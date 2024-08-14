Подозревают в нарушении санкций против РФ: В Берлине прошли обыски в двух компаниях
В Офисах двух российских логистических компаний в районе Берлина Темпельхоф-Шенеберг провели обыск германские таможенники. Их подозревают в нарушении санкций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.
Обыски проводили с утра вторника. Главное таможенное управление подозревает, что компании нарушили экономические санкции против России.
"Есть подозрение, что имели место нарушения закона о применении экономических санкций", - пояснили таможенники.
Обыск проводился с целью "опечатывания комплекса зданий в районе Темпельхоф-Шенеберг и поиска активов".
Были проведены допросы и изъяты другие доказательства. Работали около ста офицеров.
СМИ отмечают, что речь идет о двух логистических компаниях из России. К обеим применяется санкционный регламент ЕС, предусматривающий замораживание средств и активов физических или юридических лиц.
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