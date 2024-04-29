Казахстан спростовує повідомлення про продаж списаних літаків для ЗСУ
Казахстанське державне підприємство "Казспецекспорт", яке займається імпортом й експортом озброєння і військової техніки, заперечило повідомлення про продаж списаних військових літаків для потреб Збройних сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на заяву "Казспецекспорт".
Зазначається, що торги з реалізації авіаційної техніки з умовою обов’язкової ліквідації провели "у суворій відповідності до вимог чинного законодавства" серед юридичних осіб Казахстану, які мають відповідні ліцензії.
"Іноземні компанії до торгів не допускалися", - йдеться в заяві компанії.
За повідомленням, відповідно до договорів, всі літаки, вузли й агрегати до них будуть утилізовані "на території балансоутримувачів методами, що виключають відновлення в початковий стан". Вони вивозитимуться "тільки у вигляді брухту кольорових металів".
Нагадаємо, 29 квітня видання Kyiv Post повідомило, що США через посередників придбали в Казахстані щонайменше 81 старий літак часів СРСР.
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Продали своїм приватним. Ті утилізували.
Куди утилізували - то вже не до уряду питання.
"Сірий імпорт", схеми - у ці ігри теж можна грати вдвох.
Інфа ця по руснявим паблікам не перший день ходить. Так що таємниця Полішинеля.
А от заради хайпу галас здійняти довкола теми, змушувати казахів маскуватись - то зєлєний стиль.
Менше пи*діти потрібно всяким київпостам...
США вирішило прослідкувати