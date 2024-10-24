У російській Пермі дві жінки підпалили офіс "Єдиної Росії", - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російському місті Перм дві жінки кинули у вікна офісу партії "Єдина Росія" коктейлі Молотова.
Про це повідомляють росЗМІ й телеграм-канали, зокрема, ASTRA і BAZA, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 23 жовтня близько опівночі за місцевим часом, до рятувальних служб надійшла інформація про пожежу.
За словами очевидців, до будівлі офісу партії підійшли дві жінки, які кинули у вікна коктейлі Молотова і знімали це на телефон. Після цього вони втекли.
Повідомляється також, що пізніше на місці інциденту виявили й інші пляшки із запальною сумішшю, які не встигли використати.
Загоряння вже вдалося ліквідувати, але, як пишуть російські ЗМІ, офіс "Єдиної Росії" сильно постраждав.
Підозрюваних у підпалі жінок вже розшукують поліцейські.
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