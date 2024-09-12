На российских самолетах Су-30СМ используется авионика французского производства. Истребители обслуживает казахстанская компания ARC Group, - InformNapalm

Казахстанская фирма-прокладка ARC Group сотрудничает с российскими военными и обслуживает российские самолеты Су-30СМ, на которых установлено высокотехнологичное оборудование французского производства Thales и Safran.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

В исследовании международное разведывательное сообщество раскрыло схему, которая позволяет России, несмотря на международные санкции, продолжать обслуживать свою военную авиацию.

Что известно о THALES и SAFRAN?

По состоянию на 2024 год Россия имеет до 130 единиц модернизированных истребителей 4++ поколения Су-30СМ. Во время российского вторжения в Украину россияне потеряли не менее 15 таких бортов. Но могли потерять значительно больше из-за санкций, потому что на самолетах Су-30СМ используется авионика иностранного производства, преимущественно французских компаний THALES и SAGEM (а после поглощения последней - SAFRAN).

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Как отмечается, в частности, установлены многофункциональные дисплеи SMD55S и SMD66S (производитель Thales), радиотехническая система коррекции и посадки TLS2020 (производитель Thales), радионавигационная система TACAN-NC12 (производитель Thales), индикаторы на фоне лобового стекла HUD 3022 (производитель Thales), навигационная система SIGMA 95NAA (производитель Safran).

Без перечисленного оборудования пилот фактически становится слепым, а российский самолет превращается в груду железа в воздухе. Чтобы продолжать эксплуатировать борты и бомбить украинские города, россиянам нужно постоянно обслуживать французское оборудование.

"Задолго до полномасштабного вторжения Российская Федерация имела амбициозные планы по импортозамещению французского оборудования. Постепенно этот процесс импортозамещения таки происходит. Например, на скриншоте за май 2024 года замечена замена французского HUD 3022 на российский ИКШ-1КИ", - пояснили в InformNapalm.

Обслуживать устройства могут исключительно сертифицированные производителем специалисты на таком же сертифицированном оборудовании. После полномасштабного вторжения Россия якобы потеряла доступ к таким возможностям, но, как показывают добытые нами документы, российская сторона нашла в казахстанском подрядчике отличный канал обхода санкций.

Казахстанская компания "ARC Group"

Казахстанское общество с ограниченной ответственностью "Analyst Research Consulting Group" было образовано в 2014 году единоличным учредителем - Алданазаром Сагинбеком (Сағынбек Алданазар Дарханұлы), 03.02.1998 г.р.

С самого момента основания это предприятие выглядит подозрительно. В казахстанских источниках данных фигурирует лишь пять его работников. Сайт компании https://arcgroup.kz/ имеет лишь краткое описание и контакты. Впрочем, там они указывают, что с 2016 года ООО ARC Group является лицензиатом Комитета промышленного развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и имеет государственную лицензию на экспорт, импорт, монтаж, наладку, модернизацию, эксплуатацию, хранение, ремонт и техническое обслуживание авиационной техники и запасных частей.

Отдельная гордость компании - дистрибьюторское соглашение с компанией Safran Electronics & Defense.

Как указано на сайте "на сегодня компания является эксклюзивным дистрибьютором Safran Electronics & Defense в Республике Казахстан и Республике Кыргызстан и занимается продвижением продукции Safran в этих странах. Основными заказчиками продукции являются государственные органы и правоохранительные органы. Есть реализованные государственные заказы. С 2019 по 2020 годы компания поставила оптико-электронные системы (тепловизионные бинокли, тепловизионные бинокли-дальномеры, дальномеры) в Республику Казахстан, для государственного учреждения".

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В то же время, благодаря полученным нами документам и данным, сообщество констатировало, что компания ARC Group является "прокладкой" россиян для обхода санкций.

Схема обхода западных санкций

Еще в октябре 2021 года ARC Group заключила первый договор с узкопрофильным российским обществом с ограниченной ответственностью "Ремонт, обслуживание, снабжение авиации специальными комплектующими" (ООО "Росавиаспецкомплект"). Чем занимается российская компания, понятно из ее названия.

В этом соглашении от 25.10.2021 года открыто указывают его предмет: "ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставит услуги по ремонту/поставке компонентов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), производства компаний "THALES" и "Safran", для самолетов типа Су-30″.

Скриншот соответствующей страницы контракта, который удалось получить через HUMINT источники международного разведывательного сообщества InformNapalm

"Простым языком этот предмет договора можно сформулировать так: казахстанская сторона, имея сертифицированных французами специалистов и оборудование, должна осуществить ремонт французского оборудования на российских самолетах Су-30.

Приложение к этому контракту содержит перечень продукции военного назначения для ввоза в Казахстан на 2021 год - это те же устройства для навигации и ориентирования пилота SMD55S, SMD66S, TLS2020, TACAN-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. В перечне указывают также и цель такого ввоза: "временный ввоз для проведения капитального ремонта с последующим обратным вывозом в интересах Вооруженных сил Российской Федерации", - пояснили в InformNapalm.

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В то же время, само приложение к договору не имело существенных изменений по сравнению с предыдущей версией по номенклатуре оборудования и упоминания ВС РФ. Впрочем, если в октябрьском договоре был перечень оборудования для ввоза в Казахстан на 2021 год, то в финальном контракте от 05.11.2021 указывался плановый период ввоза - 2022 год.

Указано, что контракт предусматривает полный спектр услуг со стороны французской стороны по обслуживанию многофункциональных дисплеев SMD55S/SMD66S и коллиматорных индикаторов HUD3022, в интересах минобороны Республики Казахстан как конечного пользователя самолетов Су-30СМ, в частности:

разработку и поставку ILM&OLM Test Benches включая 3-летнюю поддержку;

разработка и поставка Golden LRU;

подготовка и поставка техдокументации ILM (промежуточный уровень обслуживания. - Ред.);

подготовка и проведение обучения по ILM во Франции;

монтаж и ввод в эксплуатацию в Казахстане.

Договор рассчитан на 34 месяца с момента получения поставщиком авансового платежа. Также договор содержит визуализацию того оборудования, которое французские специалисты должны смонтировать и ввести в эксплуатацию на казахстанском заводе.

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