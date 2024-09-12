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Росіяни обстріляли власний літак у Мурманській області: його переплутали з безпілотником, - росЗМІ

у Мурманській області обстріляли легкомоторний літак, переплутавши з дроном

У Мурманській області росіяни переплутали власний легкомоторний літак з дроном і обстріляли його зі стрілецької зброї. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

Що відомо про інцидент?

Як зазначається, два легкоспортивні літаки - ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5 - вилетіли з посадкового майданчика в Апатитському муніципальному окрузі в Архангельськ близько 16:30 у середу, 11 вересня.

За пів години після цього в регіоні скасували обмеження на використання повітряного простору, яке запровадили через атаку БПЛА.

У Мурманській області обстріляли легкомоторний літак, переплутавши з дроном

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Імовірно, скасування загрози атаки дронів дійшло не до всіх – після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться дивно. Він подав сигнал тривоги. Виявилось, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї.

Після стрілянини пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту: перший вирішив здійснити посадку на аеродромі Апатити, а другий повертатися на місце вильоту.

У Мурманській області обстріляли легкомоторний літак, переплутавши з дроном

Їхній політ тривав близько 20 хвилин.

У Baza уточнили, що після приземлення стало відомо, що кулі пробили крило і фари літака.

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Топ коментарі
+22
Погано обстріляли
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12.09.2024 16:34
+11
Треба кацапів доводити до істерики. Вони сами себе перестріляють .
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12.09.2024 17:04
+9
нєрвішкі шалят? Обтєкайте, мразоти...
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12.09.2024 16:43
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Погано обстріляли
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12.09.2024 16:34 Відповісти
Тю... Можна літать! Памятаєте пророческий монолог зє? - "літаки летять, будуть всєх бамбіть..."
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12.09.2024 16:35 Відповісти
Збили, ні? Отже не зараховано.
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12.09.2024 16:37 Відповісти
нєрвішкі шалят? Обтєкайте, мразоти...
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12.09.2024 16:43 Відповісти
Це Ґуд!
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12.09.2024 16:52 Відповісти
Треба кацапів доводити до істерики. Вони сами себе перестріляють .
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12.09.2024 17:04 Відповісти
Психоз это хорошо.
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12.09.2024 17:39 Відповісти
JUST DON'T STOP, кцпн.

Наступний етап -- завалити Ту-95 "Bear" з "Бука" (наприклад), при його злеті з "Оленьєї".
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12.09.2024 18:23 Відповісти
...нащо так складно... і без гарантії!!! За гроші в рашці Вам винесуть зі склада Стрелу..чи Іглу... і на відстані навіть 10 км. від аеродрому можна завалити і Ту-95Мс і Ту-22М3... Було б бажання і рішення. А тут навіть не намагаються відстрілювати членів екіпажів тих же Ту-95МС... А Ви про якийсь кацапсячий ....Бук..
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12.09.2024 20:32 Відповісти
Вбивати пілотів і членів їх сімей це слушна ідея яка не потребує якихось зверхзусиль. Якщо ми не маємо великих технічних засобів для відкритої боротьби з нашим кацапським ворогом, то чому звичайний ніж це погана ідея. Чи цеглина на голову. Чи підштовхнути в метро.Ми жертва, тому відбиваємось усіма доступними засобами.
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12.09.2024 21:31 Відповісти
... так у нас зовсім інші обов*язки у ГУР...))) Вони разом з СБУ збивають літаки..топлять кораблі...запускають безпілотники... знищують кацапів на фронті.... От тільки не зрозуміти...що роблять ЗСУ ? Судячі по пресі і пресрелізам тільки відступають.... Так виключно ГУР та СБУ на фронті і захищають Україну.
А от підготовити діверсійні групи, щоб відстрілювати кацапських командирів та щтурманів тих же Ту-95МС ( а їх не так і багато) мозку у командира розвідроти за розумом (Буданова) не вистачає. Ці члени екіпажів екслюзівної підготовки... ходять по вулицям..водять свої лічинки у садочки... пьють у гаражах... іздять у відпустки... Живуть звичайним життям. А коли десь у під*їзді якомусь командиру продиравлять бошку... то інші будуть боятися вийти на двір....будуть сцятися за своїх *********.... А психологична підготовка в екіпажах.. це 50 відсотків успіху... Але це не для нашої розвідки.... Нажаль..
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13.09.2024 12:06 Відповісти
Треба нам запустити безпілотник розміром з Ту-95.
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12.09.2024 20:30 Відповісти
 
 