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США приобрели у Казахстана 81 боевой самолет советских времен. Их могут передать Украине, - СМИ

Винищувач Су-30СМ у Казхастані

Соединенные Штаты у Казахстана по меньшей мере 81 старый самолет советского образца. Вероятно, их могут передать Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Kyiv Post.

По данным издания, в октябре Казахстан выставил на аукцион 117 старых боевых самолетов времен СССР, и теперь стало известно, что США купили 81 из них через посредников.

В течение нескольких лет Казахстан постепенно заменял свой устаревший парк боевых самолетов советского производства современными версиями, такими как российские многоцелевые самолеты Су-30СМ.

Так, Казахстан на аукционе продал 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен, в частности перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 1970-х и 1980-х годов. Объявленная стоимость продажи составила один миллиард казахстанских тенге, или $1,5 млн.

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В предложении о продаже отмечалось, что самолеты были в непригодном состоянии, их модернизация считалась экономически нецелесообразной, а их использование в качестве источника запасных частей ограничено.

Причина покупки США остается нераскрытой. Но речь идет о возможности их потенциального использования в Украине, где подобные самолеты находятся на вооружении.

Автор предполагает, что, учитывая то, что Украина продолжает полагаться на оружие советской эпохи, самолет мог бы служить источником запасных частей или быть стратегически развернутым как приманка на аэродромах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских дронов по российским НПЗ: Россия попросила о помощи у Казахстана

Автор: 

авиация (2821) Казахстан (781) самолет (3588) США (26401)


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Топ комментарии
+22
Якщо на МіГ-27 встановити радіовисотомір (щоб летів 200-250 м і С-400 заважала "крівізна Зємлі") і лазерну інерційну систему навігації (з корекціею по GPS коли її данні не протирічать ІНС), то на 300-500 км відхилення буде 100-150 метрів. Якщо ОДИН МіГ-27 заправити на 300-500 км, а весь ліміт ваги вибрати вибухівкою та направити на НПЗ. Нема НПЗ. Навіть відновлювати нічого.
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29.04.2024 09:26
+9
Русня пише, що ці літаки, у разі неналежного стану, будуть використані як хибні цілі на аеродромах, після того, як з них познімають всі придатні запчастини.
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29.04.2024 09:36
+8
Тот момент, когда рашисты лучше думают, чем многие здешние зрадофилы...
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29.04.2024 09:52
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Правила форума Совет форумчан
Якщо на МіГ-27 встановити радіовисотомір (щоб летів 200-250 м і С-400 заважала "крівізна Зємлі") і лазерну інерційну систему навігації (з корекціею по GPS коли її данні не протирічать ІНС), то на 300-500 км відхилення буде 100-150 метрів. Якщо ОДИН МіГ-27 заправити на 300-500 км, а весь ліміт ваги вибрати вибухівкою та направити на НПЗ. Нема НПЗ. Навіть відновлювати нічого.
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29.04.2024 09:26 Ответить
А якщо перехоплять винищувачем?
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29.04.2024 09:41 Ответить
Щоб перехопити винищувачем треба щоб радар засік. На висоті 200-250 радар спрацює тільки якщо над ним пролетіти.
Щоб перехопити винищувачем треба (після сигналу с РЛС) злетіти і долетіти. МіГ-27 на рівні землі летить M 1,10. Тож долетить вже.
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29.04.2024 09:52 Ответить
Я не розбираюсь в цьому,але якщо так можна прослизнути непомітно на росію,то можна і пілотований бомбардувальник відправити
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29.04.2024 12:10 Ответить
МіГ-27 вже 50 років. І це совдепія, яка на час розробки по електроніці відставала на десятиліття. То того ж те гiвнo, що звалося РЛС, РЕБ, зв'язок і т.д., вже давно здохло.
І казахі здали все в цвєтмєт. Тому і продають по ціні лому. Наших пілотів в таке не треба.
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29.04.2024 12:20 Ответить
Як Ви думаєте,може Ф16 непоміченим залетіти на росію кілометрів на 500,відбомбитись і повернутись???
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29.04.2024 14:10 Ответить
Ніяк не може. Це не літак 5-го покоління. В нього інше завдання.
1) ППО, 2) запуск Taurus и Storm Shadow, не залітаючи на територію рашкі.
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29.04.2024 14:37 Ответить
можно. Тільки треба знайти пілота.
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29.04.2024 15:27 Ответить
Теж саме можна зробити з американськими А-10, але влада вважає їх "недоцільними"
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29.04.2024 10:42 Ответить
Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II може робити набагато-набагато більше!
Аля я щось не пам'ятаю щоб нам їх хтось пропонував. У розумінні американці не предлагали. Бо ніхто інший, навіть союзники по НАТО, їх жодного разу не отримали. Хоча туркам, бомбити курдів та інший іділ та асадистів, зайвим би не було.
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29.04.2024 12:14 Ответить
Про курдів ти дарма, вони так само заслуговують на незалежність як і ми.
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29.04.2024 12:52 Ответить
Незалежно від того що заслуговують курди, турки хотіли придбати A-10 Thunderbolt II. Їм відмовили.
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29.04.2024 13:18 Ответить
Це замість F-16? Щоб відзвітувати, що літаки передані, а що там за літаки, неважливо?
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29.04.2024 09:31 Ответить
zebot , ti statiu prochital ?
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29.04.2024 10:21 Ответить
Аби ви були таким "зеботом", як я!
Про сарказм колись чули?
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29.04.2024 11:11 Ответить
Потужно
81 бойовий літак, Оголошена вартість продажу склала $1,5 млн, їх використання як джерела запасних частин обмежене
Причина покупки залишається нерозкритою
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29.04.2024 09:33 Ответить
Русня пише, що ці літаки, у разі неналежного стану, будуть використані як хибні цілі на аеродромах, після того, як з них познімають всі придатні запчастини.
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29.04.2024 09:36 Ответить
Тот момент, когда рашисты лучше думают, чем многие здешние зрадофилы...
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29.04.2024 09:52 Ответить
Там крім скаженої вати і чимало адекватних є. На жаль.
Моральних потвор, у яких з когнітивними здібностями повний порядок.
Тому й небезпечні.
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29.04.2024 09:54 Ответить
Теж діло. Військових аеродромів в нас від совдепії залишилось дофіга і більше.
Плюс свіже мобілізоване ППО можна тренувати збивати реальні КР і балістику.
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29.04.2024 10:01 Ответить
русня пише = русня бреше
русня каже = русня бреше
русня мовчить = русня бреше
русня думає = русня бреше
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29.04.2024 10:14 Ответить
А русня може думати???!!!
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29.04.2024 11:09 Ответить
злодії думають, Чикатило, сралін та х..ло - це розумне хитров..бане зло, на жаль
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29.04.2024 11:20 Ответить
"на бєзриб'ї і ліфчик - портупєя!"
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29.04.2024 09:54 Ответить
Причина покупки залишається нерозкритою. Але йдеться про можливість їхнього потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні.

Автор припускає, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах. Джерело:

Може і для цього і підійдуть.
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29.04.2024 09:57 Ответить
Півтора мільйона доларів, я одного не можу зрозуміти, чому це не зробили ми через посередників, це що щось таке нереальне...
Кур-и зелені, нащо ви потратили чотири міліарди доларів від початку року, на яке озброєння.....
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29.04.2024 10:01 Ответить
А ви впевнені що Казахстан продав би на пряму нам ?
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29.04.2024 11:34 Ответить
с чего вы взяли что это нам? может в Африку, а может и на ближний восток.
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29.04.2024 13:35 Ответить
Ви коменти уважно читаєте ? Чи що на очі перше попало туди і відповідь?
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30.04.2024 08:19 Ответить
треба більш уважно читати коменти? напевно ваш комент дуже інформативний, треба перечитати і вивчити? уважний коментатор)))
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30.04.2024 12:31 Ответить
мав на увазі що я писав на попередній коментар відповідь , с ти вскочив як чорт в гречку і киздиш тут буй зна шо .
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30.04.2024 17:05 Ответить
например - Су-24 очень хорошо запускает Шторм Шадов
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29.04.2024 10:17 Ответить
⚡️Відновили роботу офіційні українські Telegram-боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф.
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29.04.2024 10:19 Ответить
Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або $1,5 млн. - США ЗАКУПИЛИ 117 МУЛЯЖІВ
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29.04.2024 10:44 Ответить
81
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29.04.2024 11:35 Ответить
Про продаж Міг-31 цікаво. З них можна було б в теорії і Нептуни запускати. Але де взяти пілотів
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29.04.2024 17:20 Ответить
 
 