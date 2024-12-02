Україна має ударні БПЛА, які можуть долати 1 800 км, - Федоров
В України є ударні безпілотники, що можуть летіти на 1 800 ккм.
Про це в інтерв'ю Reuters заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Україна так само як і РФ використовує безпілотники-приманки. Подекуди запускають більше ударних дронів за одну ніч, аніж Росія.
"Штучний інтелект використовується певною мірою, але більш критичними викликами є підключення та методи запуску безпілотників для глибоких ударів", - пояснив очільник Мінцифри.
За словами Федорова, Україна має безпілотники, здатні летіти на 1 800 км.
Віцепрем'єр підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення "шахедів", які РФ використовує для нічних атак на українські міста.
"Є деякі випробування певними компаніями, але це все ще на стадії досліджень і розробок. Є певні результати", - сказав він.
Також, продовжив Федоров, Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн БПЛА цьогоріч, наразі з них 1,3 млн вже поставлено, зокрема FPV-дрони.
Очільник Мінцифри заявив, що 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, щоб пропонувати ШІ-продукти.
"Я думаю, що в наступному році значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з цілевказуванням. Можливо, ми побачимо перший реальний рій дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А мобикі за 50 м від наших окопів сидять і їх нічим покрошити НЕ МОЖЕМО!
Бо зрадники не літаючи міни на виробляли!!!
Что то этого незаметно...
чи пустопорожнє балабольство Зєлі розповсюджується, передається, між членами зеленського клану статевим шляхом?..
летіти здатні, а от с запуском поки ....
Куди поставлено? Їх хтось бачив?
продавці майбутнього
Бо ціна була головною характеристикою його "Паляниці".
Тепер ще ці перельоти-зальоти.
Тим часом кацапи у Брянську (100 км від кордону) як продукували свої РСЗВ та Мальви, так і далі продукують.
Федорівські ж дрони летять невідомо куди, невідомо нащо. Але дорого й далеко. ПАтужна, *****!