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Новости
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Казахстан "не будет слепо придерживаться санкций" против РФ, - министр торговли Жумангарин

казахстан

В Казахстане заявили, что будут проводить новую линию в применении санкций против России, обещая поставить собственные экономические интересы на первое место.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр торговли Серик Жумангарин.

Так, Жумангарин заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям", если они коснутся отечественных компаний, которые являются основными работодателями в их регионах.

Кроме того, Казахстан углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая.

"Мы не позволим запретить торговлю нашим собственным производителям", - сказал он.

Как отмечается, это резкое изменение риторики, которая отражает маневры Казахстана - крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, - в поисках доступа к мировым рынкам для своего экспорта сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Но вызовы только усиливаются, поскольку соседние экономики России и Ирана стали наиболее санкционированными в мире, а Казахстан находится под пристальным вниманием Запада из-за содействия поставке ограниченных товаров.

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Хотя Казахстан выступил против санкционной кампании, которую возглавляет США, в связи с полномасштабным вторжением Кремля в Украину в феврале 2022 года, высокопоставленные чиновники, такие как Жумангарин, ранее не оспаривали ограничения публично.

Намекнув, что в соблюдении требований Казахстаном могут быть исключения, Жумангарин четко дал понять, что страна будет продолжать придерживаться правил, поскольку "не выдержит" санкций.

Он сказал, что местные компании, добавленные Министерством финансов США в санкционный список, находятся в процессе закрытия.

Отмечается, что Казахстан является одной из стран, которые занимают центральное место в усилиях США и их союзников по изоляции экономики России. Казахстан и Россия являются членами таможенного союза и имеют вторую по протяженности границу в мире после границы между США и Канадой, а трубопровод, соединенный с российским портом Новороссийск, транспортирует около 80% экспорта казахской нефти.

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Автор: 

Казахстан (781) россия (95402) санкции (11263)


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Топ комментарии
+8
Тільки тому що казахи не під санкціями ще працює нафтотермінал в новоросійську. Догаавкаєтесь, будете *********** возити...
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16.08.2024 11:12
+7
Тоді Казахстан отримає ******* і буде теж, як Роіся, дихати через китайський анус.
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16.08.2024 11:15
+6
Коли Казахстан буде наступний (а він буде!), а Китай скаже: "Ми не будемо сліпо слідувати санкціям, бо джаст бізнес...", от тоді будуть і сльози, і розуміння, і жаль. А зараз що ж - джаст бізнес!
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16.08.2024 11:21
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ТО ЦЕ ТАКА ВІДПОВІДЬ ЯК - ІДІТЬ ВИНА .....
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16.08.2024 11:09 Ответить
Тільки тому що казахи не під санкціями ще працює нафтотермінал в новоросійську. Догаавкаєтесь, будете *********** возити...
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16.08.2024 11:12 Ответить
Якщо казахі їдять гівно з під кацапів, навіщо про це казати на весь світ?!
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16.08.2024 11:15 Ответить
Тоді Казахстан отримає ******* і буде теж, як Роіся, дихати через китайський анус.
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16.08.2024 11:15 Ответить
Саша Барон Коен бів правий 😁
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16.08.2024 11:15 Ответить
боїться Кемел, що московський вовк його зїсть, всі бояться вовку....
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16.08.2024 11:18 Ответить
Коли Казахстан буде наступний (а він буде!), а Китай скаже: "Ми не будемо сліпо слідувати санкціям, бо джаст бізнес...", от тоді будуть і сльози, і розуміння, і жаль. А зараз що ж - джаст бізнес!
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16.08.2024 11:21 Ответить
Хабар отримали
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16.08.2024 11:22 Ответить
очевидный агент рашки!поэтому казахстан в одкб потому что в их правительстве засилие агентов рашки.и всё это плохо кончится для казахстана!
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16.08.2024 11:24 Ответить
@Казахстан "не будет слепо придерживаться санкций"@

Для этого казахам придется "ослепнуть", что бы "не замечать" что их партнеры -террористы из рф делают в Украине....

Впрочем это заявление министра торговли не новость. Казахстан последовательно помогает стране - террористу обходить международные санкции. Строго говоря, Казахстан помогая рф, становится соучастником войны в Украине.
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16.08.2024 11:59 Ответить
казлы
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16.08.2024 12:44 Ответить
Утипути какие мы грозные. Под санкции нахрен, запретить вьезд на запад и доллар евро. Пущай вон баранами с персами торгуют и ширпотребом с братьями китаезами.
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16.08.2024 14:11 Ответить
 
 