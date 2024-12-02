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Україна має ударні БПЛА, які можуть долати 1 800 км, - Федоров

Можуть летіти на 1,8 тис. км: Федоров про ударні БПЛА України

В України є ударні безпілотники, що можуть летіти на 1 800 ккм.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Україна так само як і РФ використовує безпілотники-приманки. Подекуди запускають більше ударних дронів за одну ніч, аніж Росія.

"Штучний інтелект використовується певною мірою, але більш критичними викликами є підключення та методи запуску безпілотників для глибоких ударів", - пояснив очільник Мінцифри.

За словами Федорова, Україна має безпілотники, здатні летіти на 1 800 км.

Віцепрем'єр підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення "шахедів", які РФ використовує для нічних атак на українські міста.

Дивіться: Бійці "Азова" FPV-дронами знищують російські розвідувальні безпілотники ZALA і Supercam. ВIДЕО

"Є деякі випробування певними компаніями, але це все ще на стадії досліджень і розробок. Є певні результати", - сказав він.

Також, продовжив Федоров, Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн БПЛА цьогоріч, наразі з них 1,3 млн вже поставлено, зокрема FPV-дрони.

Очільник Мінцифри заявив, що 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, щоб пропонувати ШІ-продукти.

"Я думаю, що в наступному році значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з цілевказуванням. Можливо, ми побачимо перший реальний рій дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені", - підсумував він.

Також читайте: У РФ заявили про атаку БпЛА на Каспійськ у Дагестані. В аеропорту Махачкали введено план "Ковер"

Автор: 

безпілотник (4107) штучний інтелект (291) Федоров Михайло (874)


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Топ коментарі
+43
А ще Україна має язикатого хфедорова який ним маталає без потреби.
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02.12.2024 11:41
+22
То чому на маацквє досі є електрика???
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02.12.2024 11:42
+19
а федоров хто? когокуя він взагалі рот открива???
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02.12.2024 11:41
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А ще Україна має язикатого хфедорова який ним маталає без потреби.
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02.12.2024 11:41 Відповісти
А також озвучувача потужних відосиків.
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02.12.2024 11:52 Відповісти
А що таке ккм? Квадратні кілометри, чи може кубічні? А може кілокілометри, тобто мегаметри? 1 800 ккм це є 1800000 км. Буратіно так далеко хоче втекти?
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02.12.2024 12:57 Відповісти
а федоров хто? когокуя він взагалі рот открива???
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02.12.2024 11:41 Відповісти
Коли навкруги бардак і все просирається то якось треба обнадіювати народ... язиком.
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02.12.2024 11:50 Відповісти
То чому на маацквє досі є електрика???
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02.12.2024 11:42 Відповісти
єлектрика та єлекторотранспорт є і у Донецьку та Луганську . ще там базуються десятки військових частин госпіталів для воєнних кацапстану. Чому?
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02.12.2024 12:34 Відповісти
Добре, що хоч не сказав про кількість і де знаходяться - повний був би 3.14здець!!!
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02.12.2024 11:42 Відповісти
Ну так їбоште а то тількі
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02.12.2024 11:44 Відповісти
Ваши языки мают длинну 2 тысячи километров,ляпают ими,пиарятся,а дел никаких нет.
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02.12.2024 11:44 Відповісти
1800 км, вай-вай-вай!!!
А мобикі за 50 м від наших окопів сидять і їх нічим покрошити НЕ МОЖЕМО!
Бо зрадники не літаючи міни на виробляли!!!
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02.12.2024 11:45 Відповісти
Україна має купу злодіїв які ненажруться.
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02.12.2024 11:45 Відповісти
Час для нової порції казочок.
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02.12.2024 11:48 Відповісти
Подекуди запускають більше ударних дронів за одну ніч, аніж Росія.

Что то этого незаметно...
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02.12.2024 11:51 Відповісти
Бо задача долетіти не стоїть. Главноє запустити. А якої вони якості будуть, наскільки добре збиваються РЕБом і які пошкодження нанесуть якщо навіть долетять - то вже пофіг. Дєнюжки розпиляні, цифєрки намальовані, а дальше не наші проблеми.
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02.12.2024 13:02 Відповісти
а професійні, розжирілі, мародери-зрадникі Зєлєнского не можуть зробити так, щоб про 1800кілометрові пАтужні дрони Вошьдя українці дізнавалися не від напомажених зеленських аніматорів, а від стогнучих кацапів нажаханих реАльними прильотами на їхні голови?..
чи пустопорожнє балабольство Зєлі розповсюджується, передається, між членами зеленського клану статевим шляхом?..
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02.12.2024 11:52 Відповісти
То чому не летять?
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02.12.2024 11:54 Відповісти
"викликами є підключення та методи запуску"
летіти здатні, а от с запуском поки ....
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02.12.2024 13:38 Відповісти
Я хочу бачити відос вечірній , тільки не з піздіжом черговим , а як паляниця ******* прямо в мавзалєй на московіі
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02.12.2024 11:56 Відповісти
Не треба витрачати на мавзолей, хай летять на кремль, держдуру, штаб квартири фсб, міноборони!
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02.12.2024 12:05 Відповісти
це буде випробування на точність і огинання поверхні
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02.12.2024 12:09 Відповісти
А ще Україна має Зірку Смерті, але вона поки що виконує бойові завдання в іншій зоряній системі.
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02.12.2024 11:56 Відповісти
Дебіл! Блд. Ще напиши де їх виготовляють! Що за даун!?
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02.12.2024 12:00 Відповісти
У де-яких своя війна. Їх міфічна зброя про нашої. "Орєшнік" проти "Паляниці". Блокбастер.
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02.12.2024 12:08 Відповісти
Ага, а ще паляниця, яку ніхто не бачив, нуууу дуже потужно
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02.12.2024 12:08 Відповісти
чим докажеш??
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02.12.2024 12:09 Відповісти
Ага, тільки хрєново їх поїздом по кацапєйці возити.Йди вже десь розкумарся, міша - казочка.
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02.12.2024 12:09 Відповісти
Є скільки? Один? Як паляниця? Якби вони були, аеродроми стратегічні палали б кожен день. А в пітері черга за генераторами б була.
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02.12.2024 12:10 Відповісти
а ещё у нас есть министр-дурачёк-предатель, который или бестолковые додотки для отмыва денег или додатки для слива кацапам выпускает
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02.12.2024 12:11 Відповісти
кацапня кожен день 50ть 80ть дронів запускає а ми один два і кричемо перемога
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02.12.2024 12:14 Відповісти
не Україна, а єрмак він же агент фсб "козир". тому ті безпілотники нікуди не полетять
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02.12.2024 12:23 Відповісти
Це з гри Сталкер?
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02.12.2024 12:24 Відповісти
"За словами Федорова, Україна має безпілотники, здатні летіти на 1 800 км " (с) хфёдоров - находка для шпиёна... Де вас таких плодять? Один му@@дак відрапортував х@@йлу, що Україна до зими готова і тут же дістала по енергетиці, тепер цей му@@діло дзявкає на увесь світ. Хтось нагодуйте його пургеном, най сидить в туалеті постійно.
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02.12.2024 12:33 Відповісти
Ці дрони не стали страшними для рашисто-фашисто..... Або в Київ просто не дають гідних цілей в Рашкостані...саботують...завдяки якимсь договорнякам..
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02.12.2024 12:36 Відповісти
Як ця безпредметна болтовня вже осто...діла. Ми вже маємо далекобійні ракети, крилату ракету на бізі Нептуна, самі передові дрони, які можуть літати куди і як завгодно. Тоді незрозуміло чому росіяни цього не бачать а головне не відчувають. А ми бачимо як вони кожен день займають все нові та нові наші теритлрії і те, що вони мають дрони та ракети теж відчуваємо..
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02.12.2024 12:42 Відповісти
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02.12.2024 12:50 Відповісти
"країна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн БПЛА цьогоріч, наразі з них 1,3 млн вже поставлено, зокрема FPV-дрони"
Куди поставлено? Їх хтось бачив?
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02.12.2024 12:51 Відповісти
працює ... збільшиться ... побачимо ... будуть

продавці майбутнього
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02.12.2024 13:00 Відповісти
А ще Україна має дох... бракованих мін. Аби триндіти. Великі справи робляться мовчки
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02.12.2024 13:26 Відповісти
Де вагомі результати ,які наближають перемогу? Дві спалені бочки з мазутом ,це не воно.
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02.12.2024 13:32 Відповісти
заїбали вже в новинах всіх перемагати)
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02.12.2024 13:46 Відповісти
А ще кожен з них приносить особисто Федорову по 1,000,000$.
Бо ціна була головною характеристикою його "Паляниці".
Тепер ще ці перельоти-зальоти.
Тим часом кацапи у Брянську (100 км від кордону) як продукували свої РСЗВ та Мальви, так і далі продукують.
Федорівські ж дрони летять невідомо куди, невідомо нащо. Але дорого й далеко. ПАтужна, *****!
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02.12.2024 13:54 Відповісти
Язиката Хвеська 🤐
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02.12.2024 14:18 Відповісти
..і щоб ви хлопці не 3,14стіли , всі українці добре розуміють ,що це "зелена є брехня"
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02.12.2024 14:49 Відповісти
 
 