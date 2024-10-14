В России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134, он сгорел на аэродроме "Оренбург-2" - ГУР. ВИДЕО

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117 военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134.

"Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ. ГУР МО Украины напоминает - каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", - говорится в сообщении.

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Больше информации об уничтожении российского самолета на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне обстреляли собственный самолет в Мурманской области: его перепутали с беспилотником.