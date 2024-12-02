Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники. ФОТОрепортаж
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва разом із президентом Зеленським оглянули повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, лідери оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування "рою дронів".
На виставці було представлено безпілотники вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями.
"Зокрема, в одному з дронів застосовані системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній. Ще один – це результат роботи локалізованої німецької компанії, яка відкрила в Україні центр для виробництва та обслуговування вже поставлених засобів", - йдеться в повідомленні.
Компанії-виробники розповіли Зеленському та Шольцу про характеристики повітряних і наземних безпілотних систем, а також про особливості їх застосування.
Також було продемонстровано приклади бойового застосування вітчизняних засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведення.
Візит Шольца до Києва
Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.
Лідери вшанували пам'ять полеглих українських військових, а також відвідали поранених захисників в одній з лікарень.
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