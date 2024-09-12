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Казахстан (854) росія (63552) літак (2853)

На російських літаках Су-30СМ використовується авіоніка французького виробництва. Винищувачі обслуговує казахстанська компанія ARC Group, - InformNapalm

Казахстанські фахівці обслуговують російські Су-30СМ

Казахстанська фірма-прокладка ARC Group співпрацює з російськими військовими та обслуговує російські літаки Су-30СМ, на яких встановлене високотехнологічне обладнання французького виробництва Thales та Safran. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

У дослідженні міжнародна розвідувальна спільнота розкрила схему, яка дозволяє Росії, попри міжнародні санкції, продовжувати обслуговувати свою військову авіацію.

Що відомо про THALES та SAFRAN?

Станом на 2024 рік, Росія має до 130 одиниць модернізованих винищувачів 4++ покоління Су-30СМ. Під час російського вторгнення в Україну, росіяни втратили не менше 15 таких бортів. Але могли втратити значно більше через санкції, бо на літаках Су-30СМ використовується авіоніка іноземного виробництва, переважно французьких компаній THALES та SAGEM (а після поглинання останньої – SAFRAN).

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Як зазначається, зокрема, встановлено багатофункціональні дисплеї SMD55S та SMD66S (виробник Thales), радіотехнічна система корекції та посадки TLS2020 (виробник Thales), радіонавігаційна система TACAN-NC12 (виробник Thales), індикатори на фоні лобового скла HUD 3022 (виробник Thales), навігаційна система SIGMA 95NAA (виробник Safran).

Без перерахованого обладнання пілот фактично стає сліпим, а російський літак перетворюється на купу заліза в повітрі. Аби продовжувати експлуатувати борти й бомбити українські міста, росіянам потрібно постійно обслуговувати французьке обладнання.

"Задовго до повномасштабного вторгнення Російська Федерація мала амбітні плани з імпортозаміщення французького обладнання. Поступово цей процес імпортозаміщення таки відбувається. Ось, на скріншоті за травень 2024 року помічено заміну французького HUD 3022 на російський ИКШ-1КИ,", - пояснили у InformNapalm.

Казахстанські фахівці обслуговують російські Су-30СМ, використовуючи французьке обладнання Thales і Safran

Обслуговувати пристрої можуть виключно сертифіковані виробником фахівці на такому ж сертифікованому обладнанні. Після повномасштабного вторгнення Росія нібито втратила доступ до таких можливостей, але, як показують здобуті нами документи, російська сторона знайшла у казахстанському підряднику чудовий канал обходу санкцій.

Казахстанська компанія "ARC Group"

Казахстанське товариство з обмеженою відповідальністю "Analyst Research Consulting Group" було утворене у 2014 році одноосібним засновником – Алданазаром Сагинбеком (Сағынбек Алданазар Дарханұлы), 03.02.1998 р.н.

З самого моменту заснування це підприємство виглядає підозріло. У казахстанських джерелах даних фігурує лише п’ять його працівників. Сайт компанії https://arcgroup.kz/ має лише короткий опис і контакти. Втім, там вони вказують, що з 2016 року ТОВ ARC Group є ліцензіатом Комітету промислового розвитку та промислової безпеки Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан, і має державну ліцензію на експорт, імпорт, монтаж, налагодження, модернізацію, експлуатацію, зберігання, ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки та запасних частин.

Окрема гордість компанії – дистриб’юторська угода з компанією Safran Electronics & Defense.

Як вказано на сайті "на сьогодні компанія є ексклюзивним дистриб’ютором Safran Electronics & Defense в Республіці Казахстан і Республіці Киргизстан і займається просуванням продукції Safran в цих країнах. Основними замовниками продукції є державні органи та правоохоронні органи. Є реалізовані державні замовлення. З 2019 по 2020 роки компанія поставила оптико-електронні системи (тепловізійні біноклі, тепловізійні біноклі-далекоміри, далекоміри) в Республіку Казахстан, для державної установи".

Казахстаньска ТОО

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Водночас, завдяки здобутим нами документам і даним, спільнота констатувала, що компанія ARC Group є "прокладкою" росіян для обходу санкцій.

Схема обходу західних санкцій

Ще у жовтні 2021 року ARC Group уклала перший договір з вузькопрофільним російським товариством з обмеженою відповідальністю "Ремонт, обслуговування, постачання авіації спеціальними комплектуючими" (ООО "Росавиаспецкомплект"). Чим займається російська компанія – зрозуміло з її назви.

У цій угоді від 25.10.2021 року відкрито вказують її предмет: "ВИКОНАВЕЦЬ надасть послуги з ремонту/поставки компонентів бортового радіоелектронного обладнання (БРЕО), виробництва компаній "THALES" та "Safran", для літаків типу Су-30″.

informnapalm
Скриншот відповідної сторінки контракту, який вдалося отримати через HUMINT джерела міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm

"Простою мовою цей предмет договору можна сформулювати так – казахстанська сторона, маючи сертифікованих французами фахівців та обладнання, має здійснити ремонт французького обладнання на російських літаках Су-30.

Додаток до цього контракту містить перелік продукції військового призначення для ввезення в Казахстан на 2021 рік – це ті самі пристрої для навігації та орієнтування пілота SMD55S, SMD66S, TLS2020, TACAN-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. У переліку вказують також і мету такого ввезення – "тимчасове ввезення для проведення капітального ремонту з подальшим зворотнім вивезенням в інтересах Збройних Сил Російської Федерації", - пояснили в InformNapalm.

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Водночас, сам додаток до договору не мав суттєвих змін в порівнянні з попередньою версією щодо номенклатури обладнання та згадки ЗС РФ. Втім, якщо в жовтневому договорі був перелік обладнання для ввезення в Казахстан на 2021 рік, то в фінальному контракті від 05.11.2021 вказувався плановий період ввезення – 2022 рік.

Додаток до договору

Вказано, що контракт передбачає повний спектр послуг з боку французької сторони з обслуговування багатофункціональних дисплеїв SMD55S/SMD66S та коліматорних індикаторів HUD3022, в інтересах міноборони Республіки Казахстан як кінцевого користувача літаків Су-30СМ, зокрема:

  • розробку та постачання ILM&OLM Test Benches включно з 3-річною підтримкою;
  • розробка і постачання Golden LRU;
  • підготовка та постачання тех. документації ILM (ред. - проміжний рівень обслуговування);
  • підготовка та проведення навчання з ILM у Франції;
  • монтаж і введення в експлуатацію в Казахстані.

Договір розрахований на 34 місяці з моменту отримання постачальником авансового платежу. Також, договір містить візуалізацію того обладнання, яке французькі спеціалісти мають змонтувати та ввести в експлуатацію на казахстанському заводі.

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Топ коментарі
+12
ну що можно використовувати французки запчастини для знищення України ? а Скальпи не можно бо ескалація ! логіка лицемірів !
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12.09.2024 10:15
+8
От вам і касим-жомарт...
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12.09.2024 10:08
+8
Ага, американські деталі в британській ракеті і американці забороняють бити ними по кацапії. А чого французи не заборонять кацапам застосовувати проти України літаки, адже там стоїть французька ''авіоніка''? Що це за подвійні стандарти?!!!
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12.09.2024 10:40
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От вам і касим-жомарт...
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12.09.2024 10:08 Відповісти
касим - ***** китайське
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12.09.2024 10:56 Відповісти
ну що можно використовувати французки запчастини для знищення України ? а Скальпи не можно бо ескалація ! логіка лицемірів !
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12.09.2024 10:15 Відповісти
а мені все ще дивно читати коменти про "лицемірну Європу".

Ну, що, ви історію не можете почитати?

Ну почитайте, все у вільному доступі. Почитайте і подумайте і зробіть висновки.

Допоможу вам:

https://alfred-griber.com/stati/stati-pravda-o-russkix/kakoj-nacionalnosti-byli-russkie-cari-i-caricy

А тепер подумайте, за кого мали натовп на російській імперії царі німці? Куди уходили ресурси тієї імперії, якщо уся верхівка керівництва була європейського походження?

Європейці зробили з росімперії - свою кормушку, потім цю кормушку у Європи відібрали в 1917 році США, профінансував і ілаштував революцію на піттторашкє.

піттторашка це васал США і колишній васал Європи.

Тому ні!!! ні!!! не можна стріляти по моєму рабу, він повинен мені гроші та жратву, та ресурси давати. На рашці нічого власного немає, там все американське чи європейське.

Читайте про індустриалізацію срср 20-х-40-х і тоді все зрозумієте. Немає там ніякого лицемірства - рашка то все територія Європи та США. Вони туди трильйони вбухали свого часу, ну, і в Україну також.

https://exclusive.kz/pravda-o-tom-kak-amerikanczy-postroili-sssr/

https://*******.info/threads/kak-stalinskuju-industrializaciju-sdelali-amerikancy-i-nemcy.669776/

І подумайте, яким чином США могли побудувати ******* промисловість ссср, коли ссср відкрито заявлял, що знищать США та Європу?
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12.09.2024 10:29 Відповісти
так чому тоді сенс ,коли раб замість заробляти гроші для господаря поліз до сусідів воювати ? тепер верещать американці коли палають кацапські НПЗ в яких вкладено американські гроші . тож виходить раб вийшов з під контролю господаря ? а нікчемний господар не може поставити його на місце . ще гірше в цій ситуації що раб знайшов інших господарів , а тупі нікчемні американці нічого не роблять щоб виправити .
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12.09.2024 11:25 Відповісти
можливо путен "взбунтовался", а можливо літій та сланцевий газ.
В Укріну Європа у свій час багато грошей вкладала. Україна буде в ЄС, а тоді і сланцеций газ та літій теж будуть в ЄС. Тоді ЄС стає незалежної від США. А США завжди все чужими руками робили.
рашка це цепний пес США для нагляду за Китаєм та Європою.
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12.09.2024 11:36 Відповісти
Продвигаешь кацапские нарративы про злых пиндосов и как они руками Украины воюют с россиюшкой?
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12.09.2024 12:28 Відповісти
Ні, цитую Ліндсі Грема, котрий казав про літій та корисні копалини на трильйони в Україні.

По твоєму Ліндсі Грем - це кацапцький наратив?
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12.09.2024 12:46 Відповісти
Я писав навпаки, що руками расєюшки вони воюють проти України та ЄС.
Читай уважніше та не пересмикуй.
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12.09.2024 12:47 Відповісти
Мені здається, що наступного року, може пізніше, пітторашка нападе на Китай.

В Китай першими європейські фірми почали гроші вкладати. ЄС почало Китай піднімати. Це потім в Китай амери влізли. І зараз тільки амери на Китай балон котять, а ЄС таких претензій жутких Китаю не пред'являє. Може Європа зростила Китай на проти амерів. Амери ж ненавидять Європу і весь час намагалися тримати її під контролем, для того ссср і зробили.

Наше завдання зробити так, як амери зробили з нами, коли гарантії давали територіальної цілісності України. А потім триматися від амерів подалі, якщо щось від них залишиться після громадянською війни цього року.
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12.09.2024 11:51 Відповісти
дуже велики сумніви . Китай просто закидає м'ясом кацапів тай зброї там повно .
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12.09.2024 12:31 Відповісти
Я висловив свої думки, що я думаю з приводу США та пітторашки на підставі історичних фактів.

А там.... поживемо - побачимо.
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12.09.2024 12:49 Відповісти
я поважаю вашу думку , але вона мало реалістична . кацапія може воювати з маленькими країнами як Грузія ,а Китай їх просто розчавить .
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12.09.2024 13:01 Відповісти
Так може США вирішили позбавитися расєшки, якщо та не змогла за три доби захопити Україну. Накой фіг Штатам такий цепний пес?

Я тільки ЗА!!!!! якщо расєшка та ублюдочні расєянє зникнуть з Світової мапи!

Дай Бог!
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12.09.2024 13:12 Відповісти
Вона при багаторазовій перевазі в усьому з Україною впоратись не може, а ви кажете - Китай. З яким ще й тісні економічні зв'язки (без яких Китай може прожити, а рашка - ні).
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12.09.2024 12:38 Відповісти
А чому ви в цьому так впевнені?

Я теж на всі 100% невпевнений в своїх висновках з приводу фройншафту між США та піттторашкою.

Але ваша думка теж слушна.

Поживемо - побачимо.
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12.09.2024 12:51 Відповісти
Тому що русня ще ніколи за всю свою історію не нападала на ворога, що перевищує її силою. Китай явно перевищує на порядок в м'ясі, та й в економіці, у виробництві теж в рази більше може.
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12.09.2024 12:54 Відповісти
Можливо й так.

Требо дожити й подивитися.

Суто моє бажання - тотальне знищення расєюшкі й тих істот, що там існують.
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12.09.2024 13:13 Відповісти
А заодно і США з усіма істотами.
Тому що це вони нацькують рашку на Китай.
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12.09.2024 13:17 Відповісти
Штати натравлять пітторашку на Китай.
А у ЄС та України є шанс позбутися одразу двох негідників на Планеті - США та піттторашки.
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12.09.2024 12:06 Відповісти
За рашку не чув а от що США Китай поставили на ноги чув, а тепер той Китай збирає сили щоб виступити війною проти США
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13.09.2024 02:11 Відповісти
За гроші можна все. А тому хто нажебрав- лише те що дозвооять.
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12.09.2024 11:05 Відповісти
може почнемо з того , що натряпка з сином ФСБ-шника качають підсанкційні нафту і газ до Угорщини
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12.09.2024 11:16 Відповісти
так санкції з дірками ось мерзота і користується . вкрадені в Україні гроші корупціонери вивозять в Європу і ніхто не запитує походження коштів ! якщо б не було можливості вивести і легалізувати вкрадене то і крали б менше .
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12.09.2024 11:30 Відповісти
Головне те, що не потрібно ніяких дозволів а ні від Макрона, а ні Байдена. Щодо Токаева, то він взагалі "не в курсе"
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12.09.2024 10:20 Відповісти
Ага, американські деталі в британській ракеті і американці забороняють бити ними по кацапії. А чого французи не заборонять кацапам застосовувати проти України літаки, адже там стоїть французька ''авіоніка''? Що це за подвійні стандарти?!!!
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12.09.2024 10:40 Відповісти
Теж мені новина, то лиш упороті вірять що вся зброя в орків зроблена із компонентів куплених на аліекспрес... або ще раніше казки що компоненти з пральних машинок

купівля орківських ресурсів дешевше ринку і продажа товарів військового призначення дорожче, тому що обхід санкцій це хороший бізнес
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12.09.2024 10:42 Відповісти
Это типа 16летний пацан основал компанию, занимающуюся оборонкой?
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12.09.2024 10:50 Відповісти
Назарбая за кадик до відповідальності!, хоча йому пох. .уй!
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12.09.2024 10:51 Відповісти
казахі будуть обслуговувати ці літаки навіть коли цими літаками будуть ********* казахів
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12.09.2024 10:55 Відповісти
Знову лоха зелю кинули! І так в 102 раз!
Так все справедливо. Він кидає їх, а вони його!
А мудрий Український нарід нехай собі і далі воює, хоч якесь заняття, бо роботи немає, заробітні плати - мізерні, вичитись і вчити ніде і нікому, та й навіщо тоє навчання, якщо потім нікуди працевлаштуватись.
Печалька!
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12.09.2024 11:00 Відповісти
кацапи будуть лізти у усі шпарини де буде можливість тому розслідувачів так спмо потрібно фінансувати як і ЗСУ і прикримати схеми
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12.09.2024 11:06 Відповісти
Більше хвилює,що Українська влада є учасником продаж нафті Московії Словакіі та Угорщини попри санкції Західа , дозволяє заробляти РФ 6 млрд.$ за рік.
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16.09.2024 06:52 Відповісти
 
 