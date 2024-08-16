Казахстан "не буде сліпо дотримуватися санкцій" проти РФ, - міністр торгівлі Жумангарін

У Казахстані заявили, що проводитимуть нову лінію у застосуванні санкцій проти Росії, обіцяючи поставити власні економічні інтереси на перше місце.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр торгівлі Серік Жумангарін.

Так, Жумангарін заявив, що Казахстан "не буде сліпо слідувати санкціям", якщо вони торкнуться вітчизняних компаній, які є основними роботодавцями в їхніх регіонах.

Крім того, Казахстан поглиблює торгові зв’язки з країнами від Ірану до Китаю.

"Ми не дозволимо заборонити торгівлю нашим власним виробникам", - сказав він.

Як зазначається, це різка зміна риторики, яка відображає маневри Казахстану - найбільшої у світі країни, яка не має виходу до моря, - у пошуках доступу до світових ринків для свого експорту сировинних та сільськогосподарських товарів. Але виклики лише посилюються, оскільки сусідні економіки Росії та Ірану стали найбільш санкціонованими у світі, а Казахстан перебуває під пильною увагою Заходу через сприяння постачанню обмежених товарів.

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Хоча Казахстан виступив проти санкційної кампанії, яку очолює США, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Кремля в Україну в лютому 2022 року, високопосадовці, такі як Жумангарін, раніше не оскаржували обмеження публічно.

Натякнувши, що у дотриманні вимог Казахстаном можуть бути винятки, Жумангарін чітко дав зрозуміти, що країна продовжуватиме дотримуватися правил, оскільки "не витримає" санкцій.

Він сказав, що місцеві компанії, додані Міністерством фінансів США до списку санкцій, перебувають у процесі закриття.

Зазначається, що Казахстан є однією з країн, які посідають центральне місце в зусиллях США та їхніх союзників з ізоляції економіки Росії. Казахстан і Росія є членами митного союзу і мають другий за протяжністю кордон у світі після кордону між США та Канадою, а трубопровід, з’єднаний з російським портом Новоросійськ, транспортує близько 80% експорту казахської нафти.

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