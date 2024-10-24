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У російській Пермі дві жінки підпалили офіс "Єдиної Росії", - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському місті Перм дві жінки кинули у вікна офісу партії "Єдина Росія" коктейлі Молотова. 

Про це повідомляють росЗМІ й телеграм-канали, зокрема, ASTRA і BAZA, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 23 жовтня близько опівночі за місцевим часом, до рятувальних служб надійшла інформація про пожежу.

За словами очевидців, до будівлі офісу партії підійшли дві жінки, які кинули у вікна коктейлі Молотова і знімали це на телефон. Після цього вони втекли. 

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Повідомляється також, що пізніше на місці інциденту виявили й інші пляшки із запальною сумішшю, які не встигли використати.

Загоряння вже вдалося ліквідувати, але, як пишуть російські ЗМІ, офіс "Єдиної Росії" сильно постраждав.

Підозрюваних у підпалі жінок вже розшукують поліцейські. 

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У російській Пермі підпалили офіс Єдиної Росії
У російській Пермі підпалили офіс Єдиної Росії
У російській Пермі підпалили офіс Єдиної Росії

Автор: 

Єдина Росія (144) підпал (697) пожежа (4361) росія (66175)


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Топ коментарі
+7
Революціонерки...
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24.10.2024 08:52 Відповісти
+4
Листівку про розшук якийсь даун писав. ...ШТАНИ ЧОРНОГО ЦВЕТИ ...
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24.10.2024 08:54 Відповісти
+3
тепер підпали машин військовим ментам кгбешнікам
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24.10.2024 09:06 Відповісти
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Революціонерки...
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24.10.2024 08:52 Відповісти
Листівку про розшук якийсь даун писав. ...ШТАНИ ЧОРНОГО ЦВЕТИ ...
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24.10.2024 08:54 Відповісти
в России русскихъ нет.Скорее всего писал нацмен.
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24.10.2024 09:07 Відповісти
тепер підпали машин військовим ментам кгбешнікам
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24.10.2024 09:06 Відповісти
да ще залізниця і військові об'кти
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24.10.2024 09:08 Відповісти
Палити машини це низько, не те що літаки та гелікоптери..
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24.10.2024 11:41 Відповісти
Та то, мабуть, дві комуністки. Важко повірити у те, що то якісь свідомі жінки з критичним мисленням. На росії таке неможливо.
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24.10.2024 09:21 Відповісти
На росії за гроши все можливо
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24.10.2024 11:43 Відповісти
Чому ? Людей багато, усі різні. Може родичі на війні зникли, 200. Чи виплат не отримали.
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24.10.2024 12:35 Відповісти
Бєлочка.
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24.10.2024 09:23 Відповісти
Остальні не підтримали захід.В цю ніч мали горіти десятки таких офісів.
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24.10.2024 09:29 Відповісти
Вот курицы тупые,хотя бы маски одели ковидные
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24.10.2024 10:57 Відповісти
Камер зараз понавішано ... За кілометр, по хронометражу можна виявити.
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24.10.2024 12:36 Відповісти
під їх опис підпадають рідні, близькі, сусіди та колеги по роботі
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24.10.2024 11:16 Відповісти
жгите еще...
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24.10.2024 11:26 Відповісти
Спермячки жгут! 👌
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24.10.2024 13:06 Відповісти
 
 