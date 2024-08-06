РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8829 посетителей онлайн
Новости Фото
5 928 20

СБУ проводит обыск в мэрии Полтавы из-за закупки дронов для ВСУ, - СМИ. ФОТО

У міськраді Полтави проводять обшуки

Служба безопасности Украины проводит обыски в Полтавском горсовете. Они связаны с оборонными закупками.

Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Полтавского горсовета Марина Серова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, обыски связаны с закупками для военных, которые проводили в 2023-м году. Тогда департамент возглавлял Сергей Сырица.

Обыски проводят, в частности, в отделе оборонной работы департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы. На месте работают, в частности, представители военной контрразведки СБУ.

Один из правоохранителей сказал, что комментариев предоставлять не будут, потому что продолжаются следственные действия.

Читайте: СБУ и ОГП проводят 28 обысков у топ-чиновников, которые "обложили данью" региональные таможни. ФОТОрепортаж

У міськраді Полтави проводять обшуки
У міськраді Полтави проводять обшуки

Автор: 

горсовет (667) обыск (1896) Тахтаулове (764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
А де й коли проведуть обшуки в пошуках тих самих 40 млрд. грн, виділених минулого року на дрони? Можете почати з Розенблата.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:06
+7
Трясуть, бо СБУ не отримало свою долю.

А що може й чесно закупили - не вірять, бо такого не буває...
показать весь комментарий
06.08.2024 17:20
+6
Це наїзд на Порошенка і його команду. Тут хочуть пересанути відомого блогера Андрія Карпова, нік "Полтава". Цитата з Вікі:

"Андрій Карпов балотувався (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2020 на виборах 25 жовтня 2020 року ) на посаду мера Полтави від «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейської солідарності ». Став депутатом Полтавської міської ради. У 2021 році обраний секретарем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Полтавської міської ради . 13 квітня 2023 року став в. о. міського голови м.Полтава. 28 липня 2023 року Карпова усунули з посади секретаря міськради та в. о. міського голови".
показать весь комментарий
06.08.2024 17:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так в не зрозумів: трясуть, бо дрони закупляли, чи трясуть, бо з дронами намутили на б'юджеті? 🤔
показать весь комментарий
06.08.2024 17:05 Ответить
Трясуть, бо СБУ не отримало свою долю.

А що може й чесно закупили - не вірять, бо такого не буває...
показать весь комментарий
06.08.2024 17:20 Ответить
А де й коли проведуть обшуки в пошуках тих самих 40 млрд. грн, виділених минулого року на дрони? Можете почати з Розенблата.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:06 Ответить
Це наїзд на Порошенка і його команду. Тут хочуть пересанути відомого блогера Андрія Карпова, нік "Полтава". Цитата з Вікі:

"Андрій Карпов балотувався (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2020 на виборах 25 жовтня 2020 року ) на посаду мера Полтави від «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейської солідарності ». Став депутатом Полтавської міської ради. У 2021 році обраний секретарем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Полтавської міської ради . 13 квітня 2023 року став в. о. міського голови м.Полтава. 28 липня 2023 року Карпова усунули з посади секретаря міськради та в. о. міського голови".
показать весь комментарий
06.08.2024 17:11 Ответить
суть "наїзду", please, якщо не таємниця
показать весь комментарий
06.08.2024 17:17 Ответить
я не знаю, але схоже на те, що "невиправдана позабюджетна витрата коштів". Сам Андрій в своєму телеграмі говорив, що при його усуненні з посади секретаря міськради йому це інкримінували.

Що зараз насправді - не знаю.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:27 Ответить
вкр - однозначно щось виключно військове, з обмеженим доступом. Витрати на оборонку - переважно дбр чи нацпол
показать весь комментарий
06.08.2024 17:29 Ответить
полазь по полтавським сайтам. зажопінці з Мамаєм знайдуть, до чого прикопаться.
показать весь комментарий
06.08.2024 18:31 Ответить
Политава закупала дрони для своїх підрозділів,коли зе саботував закупівлі. І не тільки Полтава,а й інші міста, часто для своєї ТРО, які тоді виконували вже завдання на лінії зіткнення.

Мождна так читати: ФСБ єрмака проводить обшук у мерії Полтави через закупівлю дронів для ЗСУ, - ЗМІ.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:26 Ответить
Трясуть, бо закупили дрони? А повинні були відмінити закупівлю і передати гроші нагору, для того, щоб купили "мільон дронів" (до речі, де він?)
показать весь комментарий
06.08.2024 17:33 Ответить
Трясут потому, что вместо того, чтобы разворовать бюджет и откатить наверх, посмели купить дроны для армии.

Тогда главным был блогер Андрей Карпов (Полтава). Из-за того, что он посмел покупать дроны для армии, а не воровать для Ермака, его незаконно сняли с должности. И поставили воров.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:53 Ответить
СБУ трясуть мерію Полтави, бо у Зєлі-Підєрмачної вже трусяться руки і ноги від усвідомлення своїх "перспектив"..

тому із зеленими мародерами-зрадниками швидка перемога України нам не світить... зебанда буде якнайдовше відтягувати свій дермовий кінец..
показать весь комментарий
06.08.2024 17:56 Ответить
Сьогодні військова контррозвідка СБУ завітала з обшуком до Полтавської міськради.

За інформацією самої міськради, візит правоохоронців стосується військових закупівель 2023 року. Окремі джерела уточняють, що мова йде про грудневу закупівлю дронів, на якій переплатили 10 млн грн.

Чому справу, яку вже давно розслідує поліція, тепер вирішила розслідувати СБУ - не відомо. Також не відомо, чому ніхто не розслідує військові закупівлі починаючи з 2022 року, коли вони мали гриф «ДСК».

Для тих, хто читає лише підводки: до 2024 року за квотно-корупційним принципом розподілу влади у місті за військові закупівлі відповідала партія «За Майбутнє». 🙊 У січні відбулася зміна очільника департаменту - Сергія Сирицю замінив Олександр Сороковий. Але не відбулася заміна уповноваженої особи: тендери досі готує та сама людина, що і рік назад. 🙂

Деталі: https://poltava.to/news/77511/
показать весь комментарий
06.08.2024 17:56 Ответить
А чому це СБУ (дку) не на фронті ?
показать весь комментарий
06.08.2024 18:20 Ответить
насправді некоректне питання - не повинне СБУ бути на фронті.
показать весь комментарий
06.08.2024 18:59 Ответить
кто на фронте, а кто на ротации
показать весь комментарий
08.08.2024 09:48 Ответить
Там більше коридорів, ніж приміщень для роботи
показать весь комментарий
06.08.2024 18:57 Ответить
Получается, что СБУ работает на рашку, борется с теми, кто прикупает дроны для армии это же писец полный!

Неудивительно, все вместе в Москве учились - КГБ - ФСБ - СБУ.
показать весь комментарий
07.08.2024 00:16 Ответить
 
 