Соединенные Штаты у Казахстана по меньшей мере 81 старый самолет советского образца. Вероятно, их могут передать Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Kyiv Post.

По данным издания, в октябре Казахстан выставил на аукцион 117 старых боевых самолетов времен СССР, и теперь стало известно, что США купили 81 из них через посредников.

В течение нескольких лет Казахстан постепенно заменял свой устаревший парк боевых самолетов советского производства современными версиями, такими как российские многоцелевые самолеты Су-30СМ.

Так, Казахстан на аукционе продал 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен, в частности перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 1970-х и 1980-х годов. Объявленная стоимость продажи составила один миллиард казахстанских тенге, или $1,5 млн.

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В предложении о продаже отмечалось, что самолеты были в непригодном состоянии, их модернизация считалась экономически нецелесообразной, а их использование в качестве источника запасных частей ограничено.

Причина покупки США остается нераскрытой. Но речь идет о возможности их потенциального использования в Украине, где подобные самолеты находятся на вооружении.

Автор предполагает, что, учитывая то, что Украина продолжает полагаться на оружие советской эпохи, самолет мог бы служить источником запасных частей или быть стратегически развернутым как приманка на аэродромах.

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