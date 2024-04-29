Казахстан отрицает продажу списанных самолетов для ВСУ
Казахстанское государственное предприятие "Казспецэкспорт", которое занимается импортом и экспортом вооружения и военной техники, опровергло сообщение о продаже списанных военных самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление "Казспецэкспорт".
Отмечается, что торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации провели "в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства" среди юридических лиц Казахстана, имеющих соответствующие лицензии.
"Иностранные компании к торгам не допускались", - говорится в заявлении компании.
По сообщению, в соответствии с договорами, все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы "на территории балансодержателей методами, исключающими восстановление в исходное состояние". Они будут вывозиться "только в виде лома цветных металлов".
Напомним, 29 апреля издание Kyiv Post сообщило, что США через посредников приобрели в Казахстане приобрели по меньшей мере 81 старый самолет времен СССР.
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Продали своїм приватним. Ті утилізували.
Куди утилізували - то вже не до уряду питання.
"Сірий імпорт", схеми - у ці ігри теж можна грати вдвох.
Інфа ця по руснявим паблікам не перший день ходить. Так що таємниця Полішинеля.
А от заради хайпу галас здійняти довкола теми, змушувати казахів маскуватись - то зєлєний стиль.
Менше пи*діти потрібно всяким київпостам...
США вирішило прослідкувати