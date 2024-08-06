СБУ проводит обыск в мэрии Полтавы из-за закупки дронов для ВСУ, - СМИ. ФОТО
Служба безопасности Украины проводит обыски в Полтавском горсовете. Они связаны с оборонными закупками.
Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Полтавского горсовета Марина Серова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, обыски связаны с закупками для военных, которые проводили в 2023-м году. Тогда департамент возглавлял Сергей Сырица.
Обыски проводят, в частности, в отделе оборонной работы департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы. На месте работают, в частности, представители военной контрразведки СБУ.
Один из правоохранителей сказал, что комментариев предоставлять не будут, потому что продолжаются следственные действия.
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+9 Ярослав Кийко
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+7 Пересічний українець #452786
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А що може й чесно закупили - не вірять, бо такого не буває...
"Андрій Карпов балотувався (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2020 на виборах 25 жовтня 2020 року ) на посаду мера Полтави від «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейської солідарності ». Став депутатом Полтавської міської ради. У 2021 році обраний секретарем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Полтавської міської ради . 13 квітня 2023 року став в. о. міського голови м.Полтава. 28 липня 2023 року Карпова усунули з посади секретаря міськради та в. о. міського голови".
Що зараз насправді - не знаю.
Мождна так читати: ФСБ єрмака проводить обшук у мерії Полтави через закупівлю дронів для ЗСУ, - ЗМІ.
Тогда главным был блогер Андрей Карпов (Полтава). Из-за того, что он посмел покупать дроны для армии, а не воровать для Ермака, его незаконно сняли с должности. И поставили воров.
тому із зеленими мародерами-зрадниками швидка перемога України нам не світить... зебанда буде якнайдовше відтягувати свій дермовий кінец..
За інформацією самої міськради, візит правоохоронців стосується військових закупівель 2023 року. Окремі джерела уточняють, що мова йде про грудневу закупівлю дронів, на якій переплатили 10 млн грн.
Чому справу, яку вже давно розслідує поліція, тепер вирішила розслідувати СБУ - не відомо. Також не відомо, чому ніхто не розслідує військові закупівлі починаючи з 2022 року, коли вони мали гриф «ДСК».
Для тих, хто читає лише підводки: до 2024 року за квотно-корупційним принципом розподілу влади у місті за військові закупівлі відповідала партія «За Майбутнє». 🙊 У січні відбулася зміна очільника департаменту - Сергія Сирицю замінив Олександр Сороковий. Але не відбулася заміна уповноваженої особи: тендери досі готує та сама людина, що і рік назад. 🙂
Деталі: https://poltava.to/news/77511/
Неудивительно, все вместе в Москве учились - КГБ - ФСБ - СБУ.