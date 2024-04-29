США придбали у Казахстана 81 бойовий літак радянських часів. Їх можуть передати Україні, - ЗМІ
Сполучені Штати у Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка. Ймовірно, їх можуть передати Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Kyiv Post.
За даними видання, у жовтні Казахстан виставив на аукціон 117 старих бойових літаків часів СРСР, і тепер стало відомо, що США купили 81 з них через посередників.
Протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су-30СМ.
Так, Казахстан на аукціоні продав 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або $1,5 млн.
У пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані, їх модернізація вважалася економічно недоцільною, а їх використання як джерела запасних частин обмежене.
Причина покупки США залишається нерозкритою. Але йдеться про можливість їхнього потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні.
Автор припускає, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.
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Щоб перехопити винищувачем треба (після сигналу с РЛС) злетіти і долетіти. МіГ-27 на рівні землі летить M 1,10. Тож долетить вже.
І казахі здали все в цвєтмєт. Тому і продають по ціні лому. Наших пілотів в таке не треба.
1) ППО, 2) запуск Taurus и Storm Shadow, не залітаючи на територію рашкі.
Аля я щось не пам'ятаю щоб нам їх хтось пропонував. У розумінні американці не предлагали. Бо ніхто інший, навіть союзники по НАТО, їх жодного разу не отримали. Хоча туркам, бомбити курдів та інший іділ та асадистів, зайвим би не було.
Про сарказм колись чули?
81 бойовий літак, Оголошена вартість продажу склала $1,5 млн, їх використання як джерела запасних частин обмежене
Причина покупки залишається нерозкритою
Моральних потвор, у яких з когнітивними здібностями повний порядок.
Тому й небезпечні.
Плюс свіже мобілізоване ППО можна тренувати збивати реальні КР і балістику.
русня каже = русня бреше
русня мовчить = русня бреше
русня думає = русня бреше
Автор припускає, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах. Джерело:
Може і для цього і підійдуть.
Кур-и зелені, нащо ви потратили чотири міліарди доларів від початку року, на яке озброєння.....