.2024 11:41 Ответить
Та то, мабуть, дві комуністки. Важко повірити у те, що то якісь свідомі жінки з критичним мисленням. На росії таке неможливо.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:21 Ответить
На росії за гроши все можливо
показать весь комментарий
24.10.2024 11:43 Ответить
Чому ? Людей багато, усі різні. Може родичі на війні зникли, 200. Чи виплат не отримали.
показать весь комментарий
24.10.2024 12:35 Ответить
Бєлочка.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:23 Ответить
Остальні не підтримали захід.В цю ніч мали горіти десятки таких офісів.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:29 Ответить
Вот курицы тупые,хотя бы маски одели ковидные
показать весь комментарий
24.10.2024 10:57 Ответить
Камер зараз понавішано ... За кілометр, по хронометражу можна виявити.
показать весь комментарий
24.10.2024 12:36 Ответить
під їх опис підпадають рідні, близькі, сусіди та колеги по роботі
показать весь комментарий
24.10.2024 11:16 Ответить
жгите еще...
показать весь комментарий
24.10.2024 11:26 Ответить
Спермячки жгут! 👌
показать весь комментарий
24.10.2024 13:06 Ответить
 
 