В российской Перми две женщины подожгли офис "Единой России", - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО
В российском городе Пермь две женщины бросили в окна офиса партии "Единая Россия" коктейли Молотова.
Об этом сообщают росСМИ и телеграм-каналы, в частности, ASTRA и BAZA, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 23 октября около полуночи по местному времени, в спасательные службы поступила информация о пожаре.
По словам очевидцев, к зданию офиса партии подошли две женщины, которые бросили в окна коктейли Молотова и снимали это на телефон. После этого они убежали.
Сообщается также, что позже на месте инцидента обнаружили и другие бутылки с зажигательной смесью, которые не успели использовать.
Возгорание уже удалось ликвидировать, но, как пишут российские СМИ, офис "Единой России" сильно пострадал.
Подозреваемых в поджоге женщин уже разыскивают полицейские.
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