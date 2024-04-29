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США придбали у Казахстана 81 бойовий літак радянських часів. Їх можуть передати Україні, - ЗМІ

Винищувач Су-30СМ у Казхастані

Сполучені Штати у Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка. Ймовірно, їх можуть передати Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Kyiv Post.

За даними видання, у жовтні Казахстан виставив на аукціон 117 старих бойових літаків часів СРСР, і тепер стало відомо, що США купили 81 з них через посередників.

Протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су-30СМ.

Так, Казахстан на аукціоні продав 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або $1,5 млн.

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У пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані, їх модернізація вважалася економічно недоцільною, а їх використання як джерела запасних частин обмежене.

Причина покупки США залишається нерозкритою. Але йдеться про можливість їхнього потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні. 

Автор припускає, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів українських дронів по російським НПЗ: Росія попросила про допомогу у Казахстану

Автор: 

авіація (4113) Казахстан (871) літак (2898) США (22497)


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Топ коментарі
+22
Якщо на МіГ-27 встановити радіовисотомір (щоб летів 200-250 м і С-400 заважала "крівізна Зємлі") і лазерну інерційну систему навігації (з корекціею по GPS коли її данні не протирічать ІНС), то на 300-500 км відхилення буде 100-150 метрів. Якщо ОДИН МіГ-27 заправити на 300-500 км, а весь ліміт ваги вибрати вибухівкою та направити на НПЗ. Нема НПЗ. Навіть відновлювати нічого.
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29.04.2024 09:26
+9
Русня пише, що ці літаки, у разі неналежного стану, будуть використані як хибні цілі на аеродромах, після того, як з них познімають всі придатні запчастини.
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29.04.2024 09:36
+8
Тот момент, когда рашисты лучше думают, чем многие здешние зрадофилы...
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29.04.2024 09:52
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Якщо на МіГ-27 встановити радіовисотомір (щоб летів 200-250 м і С-400 заважала "крівізна Зємлі") і лазерну інерційну систему навігації (з корекціею по GPS коли її данні не протирічать ІНС), то на 300-500 км відхилення буде 100-150 метрів. Якщо ОДИН МіГ-27 заправити на 300-500 км, а весь ліміт ваги вибрати вибухівкою та направити на НПЗ. Нема НПЗ. Навіть відновлювати нічого.
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29.04.2024 09:26 Відповісти
А якщо перехоплять винищувачем?
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29.04.2024 09:41 Відповісти
Щоб перехопити винищувачем треба щоб радар засік. На висоті 200-250 радар спрацює тільки якщо над ним пролетіти.
Щоб перехопити винищувачем треба (після сигналу с РЛС) злетіти і долетіти. МіГ-27 на рівні землі летить M 1,10. Тож долетить вже.
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29.04.2024 09:52 Відповісти
Я не розбираюсь в цьому,але якщо так можна прослизнути непомітно на росію,то можна і пілотований бомбардувальник відправити
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29.04.2024 12:10 Відповісти
МіГ-27 вже 50 років. І це совдепія, яка на час розробки по електроніці відставала на десятиліття. То того ж те гiвнo, що звалося РЛС, РЕБ, зв'язок і т.д., вже давно здохло.
І казахі здали все в цвєтмєт. Тому і продають по ціні лому. Наших пілотів в таке не треба.
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29.04.2024 12:20 Відповісти
Як Ви думаєте,може Ф16 непоміченим залетіти на росію кілометрів на 500,відбомбитись і повернутись???
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29.04.2024 14:10 Відповісти
Ніяк не може. Це не літак 5-го покоління. В нього інше завдання.
1) ППО, 2) запуск Taurus и Storm Shadow, не залітаючи на територію рашкі.
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29.04.2024 14:37 Відповісти
можно. Тільки треба знайти пілота.
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29.04.2024 15:27 Відповісти
Теж саме можна зробити з американськими А-10, але влада вважає їх "недоцільними"
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29.04.2024 10:42 Відповісти
Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II може робити набагато-набагато більше!
Аля я щось не пам'ятаю щоб нам їх хтось пропонував. У розумінні американці не предлагали. Бо ніхто інший, навіть союзники по НАТО, їх жодного разу не отримали. Хоча туркам, бомбити курдів та інший іділ та асадистів, зайвим би не було.
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29.04.2024 12:14 Відповісти
Про курдів ти дарма, вони так само заслуговують на незалежність як і ми.
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29.04.2024 12:52 Відповісти
Незалежно від того що заслуговують курди, турки хотіли придбати A-10 Thunderbolt II. Їм відмовили.
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29.04.2024 13:18 Відповісти
Це замість F-16? Щоб відзвітувати, що літаки передані, а що там за літаки, неважливо?
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29.04.2024 09:31 Відповісти
zebot , ti statiu prochital ?
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29.04.2024 10:21 Відповісти
Аби ви були таким "зеботом", як я!
Про сарказм колись чули?
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29.04.2024 11:11 Відповісти
Потужно
81 бойовий літак, Оголошена вартість продажу склала $1,5 млн, їх використання як джерела запасних частин обмежене
Причина покупки залишається нерозкритою
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29.04.2024 09:33 Відповісти
Русня пише, що ці літаки, у разі неналежного стану, будуть використані як хибні цілі на аеродромах, після того, як з них познімають всі придатні запчастини.
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29.04.2024 09:36 Відповісти
Тот момент, когда рашисты лучше думают, чем многие здешние зрадофилы...
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29.04.2024 09:52 Відповісти
Там крім скаженої вати і чимало адекватних є. На жаль.
Моральних потвор, у яких з когнітивними здібностями повний порядок.
Тому й небезпечні.
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29.04.2024 09:54 Відповісти
Теж діло. Військових аеродромів в нас від совдепії залишилось дофіга і більше.
Плюс свіже мобілізоване ППО можна тренувати збивати реальні КР і балістику.
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29.04.2024 10:01 Відповісти
русня пише = русня бреше
русня каже = русня бреше
русня мовчить = русня бреше
русня думає = русня бреше
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29.04.2024 10:14 Відповісти
А русня може думати???!!!
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29.04.2024 11:09 Відповісти
злодії думають, Чикатило, сралін та х..ло - це розумне хитров..бане зло, на жаль
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29.04.2024 11:20 Відповісти
"на бєзриб'ї і ліфчик - портупєя!"
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29.04.2024 09:54 Відповісти
Причина покупки залишається нерозкритою. Але йдеться про можливість їхнього потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні.

Автор припускає, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах. Джерело:

Може і для цього і підійдуть.
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29.04.2024 09:57 Відповісти
Півтора мільйона доларів, я одного не можу зрозуміти, чому це не зробили ми через посередників, це що щось таке нереальне...
Кур-и зелені, нащо ви потратили чотири міліарди доларів від початку року, на яке озброєння.....
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29.04.2024 10:01 Відповісти
А ви впевнені що Казахстан продав би на пряму нам ?
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29.04.2024 11:34 Відповісти
с чего вы взяли что это нам? может в Африку, а может и на ближний восток.
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29.04.2024 13:35 Відповісти
Ви коменти уважно читаєте ? Чи що на очі перше попало туди і відповідь?
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30.04.2024 08:19 Відповісти
треба більш уважно читати коменти? напевно ваш комент дуже інформативний, треба перечитати і вивчити? уважний коментатор)))
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30.04.2024 12:31 Відповісти
мав на увазі що я писав на попередній коментар відповідь , с ти вскочив як чорт в гречку і киздиш тут буй зна шо .
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30.04.2024 17:05 Відповісти
например - Су-24 очень хорошо запускает Шторм Шадов
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29.04.2024 10:17 Відповісти
⚡️Відновили роботу офіційні українські Telegram-боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф.
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29.04.2024 10:19 Відповісти
Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або $1,5 млн. - США ЗАКУПИЛИ 117 МУЛЯЖІВ
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29.04.2024 10:44 Відповісти
81
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29.04.2024 11:35 Відповісти
Про продаж Міг-31 цікаво. З них можна було б в теорії і Нептуни запускати. Але де взяти пілотів
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29.04.2024 17:20 Відповісти
 
 