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Казахстан отрицает продажу списанных самолетов для ВСУ

літак,радянський

Казахстанское государственное предприятие "Казспецэкспорт", которое занимается импортом и экспортом вооружения и военной техники, опровергло сообщение о продаже списанных военных самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление "Казспецэкспорт".

Отмечается, что торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации провели "в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства" среди юридических лиц Казахстана, имеющих соответствующие лицензии.

"Иностранные компании к торгам не допускались", - говорится в заявлении компании.

По сообщению, в соответствии с договорами, все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы "на территории балансодержателей методами, исключающими восстановление в исходное состояние". Они будут вывозиться "только в виде лома цветных металлов".

Напомним, 29 апреля издание Kyiv Post сообщило, что США через посредников приобрели в Казахстане приобрели по меньшей мере 81 старый самолет времен СССР.

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Автор: 

Казахстан (781) самолет (3588) США (26401)


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Ну хто ж вам отак прямо візьме і скаже.
Продали своїм приватним. Ті утилізували.
Куди утилізували - то вже не до уряду питання.
"Сірий імпорт", схеми - у ці ігри теж можна грати вдвох.
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29.04.2024 12:24 Ответить
А всё, поздно пить "Боржоми", слово не воробей,- вылетело, потом таких поймаешь🤔🧐😁 Вот теперь Казахстан пытается оправдаться, лучше б кумысники молча хлебали свой кумыс,- оправдывается тот, хто виноват, включили бы дурака по принципу "настамньет", а лучше вообще промолчали, - правило "молчи,- за умного сойдёшь, никто не отменял🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.04.2024 12:38 Ответить
Краще б Kyiv Post помовчав.
Інфа ця по руснявим паблікам не перший день ходить. Так що таємниця Полішинеля.
А от заради хайпу галас здійняти довкола теми, змушувати казахів маскуватись - то зєлєний стиль.
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29.04.2024 12:41 Ответить
"видання що США через посередників придбали в Казахстані"

Менше пи*діти потрібно всяким київпостам...
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29.04.2024 12:29 Ответить
Болтун - находка для шпиона.
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29.04.2024 12:43 Ответить
пофіг - основне , щоб москалям не дісталися - навіть у вигляді запчастин
США вирішило прослідкувати
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29.04.2024 12:59 Ответить
та ну нах, вони вже перефарбовані в Ф-16 на аеродромах стоять
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29.04.2024 13:00 Ответить
В свій час Великий Бісмарк сказав: "Краще бути, чим казатись." Для початку хай прийдуть в Україну, а потім кричіть https://glavcom.ua/world/world-politics/ssha-pridbali-81-radjanskij-bojovij-litak-u-kazakhstanu-998298.html Kyiv Post ти грьобаний.
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29.04.2024 13:22 Ответить
 
 