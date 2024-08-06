СБУ проводит обыск в мэрии Полтавы из-за закупки дронов для ВСУ, - СМИ. ФОТО

Служба безопасности Украины проводит обыски в Полтавском горсовете. Они связаны с оборонными закупками.

Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Полтавского горсовета Марина Серова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, обыски связаны с закупками для военных, которые проводили в 2023-м году. Тогда департамент возглавлял Сергей Сырица.

Обыски проводят, в частности, в отделе оборонной работы департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы. На месте работают, в частности, представители военной контрразведки СБУ.

Один из правоохранителей сказал, что комментариев предоставлять не будут, потому что продолжаются следственные действия.

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