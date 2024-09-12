Россияне обстреляли свой самолет в Мурманской области: его перепутали с беспилотником, - росСМИ

В Мурманской области россияне перепутали свой легкомоторный самолет с дроном и обстреляли его из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Что известно об инциденте?

Как отмечается, два легкоспортивных самолета - ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5 - вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск около 16:30 в среду, 11 сентября.

Через полчаса после этого в регионе отменили ограничения на использование воздушного пространства, которое ввели из-за атаки БПЛА.

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Вероятно, отмена угрозы атаки дронов дошла не до всех - после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя странно. Он подал сигнал тревоги. Оказалось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия.

После стрельбы пилоты обоих самолетов запросили изменение плана полета: первый решил совершить посадку на аэродроме Апатиты, а второй возвращаться на место вылета.

Их полет длился около 20 минут.

В Baza уточнили, что после приземления стало известно, что пули пробили крыло и фары самолета.

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