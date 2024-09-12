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На российских самолетах Су-30СМ используется авионика французского производства. Истребители обслуживает казахстанская компания ARC Group, - InformNapalm

Казахстанські фахівці обслуговують російські Су-30СМ

Казахстанская фирма-прокладка ARC Group сотрудничает с российскими военными и обслуживает российские самолеты Су-30СМ, на которых установлено высокотехнологичное оборудование французского производства Thales и Safran.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

В исследовании международное разведывательное сообщество раскрыло схему, которая позволяет России, несмотря на международные санкции, продолжать обслуживать свою военную авиацию.

Что известно о THALES и SAFRAN?

По состоянию на 2024 год Россия имеет до 130 единиц модернизированных истребителей 4++ поколения Су-30СМ. Во время российского вторжения в Украину россияне потеряли не менее 15 таких бортов. Но могли потерять значительно больше из-за санкций, потому что на самолетах Су-30СМ используется авионика иностранного производства, преимущественно французских компаний THALES и SAGEM (а после поглощения последней - SAFRAN).

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Как отмечается, в частности, установлены многофункциональные дисплеи SMD55S и SMD66S (производитель Thales), радиотехническая система коррекции и посадки TLS2020 (производитель Thales), радионавигационная система TACAN-NC12 (производитель Thales), индикаторы на фоне лобового стекла HUD 3022 (производитель Thales), навигационная система SIGMA 95NAA (производитель Safran).

Без перечисленного оборудования пилот фактически становится слепым, а российский самолет превращается в груду железа в воздухе. Чтобы продолжать эксплуатировать борты и бомбить украинские города, россиянам нужно постоянно обслуживать французское оборудование.

"Задолго до полномасштабного вторжения Российская Федерация имела амбициозные планы по импортозамещению французского оборудования. Постепенно этот процесс импортозамещения таки происходит. Например, на скриншоте за май 2024 года замечена замена французского HUD 3022 на российский ИКШ-1КИ"- пояснили в InformNapalm.

Казахстанські фахівці обслуговують російські Су-30СМ, використовуючи французьке обладнання Thales і Safran

Обслуживать устройства могут исключительно сертифицированные производителем специалисты на таком же сертифицированном оборудовании. После полномасштабного вторжения Россия якобы потеряла доступ к таким возможностям, но, как показывают добытые нами документы, российская сторона нашла в казахстанском подрядчике отличный канал обхода санкций.

Казахстанская компания "ARC Group"

Казахстанское общество с ограниченной ответственностью "Analyst Research Consulting Group" было образовано в 2014 году единоличным учредителем - Алданазаром Сагинбеком (Сағынбек Алданазар Дарханұлы), 03.02.1998 г.р.

С самого момента основания это предприятие выглядит подозрительно. В казахстанских источниках данных фигурирует лишь пять его работников. Сайт компании https://arcgroup.kz/ имеет лишь краткое описание и контакты. Впрочем, там они указывают, что с 2016 года ООО ARC Group является лицензиатом Комитета промышленного развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и имеет государственную лицензию на экспорт, импорт, монтаж, наладку, модернизацию, эксплуатацию, хранение, ремонт и техническое обслуживание авиационной техники и запасных частей.

Отдельная гордость компании - дистрибьюторское соглашение с компанией Safran Electronics & Defense.

Как указано на сайте "на сегодня компания является эксклюзивным дистрибьютором Safran Electronics & Defense в Республике Казахстан и Республике Кыргызстан и занимается продвижением продукции Safran в этих странах. Основными заказчиками продукции являются государственные органы и правоохранительные органы. Есть реализованные государственные заказы. С 2019 по 2020 годы компания поставила оптико-электронные системы (тепловизионные бинокли, тепловизионные бинокли-дальномеры, дальномеры) в Республику Казахстан, для государственного учреждения".

Казахстаньска ТОО

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В то же время, благодаря полученным нами документам и данным, сообщество констатировало, что компания ARC Group является "прокладкой" россиян для обхода санкций.

Схема обхода западных санкций

Еще в октябре 2021 года ARC Group заключила первый договор с узкопрофильным российским обществом с ограниченной ответственностью "Ремонт, обслуживание, снабжение авиации специальными комплектующими" (ООО "Росавиаспецкомплект"). Чем занимается российская компания, понятно из ее названия.

В этом соглашении от 25.10.2021 года открыто указывают его предмет: "ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставит услуги по ремонту/поставке компонентов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), производства компаний "THALES" и "Safran", для самолетов типа Су-30″.

informnapalm
Скриншот соответствующей страницы контракта, который удалось получить через HUMINT источники международного разведывательного сообщества InformNapalm

"Простым языком этот предмет договора можно сформулировать так: казахстанская сторона, имея сертифицированных французами специалистов и оборудование, должна осуществить ремонт французского оборудования на российских самолетах Су-30.

Приложение к этому контракту содержит перечень продукции военного назначения для ввоза в Казахстан на 2021 год - это те же устройства для навигации и ориентирования пилота SMD55S, SMD66S, TLS2020, TACAN-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. В перечне указывают также и цель такого ввоза: "временный ввоз для проведения капитального ремонта с последующим обратным вывозом в интересах Вооруженных сил Российской Федерации", - пояснили в InformNapalm.

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В то же время, само приложение к договору не имело существенных изменений по сравнению с предыдущей версией по номенклатуре оборудования и упоминания ВС РФ. Впрочем, если в октябрьском договоре был перечень оборудования для ввоза в Казахстан на 2021 год, то в финальном контракте от 05.11.2021 указывался плановый период ввоза - 2022 год.

Додаток до договору

Указано, что контракт предусматривает полный спектр услуг со стороны французской стороны по обслуживанию многофункциональных дисплеев SMD55S/SMD66S и коллиматорных индикаторов HUD3022, в интересах минобороны Республики Казахстан как конечного пользователя самолетов Су-30СМ, в частности:

  • разработку и поставку ILM&OLM Test Benches включая 3-летнюю поддержку;
  • разработка и поставка Golden LRU;
  • подготовка и поставка техдокументации ILM (промежуточный уровень обслуживания. - Ред.);
  • подготовка и проведение обучения по ILM во Франции;
  • монтаж и ввод в эксплуатацию в Казахстане.

Договор рассчитан на 34 месяца с момента получения поставщиком авансового платежа. Также договор содержит визуализацию того оборудования, которое французские специалисты должны смонтировать и ввести в эксплуатацию на казахстанском заводе.

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Автор: 

Казахстан (781) россия (95515) самолет (3591)


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Топ комментарии
+12
ну що можно використовувати французки запчастини для знищення України ? а Скальпи не можно бо ескалація ! логіка лицемірів !
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12.09.2024 10:15
+8
От вам і касим-жомарт...
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12.09.2024 10:08
+8
Ага, американські деталі в британській ракеті і американці забороняють бити ними по кацапії. А чого французи не заборонять кацапам застосовувати проти України літаки, адже там стоїть французька ''авіоніка''? Що це за подвійні стандарти?!!!
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12.09.2024 10:40
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От вам і касим-жомарт...
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12.09.2024 10:08 Ответить
касим - ***** китайське
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12.09.2024 10:56 Ответить
ну що можно використовувати французки запчастини для знищення України ? а Скальпи не можно бо ескалація ! логіка лицемірів !
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12.09.2024 10:15 Ответить
а мені все ще дивно читати коменти про "лицемірну Європу".

Ну, що, ви історію не можете почитати?

Ну почитайте, все у вільному доступі. Почитайте і подумайте і зробіть висновки.

Допоможу вам:

https://alfred-griber.com/stati/stati-pravda-o-russkix/kakoj-nacionalnosti-byli-russkie-cari-i-caricy

А тепер подумайте, за кого мали натовп на російській імперії царі німці? Куди уходили ресурси тієї імперії, якщо уся верхівка керівництва була європейського походження?

Європейці зробили з росімперії - свою кормушку, потім цю кормушку у Європи відібрали в 1917 році США, профінансував і ілаштував революцію на піттторашкє.

піттторашка це васал США і колишній васал Європи.

Тому ні!!! ні!!! не можна стріляти по моєму рабу, він повинен мені гроші та жратву, та ресурси давати. На рашці нічого власного немає, там все американське чи європейське.

Читайте про індустриалізацію срср 20-х-40-х і тоді все зрозумієте. Немає там ніякого лицемірства - рашка то все територія Європи та США. Вони туди трильйони вбухали свого часу, ну, і в Україну також.

https://exclusive.kz/pravda-o-tom-kak-amerikanczy-postroili-sssr/

https://*******.info/threads/kak-stalinskuju-industrializaciju-sdelali-amerikancy-i-nemcy.669776/

І подумайте, яким чином США могли побудувати ******* промисловість ссср, коли ссср відкрито заявлял, що знищать США та Європу?
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12.09.2024 10:29 Ответить
так чому тоді сенс ,коли раб замість заробляти гроші для господаря поліз до сусідів воювати ? тепер верещать американці коли палають кацапські НПЗ в яких вкладено американські гроші . тож виходить раб вийшов з під контролю господаря ? а нікчемний господар не може поставити його на місце . ще гірше в цій ситуації що раб знайшов інших господарів , а тупі нікчемні американці нічого не роблять щоб виправити .
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12.09.2024 11:25 Ответить
можливо путен "взбунтовался", а можливо літій та сланцевий газ.
В Укріну Європа у свій час багато грошей вкладала. Україна буде в ЄС, а тоді і сланцеций газ та літій теж будуть в ЄС. Тоді ЄС стає незалежної від США. А США завжди все чужими руками робили.
рашка це цепний пес США для нагляду за Китаєм та Європою.
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12.09.2024 11:36 Ответить
Продвигаешь кацапские нарративы про злых пиндосов и как они руками Украины воюют с россиюшкой?
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12.09.2024 12:28 Ответить
Ні, цитую Ліндсі Грема, котрий казав про літій та корисні копалини на трильйони в Україні.

По твоєму Ліндсі Грем - це кацапцький наратив?
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12.09.2024 12:46 Ответить
Я писав навпаки, що руками расєюшки вони воюють проти України та ЄС.
Читай уважніше та не пересмикуй.
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12.09.2024 12:47 Ответить
Мені здається, що наступного року, може пізніше, пітторашка нападе на Китай.

В Китай першими європейські фірми почали гроші вкладати. ЄС почало Китай піднімати. Це потім в Китай амери влізли. І зараз тільки амери на Китай балон котять, а ЄС таких претензій жутких Китаю не пред'являє. Може Європа зростила Китай на проти амерів. Амери ж ненавидять Європу і весь час намагалися тримати її під контролем, для того ссср і зробили.

Наше завдання зробити так, як амери зробили з нами, коли гарантії давали територіальної цілісності України. А потім триматися від амерів подалі, якщо щось від них залишиться після громадянською війни цього року.
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12.09.2024 11:51 Ответить
дуже велики сумніви . Китай просто закидає м'ясом кацапів тай зброї там повно .
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12.09.2024 12:31 Ответить
Я висловив свої думки, що я думаю з приводу США та пітторашки на підставі історичних фактів.

А там.... поживемо - побачимо.
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12.09.2024 12:49 Ответить
я поважаю вашу думку , але вона мало реалістична . кацапія може воювати з маленькими країнами як Грузія ,а Китай їх просто розчавить .
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12.09.2024 13:01 Ответить
Так може США вирішили позбавитися расєшки, якщо та не змогла за три доби захопити Україну. Накой фіг Штатам такий цепний пес?

Я тільки ЗА!!!!! якщо расєшка та ублюдочні расєянє зникнуть з Світової мапи!

Дай Бог!
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12.09.2024 13:12 Ответить
Вона при багаторазовій перевазі в усьому з Україною впоратись не може, а ви кажете - Китай. З яким ще й тісні економічні зв'язки (без яких Китай може прожити, а рашка - ні).
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12.09.2024 12:38 Ответить
А чому ви в цьому так впевнені?

Я теж на всі 100% невпевнений в своїх висновках з приводу фройншафту між США та піттторашкою.

Але ваша думка теж слушна.

Поживемо - побачимо.
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12.09.2024 12:51 Ответить
Тому що русня ще ніколи за всю свою історію не нападала на ворога, що перевищує її силою. Китай явно перевищує на порядок в м'ясі, та й в економіці, у виробництві теж в рази більше може.
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12.09.2024 12:54 Ответить
Можливо й так.

Требо дожити й подивитися.

Суто моє бажання - тотальне знищення расєюшкі й тих істот, що там існують.
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12.09.2024 13:13 Ответить
А заодно і США з усіма істотами.
Тому що це вони нацькують рашку на Китай.
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12.09.2024 13:17 Ответить
Штати натравлять пітторашку на Китай.
А у ЄС та України є шанс позбутися одразу двох негідників на Планеті - США та піттторашки.
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12.09.2024 12:06 Ответить
За рашку не чув а от що США Китай поставили на ноги чув, а тепер той Китай збирає сили щоб виступити війною проти США
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13.09.2024 02:11 Ответить
За гроші можна все. А тому хто нажебрав- лише те що дозвооять.
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12.09.2024 11:05 Ответить
може почнемо з того , що натряпка з сином ФСБ-шника качають підсанкційні нафту і газ до Угорщини
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12.09.2024 11:16 Ответить
так санкції з дірками ось мерзота і користується . вкрадені в Україні гроші корупціонери вивозять в Європу і ніхто не запитує походження коштів ! якщо б не було можливості вивести і легалізувати вкрадене то і крали б менше .
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12.09.2024 11:30 Ответить
Головне те, що не потрібно ніяких дозволів а ні від Макрона, а ні Байдена. Щодо Токаева, то він взагалі "не в курсе"
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12.09.2024 10:20 Ответить
Ага, американські деталі в британській ракеті і американці забороняють бити ними по кацапії. А чого французи не заборонять кацапам застосовувати проти України літаки, адже там стоїть французька ''авіоніка''? Що це за подвійні стандарти?!!!
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12.09.2024 10:40 Ответить
Теж мені новина, то лиш упороті вірять що вся зброя в орків зроблена із компонентів куплених на аліекспрес... або ще раніше казки що компоненти з пральних машинок

купівля орківських ресурсів дешевше ринку і продажа товарів військового призначення дорожче, тому що обхід санкцій це хороший бізнес
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12.09.2024 10:42 Ответить
Это типа 16летний пацан основал компанию, занимающуюся оборонкой?
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12.09.2024 10:50 Ответить
Назарбая за кадик до відповідальності!, хоча йому пох. .уй!
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12.09.2024 10:51 Ответить
казахі будуть обслуговувати ці літаки навіть коли цими літаками будуть ********* казахів
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12.09.2024 10:55 Ответить
Знову лоха зелю кинули! І так в 102 раз!
Так все справедливо. Він кидає їх, а вони його!
А мудрий Український нарід нехай собі і далі воює, хоч якесь заняття, бо роботи немає, заробітні плати - мізерні, вичитись і вчити ніде і нікому, та й навіщо тоє навчання, якщо потім нікуди працевлаштуватись.
Печалька!
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12.09.2024 11:00 Ответить
кацапи будуть лізти у усі шпарини де буде можливість тому розслідувачів так спмо потрібно фінансувати як і ЗСУ і прикримати схеми
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12.09.2024 11:06 Ответить
Більше хвилює,що Українська влада є учасником продаж нафті Московії Словакіі та Угорщини попри санкції Західа , дозволяє заробляти РФ 6 млрд.$ за рік.
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16.09.2024 06:52 Ответить
 
 