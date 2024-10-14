РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13948 посетителей онлайн
Новости Видео
16 365 30

В России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134, он сгорел на аэродроме "Оренбург-2" - ГУР. ВИДЕО

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117 военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134.

"Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ. ГУР МО Украины напоминает - каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В охоте за самолетами А-50 были задействованы Patriot и советские ракеты С-200, - The Times

Больше информации об уничтожении российского самолета на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне обстреляли собственный самолет в Мурманской области: его перепутали с беспилотником.

Автор: 

пожар (5969) самолет (3620) уничтожение (7171) ГУР (456)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
смерть кацапам 🙁
показать весь комментарий
14.10.2024 08:47
+12
Дуже добра ранкова новина,частіше так.
показать весь комментарий
14.10.2024 09:14
+12
І квартал з тим номером заодно.
показать весь комментарий
14.10.2024 09:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ібо нєгуй!" (с)
показать весь комментарий
14.10.2024 08:46 Ответить
Сєня привіз штук 80 армійських джипів для ЗСУ. А що зробили ви?
показать весь комментарий
14.10.2024 12:21 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
смерть кацапам 🙁
показать весь комментарий
14.10.2024 08:47 Ответить
І квартал з тим номером заодно.
показать весь комментарий
14.10.2024 09:37 Ответить
Мабуть помогли згоріти
показать весь комментарий
14.10.2024 08:50 Ответить
Шикарно! Ще б усі іл-76 на додачу
показать весь комментарий
14.10.2024 08:58 Ответить
Кароткає заміканіє.
показать весь комментарий
14.10.2024 08:59 Ответить
Я представляю, что было бы если бы случилось длинное замыкание!
показать весь комментарий
14.10.2024 12:49 Ответить
Думаєте - теж з безпілотником переплутали?
показать весь комментарий
14.10.2024 09:04 Ответить

"Мало мало мало мало мало огня
Я хочу еще немного больше
Мало мало мало мало мало огня
Разрешаю это значит можно"
показать весь комментарий
14.10.2024 09:07 Ответить
Дуже добра ранкова новина,частіше так.
показать весь комментарий
14.10.2024 09:14 Ответить
згорів то й згорів..., дай боже, не останній...
показать весь комментарий
14.10.2024 09:15 Ответить
Оринбор це має бути Казахстан після розпаду моцковії.
показать весь комментарий
14.10.2024 09:30 Ответить
Яка файна підсвітка в кабіні літака.
показать весь комментарий
14.10.2024 09:38 Ответить
"А в остальном, прєкрасная маркіза..."
показать весь комментарий
14.10.2024 09:55 Ответить
ТУ-134 тепер військово-транспортний? У радянські часи кілька разів літав на ТУ-134 та ТУ-154, типові пасажирські літаки. Мабуть, будь-який літак можна зробити військовим.

У часи СРСР ходив анекдот: працюю в цеху з виробництва швейних машин; натаскав деталей, дома зібрав - вийшов кулемет.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:15 Ответить
В Харкові ті Ту робили. Дофіга. Все літали над містом, типу випробувалися. Потім ще Ту-22 (без М3) з"явилися. Народу казали, що це ті ж Ту-134 тільки модернізовані...
показать весь комментарий
14.10.2024 10:36 Ответить
Що таке МЗ?
показать весь комментарий
14.10.2024 11:07 Ответить
Ту-22М3 - це ті бомбардувальники, що доси пускають на нас ракети х-22, з змінною геометрією крила. Ту-22- стара модифікація з жорстким крилом, давно знята з озброєння.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:17 Ответить
там е місце під бомбовий приціл і це летючий штаб був
показать весь комментарий
14.10.2024 11:41 Ответить
Те що вони були у цивільній версії ніяким чином не означає що не було військово-транспортних , крім того , його здається і розробляли для потреб армії , а що цивільних стали возити - дрібниці для совка , як і умови для пасажирів (( .
показать весь комментарий
14.10.2024 15:04 Ответить
бляха, ну хоч на добу втрималися почекати зі звітом

ще разу кажу, прес-служба в ГУР явно працює швидше за інші
показать весь комментарий
14.10.2024 11:15 Ответить
Скільки заплатили,телеграмщикам?
показать весь комментарий
14.10.2024 11:22 Ответить
Ничего, свинособаки его подклеят, и будет как новый.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:44 Ответить
Для інформації
Авіаційне летовище ЗС РФ Оренбург-2 було закрито в 2009 році, його функціональні споруди передані в комунальну власність, а сама територія використовується як склад авіаційного мотлоху і місце демонтажу списаної техніки в металобрухт.
показать весь комментарий
14.10.2024 12:07 Ответить
Чесно кажучи, я не побачив пожежі літака. Я побачив відблиски полум'я на носовому ліхтарі літака, та якесь невелике полум'я під ним і те - доволі далеко від шасі та крил. А чи був уражений сам літак - я не побачив. Чи не постановочний фейк це, щоб дурити ГУР?
показать весь комментарий
14.10.2024 12:50 Ответить
Якийсь жарт!? Видно, що горить трава перед літаком!
показать весь комментарий
14.10.2024 14:41 Ответить
А до чого тут герої з ГУР? Стара техніка, щось там сталося... яким боком тут члени ГУР?
показать весь комментарий
14.10.2024 17:40 Ответить
 
 