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Казахстан спростовує повідомлення про продаж списаних літаків для ЗСУ

літак,радянський

Казахстанське державне підприємство "Казспецекспорт", яке займається імпортом й експортом озброєння і військової техніки, заперечило повідомлення про продаж списаних військових літаків для потреб Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на заяву "Казспецекспорт".

Зазначається, що торги з реалізації авіаційної техніки з умовою обов’язкової ліквідації провели "у суворій відповідності до вимог чинного законодавства" серед юридичних осіб Казахстану, які мають відповідні ліцензії.

"Іноземні компанії до торгів не допускалися", - йдеться в заяві компанії.

За повідомленням, відповідно до договорів, всі літаки, вузли й агрегати до них будуть утилізовані "на території балансоутримувачів методами, що виключають відновлення в початковий стан". Вони вивозитимуться "тільки у вигляді брухту кольорових металів".

Нагадаємо, 29 квітня  видання Kyiv Post  повідомило, що США через посередників придбали в Казахстані  щонайменше 81 старий літак часів СРСР.

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Автор: 

Казахстан (871) літак (2898) США (22497)


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Ну хто ж вам отак прямо візьме і скаже.
Продали своїм приватним. Ті утилізували.
Куди утилізували - то вже не до уряду питання.
"Сірий імпорт", схеми - у ці ігри теж можна грати вдвох.
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29.04.2024 12:24 Відповісти
А всё, поздно пить "Боржоми", слово не воробей,- вылетело, потом таких поймаешь🤔🧐😁 Вот теперь Казахстан пытается оправдаться, лучше б кумысники молча хлебали свой кумыс,- оправдывается тот, хто виноват, включили бы дурака по принципу "настамньет", а лучше вообще промолчали, - правило "молчи,- за умного сойдёшь, никто не отменял🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.04.2024 12:38 Відповісти
Краще б Kyiv Post помовчав.
Інфа ця по руснявим паблікам не перший день ходить. Так що таємниця Полішинеля.
А от заради хайпу галас здійняти довкола теми, змушувати казахів маскуватись - то зєлєний стиль.
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29.04.2024 12:41 Відповісти
"видання що США через посередників придбали в Казахстані"

Менше пи*діти потрібно всяким київпостам...
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29.04.2024 12:29 Відповісти
Болтун - находка для шпиона.
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29.04.2024 12:43 Відповісти
пофіг - основне , щоб москалям не дісталися - навіть у вигляді запчастин
США вирішило прослідкувати
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29.04.2024 12:59 Відповісти
та ну нах, вони вже перефарбовані в Ф-16 на аеродромах стоять
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29.04.2024 13:00 Відповісти
В свій час Великий Бісмарк сказав: "Краще бути, чим казатись." Для початку хай прийдуть в Україну, а потім кричіть https://glavcom.ua/world/world-politics/ssha-pridbali-81-radjanskij-bojovij-litak-u-kazakhstanu-998298.html Kyiv Post ти грьобаний.
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29.04.2024 13:22 Відповісти
 
 