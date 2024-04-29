Казахстан отрицает продажу списанных самолетов для ВСУ

Казахстанское государственное предприятие "Казспецэкспорт", которое занимается импортом и экспортом вооружения и военной техники, опровергло сообщение о продаже списанных военных самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление "Казспецэкспорт".

Отмечается, что торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации провели "в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства" среди юридических лиц Казахстана, имеющих соответствующие лицензии.

"Иностранные компании к торгам не допускались", - говорится в заявлении компании.

По сообщению, в соответствии с договорами, все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы "на территории балансодержателей методами, исключающими восстановление в исходное состояние". Они будут вывозиться "только в виде лома цветных металлов".

Напомним, 29 апреля издание Kyiv Post сообщило, что США через посредников приобрели в Казахстане приобрели по меньшей мере 81 старый самолет времен СССР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может дестабилизировать ситуацию в Казахстане, чтобы иметь диалог с Китаем, - Зеленский