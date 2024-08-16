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Новини
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Казахстан "не буде сліпо дотримуватися санкцій" проти РФ, - міністр торгівлі Жумангарін

казахстан

У Казахстані заявили, що проводитимуть нову лінію у застосуванні санкцій проти Росії, обіцяючи поставити власні економічні інтереси на перше місце.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр торгівлі Серік Жумангарін.

Так, Жумангарін заявив, що Казахстан "не буде сліпо слідувати санкціям", якщо вони торкнуться вітчизняних компаній, які є основними роботодавцями в їхніх регіонах.

Крім того, Казахстан поглиблює торгові зв’язки з країнами від Ірану до Китаю.

"Ми не дозволимо заборонити торгівлю нашим власним виробникам", - сказав він.

Як зазначається, це різка зміна риторики, яка відображає маневри Казахстану - найбільшої у світі країни, яка не має виходу до моря, - у пошуках доступу до світових ринків для свого експорту сировинних та сільськогосподарських товарів. Але виклики лише посилюються, оскільки сусідні економіки Росії та Ірану стали найбільш санкціонованими у світі, а Казахстан перебуває під пильною увагою Заходу через сприяння постачанню обмежених товарів.

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Хоча Казахстан виступив проти санкційної кампанії, яку очолює США, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Кремля в Україну в лютому 2022 року, високопосадовці, такі як Жумангарін, раніше не оскаржували обмеження публічно.

Натякнувши, що у дотриманні вимог Казахстаном можуть бути винятки, Жумангарін чітко дав зрозуміти, що країна продовжуватиме дотримуватися правил, оскільки "не витримає" санкцій.

Він сказав, що місцеві компанії, додані Міністерством фінансів США до списку санкцій, перебувають у процесі закриття.

Зазначається, що Казахстан є однією з країн, які посідають центральне місце в зусиллях США та їхніх союзників з ізоляції економіки Росії. Казахстан і Росія є членами митного союзу і мають другий за протяжністю кордон у світі після кордону між США та Канадою, а трубопровід, з’єднаний з російським портом Новоросійськ, транспортує близько 80% експорту казахської нафти.

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Автор: 

Казахстан (872) росія (64984) санкції (11782)


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Топ коментарі
+8
Тільки тому що казахи не під санкціями ще працює нафтотермінал в новоросійську. Догаавкаєтесь, будете *********** возити...
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16.08.2024 11:12
+7
Тоді Казахстан отримає ******* і буде теж, як Роіся, дихати через китайський анус.
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16.08.2024 11:15
+6
Коли Казахстан буде наступний (а він буде!), а Китай скаже: "Ми не будемо сліпо слідувати санкціям, бо джаст бізнес...", от тоді будуть і сльози, і розуміння, і жаль. А зараз що ж - джаст бізнес!
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16.08.2024 11:21
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ТО ЦЕ ТАКА ВІДПОВІДЬ ЯК - ІДІТЬ ВИНА .....
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16.08.2024 11:09 Відповісти
Тільки тому що казахи не під санкціями ще працює нафтотермінал в новоросійську. Догаавкаєтесь, будете *********** возити...
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16.08.2024 11:12 Відповісти
Якщо казахі їдять гівно з під кацапів, навіщо про це казати на весь світ?!
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16.08.2024 11:15 Відповісти
Тоді Казахстан отримає ******* і буде теж, як Роіся, дихати через китайський анус.
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16.08.2024 11:15 Відповісти
Саша Барон Коен бів правий 😁
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16.08.2024 11:15 Відповісти
боїться Кемел, що московський вовк його зїсть, всі бояться вовку....
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16.08.2024 11:18 Відповісти
Коли Казахстан буде наступний (а він буде!), а Китай скаже: "Ми не будемо сліпо слідувати санкціям, бо джаст бізнес...", от тоді будуть і сльози, і розуміння, і жаль. А зараз що ж - джаст бізнес!
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16.08.2024 11:21 Відповісти
Хабар отримали
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16.08.2024 11:22 Відповісти
очевидный агент рашки!поэтому казахстан в одкб потому что в их правительстве засилие агентов рашки.и всё это плохо кончится для казахстана!
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16.08.2024 11:24 Відповісти
@Казахстан "не будет слепо придерживаться санкций"@

Для этого казахам придется "ослепнуть", что бы "не замечать" что их партнеры -террористы из рф делают в Украине....

Впрочем это заявление министра торговли не новость. Казахстан последовательно помогает стране - террористу обходить международные санкции. Строго говоря, Казахстан помогая рф, становится соучастником войны в Украине.
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16.08.2024 11:59 Відповісти
казлы
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16.08.2024 12:44 Відповісти
Утипути какие мы грозные. Под санкции нахрен, запретить вьезд на запад и доллар евро. Пущай вон баранами с персами торгуют и ширпотребом с братьями китаезами.
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16.08.2024 14:11 Відповісти
 
 