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Россияне обстреляли свой самолет в Мурманской области: его перепутали с беспилотником, - росСМИ

у Мурманській області обстріляли легкомоторний літак, переплутавши з дроном

В Мурманской области россияне перепутали свой легкомоторный самолет с дроном и обстреляли его из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Что известно об инциденте?

Как отмечается, два легкоспортивных самолета - ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5 - вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск около 16:30 в среду, 11 сентября.

Через полчаса после этого в регионе отменили ограничения на использование воздушного пространства, которое ввели из-за атаки БПЛА.

У Мурманській області обстріляли легкомоторний літак, переплутавши з дроном

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Вероятно, отмена угрозы атаки дронов дошла не до всех - после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя странно. Он подал сигнал тревоги. Оказалось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия.

После стрельбы пилоты обоих самолетов запросили изменение плана полета: первый решил совершить посадку на аэродроме Апатиты, а второй возвращаться на место вылета.

У Мурманській області обстріляли легкомоторний літак, переплутавши з дроном

Их полет длился около 20 минут.

В Baza уточнили, что после приземления стало известно, что пули пробили крыло и фары самолета.

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Топ комментарии
+22
Погано обстріляли
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12.09.2024 16:34
+11
Треба кацапів доводити до істерики. Вони сами себе перестріляють .
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12.09.2024 17:04
+9
нєрвішкі шалят? Обтєкайте, мразоти...
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12.09.2024 16:43
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Погано обстріляли
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12.09.2024 16:34 Ответить
Тю... Можна літать! Памятаєте пророческий монолог зє? - "літаки летять, будуть всєх бамбіть..."
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12.09.2024 16:35 Ответить
Збили, ні? Отже не зараховано.
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12.09.2024 16:37 Ответить
нєрвішкі шалят? Обтєкайте, мразоти...
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12.09.2024 16:43 Ответить
Це Ґуд!
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12.09.2024 16:52 Ответить
Треба кацапів доводити до істерики. Вони сами себе перестріляють .
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12.09.2024 17:04 Ответить
Психоз это хорошо.
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12.09.2024 17:39 Ответить
JUST DON'T STOP, кцпн.

Наступний етап -- завалити Ту-95 "Bear" з "Бука" (наприклад), при його злеті з "Оленьєї".
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12.09.2024 18:23 Ответить
...нащо так складно... і без гарантії!!! За гроші в рашці Вам винесуть зі склада Стрелу..чи Іглу... і на відстані навіть 10 км. від аеродрому можна завалити і Ту-95Мс і Ту-22М3... Було б бажання і рішення. А тут навіть не намагаються відстрілювати членів екіпажів тих же Ту-95МС... А Ви про якийсь кацапсячий ....Бук..
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12.09.2024 20:32 Ответить
Вбивати пілотів і членів їх сімей це слушна ідея яка не потребує якихось зверхзусиль. Якщо ми не маємо великих технічних засобів для відкритої боротьби з нашим кацапським ворогом, то чому звичайний ніж це погана ідея. Чи цеглина на голову. Чи підштовхнути в метро.Ми жертва, тому відбиваємось усіма доступними засобами.
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12.09.2024 21:31 Ответить
... так у нас зовсім інші обов*язки у ГУР...))) Вони разом з СБУ збивають літаки..топлять кораблі...запускають безпілотники... знищують кацапів на фронті.... От тільки не зрозуміти...що роблять ЗСУ ? Судячі по пресі і пресрелізам тільки відступають.... Так виключно ГУР та СБУ на фронті і захищають Україну.
А от підготовити діверсійні групи, щоб відстрілювати кацапських командирів та щтурманів тих же Ту-95МС ( а їх не так і багато) мозку у командира розвідроти за розумом (Буданова) не вистачає. Ці члени екіпажів екслюзівної підготовки... ходять по вулицям..водять свої лічинки у садочки... пьють у гаражах... іздять у відпустки... Живуть звичайним життям. А коли десь у під*їзді якомусь командиру продиравлять бошку... то інші будуть боятися вийти на двір....будуть сцятися за своїх *********.... А психологична підготовка в екіпажах.. це 50 відсотків успіху... Але це не для нашої розвідки.... Нажаль..
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13.09.2024 12:06 Ответить
Треба нам запустити безпілотник розміром з Ту-95.
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12.09.2024 20:30 Ответить
 
 