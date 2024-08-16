Казахстан "не будет слепо придерживаться санкций" против РФ, - министр торговли Жумангарин

В Казахстане заявили, что будут проводить новую линию в применении санкций против России, обещая поставить собственные экономические интересы на первое место.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр торговли Серик Жумангарин.

Так, Жумангарин заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям", если они коснутся отечественных компаний, которые являются основными работодателями в их регионах.

Кроме того, Казахстан углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая.

"Мы не позволим запретить торговлю нашим собственным производителям", - сказал он.

Как отмечается, это резкое изменение риторики, которая отражает маневры Казахстана - крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, - в поисках доступа к мировым рынкам для своего экспорта сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Но вызовы только усиливаются, поскольку соседние экономики России и Ирана стали наиболее санкционированными в мире, а Казахстан находится под пристальным вниманием Запада из-за содействия поставке ограниченных товаров.

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Хотя Казахстан выступил против санкционной кампании, которую возглавляет США, в связи с полномасштабным вторжением Кремля в Украину в феврале 2022 года, высокопоставленные чиновники, такие как Жумангарин, ранее не оспаривали ограничения публично.

Намекнув, что в соблюдении требований Казахстаном могут быть исключения, Жумангарин четко дал понять, что страна будет продолжать придерживаться правил, поскольку "не выдержит" санкций.

Он сказал, что местные компании, добавленные Министерством финансов США в санкционный список, находятся в процессе закрытия.

Отмечается, что Казахстан является одной из стран, которые занимают центральное место в усилиях США и их союзников по изоляции экономики России. Казахстан и Россия являются членами таможенного союза и имеют вторую по протяженности границу в мире после границы между США и Канадой, а трубопровод, соединенный с российским портом Новороссийск, транспортирует около 80% экспорта казахской нефти.

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