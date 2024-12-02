Україна має ударні БПЛА, які можуть долати 1 800 км, - Федоров

В України є ударні безпілотники, що можуть летіти на 1 800 ккм.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Україна так само як і РФ використовує безпілотники-приманки. Подекуди запускають більше ударних дронів за одну ніч, аніж Росія.

"Штучний інтелект використовується певною мірою, але більш критичними викликами є підключення та методи запуску безпілотників для глибоких ударів", - пояснив очільник Мінцифри.

За словами Федорова, Україна має безпілотники, здатні летіти на 1 800 км.

Віцепрем'єр підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення "шахедів", які РФ використовує для нічних атак на українські міста.

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"Є деякі випробування певними компаніями, але це все ще на стадії досліджень і розробок. Є певні результати", - сказав він.

Також, продовжив Федоров, Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн БПЛА цьогоріч, наразі з них 1,3 млн вже поставлено, зокрема FPV-дрони.

Очільник Мінцифри заявив, що 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, щоб пропонувати ШІ-продукти.

"Я думаю, що в наступному році значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з цілевказуванням. Можливо, ми побачимо перший реальний рій дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені", - підсумував він.

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