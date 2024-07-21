Санкції працюють: У Казахстані інвесторам запропонували віддати російські акції та облігації за пів ціни

Казахстанський брокер NGDEM Global почав купувати російські акції та облігації, що зберігаються в Центральному депозитарії цінних паперів Казахстану (ЦДЦП). Власникам запропонували продати їх вдвічі дешевше за ту вартість, за якою вони торгуються на "Московській біржі".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає The Moscow Times.

Пропозиція поширюється лише на фізичних чи юридичних осіб, які можуть проводити операції в ЦДЦП самостійно або через брокера та зберігають цінні папери на своєму рахунку з 1 березня 2022 року.

Брокер готовий викупити акції "Аерофлоту" по $0,31 за штуку, "Ростелекому" – $0,47, ВТБ – $0,53, "Газпрому" – $0,68, "Норнікеля" – $0,7, НЛМК – $0,93, "Сбєрбанку" – $1,62, "Магніта" – по $33,56, "Лукойлу" – по $38,9.

Крім того, пропозиція стосується двох випусків російських суверенних єврооблігацій: із погашенням у листопаді 2027 року та в листопаді 2032 року. Інвестори можуть продати їх NGDEM Global за вартістю 44% і 35% від єврового номіналу відповідно.

На "Мосбіржі" папери торгуються майже вдвічі дорожче. Наприклад, вартість однієї акції "Аерофлоту" становила $0,64, "Газпрому" – $1,47, "Лукойлу" – $78,69, "Магніта" – $68,19). Те саме стосується суверенних євробондів.

NGDEM Global прийматиме заявки на продаж російських цінних паперів до 29 липня.

Як повідомлялося, раніше Центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликав клієнтів вивести російські папери з країни.

Ця вимога пов'язана з блокуючими санкціями США стосовно російського Національного розрахункового депозитарію.

Як зазначається, генеральна ліцензія Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США на завершення операцій з "Московською біржею" та її структурами, у тому числі НРД, діє до 13 серпня. Термін виведення паперів із Казахстану – 10 серпня.

Санкції проти "Московської біржі"

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.