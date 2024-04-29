США приобрели у Казахстана 81 боевой самолет советских времен. Их могут передать Украине, - СМИ
Соединенные Штаты у Казахстана по меньшей мере 81 старый самолет советского образца. Вероятно, их могут передать Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Kyiv Post.
По данным издания, в октябре Казахстан выставил на аукцион 117 старых боевых самолетов времен СССР, и теперь стало известно, что США купили 81 из них через посредников.
В течение нескольких лет Казахстан постепенно заменял свой устаревший парк боевых самолетов советского производства современными версиями, такими как российские многоцелевые самолеты Су-30СМ.
Так, Казахстан на аукционе продал 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен, в частности перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 1970-х и 1980-х годов. Объявленная стоимость продажи составила один миллиард казахстанских тенге, или $1,5 млн.
В предложении о продаже отмечалось, что самолеты были в непригодном состоянии, их модернизация считалась экономически нецелесообразной, а их использование в качестве источника запасных частей ограничено.
Причина покупки США остается нераскрытой. Но речь идет о возможности их потенциального использования в Украине, где подобные самолеты находятся на вооружении.
Автор предполагает, что, учитывая то, что Украина продолжает полагаться на оружие советской эпохи, самолет мог бы служить источником запасных частей или быть стратегически развернутым как приманка на аэродромах.
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Щоб перехопити винищувачем треба (після сигналу с РЛС) злетіти і долетіти. МіГ-27 на рівні землі летить M 1,10. Тож долетить вже.
І казахі здали все в цвєтмєт. Тому і продають по ціні лому. Наших пілотів в таке не треба.
1) ППО, 2) запуск Taurus и Storm Shadow, не залітаючи на територію рашкі.
Аля я щось не пам'ятаю щоб нам їх хтось пропонував. У розумінні американці не предлагали. Бо ніхто інший, навіть союзники по НАТО, їх жодного разу не отримали. Хоча туркам, бомбити курдів та інший іділ та асадистів, зайвим би не було.
Про сарказм колись чули?
81 бойовий літак, Оголошена вартість продажу склала $1,5 млн, їх використання як джерела запасних частин обмежене
Причина покупки залишається нерозкритою
Моральних потвор, у яких з когнітивними здібностями повний порядок.
Тому й небезпечні.
Плюс свіже мобілізоване ППО можна тренувати збивати реальні КР і балістику.
русня каже = русня бреше
русня мовчить = русня бреше
русня думає = русня бреше
Автор припускає, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах. Джерело:
Може і для цього і підійдуть.
Кур-и зелені, нащо ви потратили чотири міліарди доларів від початку року, на яке озброєння.....