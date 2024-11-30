УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10947 відвідувачів онлайн
Новини
2 456 13

У РФ заявили про атаку БпЛА на Каспійськ у Дагестані. В аеропорту Махачкали введено план "Ковер"

Губернатор Дагестану Сергій Мєліков зранку 30 листопада заявив про нібито спробу атаки безпілотника по об'єктах у Каспійську, роботу аеропорту Махачкали зупинено.

Про це він повідомив у Телеграм, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав удар "безрезультатним" і заявив, що руйнувань і жертв нібито немає.

Атака дронів на Каспійськ у Дагестані 30 листопада: що відомо

Каспійськ розташований у республіці Дагестан за 1000 км від України.

За даними Telegram-каналу Astra, роботу аеропорту Махачкали припинено через загрозу БПЛА, було запроваджено план "Ковер".

План "Ковер" запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об’єкти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Краснодарському краї РФ пролунала серія вибухів: згодом було видно дим над морем.

Міноборони країни-агресора Росії відзвітувало, що вночі російська ППО нібито"перехопила" 11 безпілотників, вісім — над територією Бєлгородської області та три — над акваторією Чорного моря.

Атака дронів на Каспійськ у Дагестані 30 листопада: що відомо

Що кажуть у ЦПД при РНБО?

"Каспійськ у Дагестані. Туди знову долетіли БПЛА. Понад 1000 км від нас. Зазначу, що порт у Каспійську слугує важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів збройних сил Росії", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він додав, що порт розташований уздовж маршрутів, які Іран використовує для постачання зброї до Росії.

Атака дронів на Каспійськ у Дагестані 30 листопада: що відомо

Читайте також: Британська розвідка підтверджує пошкодження щонайменше двох фрегатів РФ у Каспійську 

Як повідомлялося, 6 листопада у результаті інноваційної спецоперації ГУР МО України вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі.

Уражень зазнали щонайменше два об’єкти у Каспійську (Дагестан) – зокрема, йдеться, імовірно, про ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також пошкоджень, можливо, зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Автор: 

безпілотник (4144) Дагестан (77) порт (2041) Каспій (11) Удари по РФ (277)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Саме цікаве - наші пишуть про "можливе ураження кораблів"... Зате кацапи вже кілька днів верещать у соцмережах на підтвердження цього ураження... Адже це вже ДРУГИЙ удар по військово-морській базі та порту у Каспійську...
показати весь коментар
30.11.2024 11:40
+5
Не такі страшні українські безпілотники, як їх "обломкі"! 😁
показати весь коментар
30.11.2024 11:42
+4
Тєрорістічєская атака кієвсково рєжима! - 😱святі воші!
показати весь коментар
30.11.2024 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
План мали б назвати "Коврік")Чому ?бо розслабтесь і отримайте незадоволення))
показати весь коментар
30.11.2024 11:22 Відповісти
Та хаи б"ють - нах воно иому? -- шо згорить те не зогниє
показати весь коментар
30.11.2024 11:25 Відповісти
Саме цікаве - наші пишуть про "можливе ураження кораблів"... Зате кацапи вже кілька днів верещать у соцмережах на підтвердження цього ураження... Адже це вже ДРУГИЙ удар по військово-морській базі та порту у Каспійську...
показати весь коментар
30.11.2024 11:40 Відповісти
Не такі страшні українські безпілотники, як їх "обломкі"! 😁
показати весь коментар
30.11.2024 11:42 Відповісти
ХачМачхала запускай ковьор-салольот
показати весь коментар
30.11.2024 11:53 Відповісти
Тєрорістічєская атака кієвсково рєжима! - 😱святі воші!
показати весь коментар
30.11.2024 11:54 Відповісти
Російською звучить так - кавьор.
Краще пишіть "килим"
показати весь коментар
30.11.2024 11:57 Відповісти
В аеропорту Махачкали введено план "Ковер"

...а в Коврово - план "Махач"...
показати весь коментар
30.11.2024 12:18 Відповісти
Нуй ми туди дрони витрачаемо? Може ті дрони пустим по кацапах що одне село за іншим віджимають і скоро Дніпро захоплять?
показати весь коментар
30.11.2024 12:19 Відповісти
А план ''КАкошнік'' коли запроваджують?
показати весь коментар
30.11.2024 12:39 Відповісти
Мабудь,коли відмінять план "КАВЙОР"...
показати весь коментар
30.11.2024 15:12 Відповісти
Кавйор - самальот
показати весь коментар
30.11.2024 16:34 Відповісти
Обратите внимание, железные дороги рашки небомбят совсем.
показати весь коментар
30.11.2024 17:25 Відповісти
 
 