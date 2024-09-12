Росіяни обстріляли власний літак у Мурманській області: його переплутали з безпілотником, - росЗМІ

У Мурманській області росіяни переплутали власний легкомоторний літак з дроном і обстріляли його зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

Що відомо про інцидент?

Як зазначається, два легкоспортивні літаки - ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5 - вилетіли з посадкового майданчика в Апатитському муніципальному окрузі в Архангельськ близько 16:30 у середу, 11 вересня.

За пів години після цього в регіоні скасували обмеження на використання повітряного простору, яке запровадили через атаку БПЛА.

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Імовірно, скасування загрози атаки дронів дійшло не до всіх – після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться дивно. Він подав сигнал тривоги. Виявилось, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї.

Після стрілянини пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту: перший вирішив здійснити посадку на аеродромі Апатити, а другий повертатися на місце вильоту.

Їхній політ тривав близько 20 хвилин.

У Baza уточнили, що після приземлення стало відомо, що кулі пробили крило і фари літака.

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