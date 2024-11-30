У РФ заявили про атаку БпЛА на Каспійськ у Дагестані. В аеропорту Махачкали введено план "Ковер"

Губернатор Дагестану Сергій Мєліков зранку 30 листопада заявив про нібито спробу атаки безпілотника по об'єктах у Каспійську, роботу аеропорту Махачкали зупинено.

Про це він повідомив у Телеграм, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав удар "безрезультатним" і заявив, що руйнувань і жертв нібито немає.

Каспійськ розташований у республіці Дагестан за 1000 км від України.

За даними Telegram-каналу Astra, роботу аеропорту Махачкали припинено через загрозу БПЛА, було запроваджено план "Ковер".

План "Ковер" запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об’єкти.

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Міноборони країни-агресора Росії відзвітувало, що вночі російська ППО нібито"перехопила" 11 безпілотників, вісім — над територією Бєлгородської області та три — над акваторією Чорного моря.

Що кажуть у ЦПД при РНБО?

"Каспійськ у Дагестані. Туди знову долетіли БПЛА. Понад 1000 км від нас. Зазначу, що порт у Каспійську слугує важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів збройних сил Росії", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він додав, що порт розташований уздовж маршрутів, які Іран використовує для постачання зброї до Росії.

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Як повідомлялося, 6 листопада у результаті інноваційної спецоперації ГУР МО України вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі.

Уражень зазнали щонайменше два об’єкти у Каспійську (Дагестан) – зокрема, йдеться, імовірно, про ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також пошкоджень, можливо, зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.