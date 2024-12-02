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Новини Фото Війна
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Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники. ФОТОрепортаж

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва разом із президентом Зеленським оглянули повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, лідери оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування "рою дронів".

На виставці було представлено безпілотники вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями.

Дивіться: Канцлер Німеччини Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом. ВIДЕО

"Зокрема, в одному з дронів застосовані системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній. Ще один – це результат роботи локалізованої німецької компанії, яка відкрила в Україні центр для виробництва та обслуговування вже поставлених засобів", - йдеться в повідомленні.

Компанії-виробники розповіли Зеленському та Шольцу про характеристики повітряних і наземних безпілотних систем, а також про особливості їх застосування.

Також було продемонстровано приклади бойового застосування вітчизняних засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведення.

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Візит Шольца до Києва

Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.

Лідери вшанували пам'ять полеглих українських військових, а також відвідали поранених захисників в одній з лікарень.

Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці

Автор: 

безпілотник (4107) Зеленський Володимир (23705) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+5
Мене одного від цього нудить???
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02.12.2024 15:48
+3
2 збитих льотчика. Сумна картина
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02.12.2024 16:00
+3
Какое емкое прозвище для Зельца - "Розумний" безпiлотник.
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02.12.2024 16:03
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Мене одного від цього нудить???
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02.12.2024 15:48 Відповісти
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02.12.2024 16:08 Відповісти
Так
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02.12.2024 17:20 Відповісти
Ні, ти не один
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02.12.2024 15:51 Відповісти
2 збитих льотчика. Сумна картина
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02.12.2024 16:00 Відповісти
Какое емкое прозвище для Зельца - "Розумний" безпiлотник.
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02.12.2024 16:03 Відповісти
Ще краще було б переглянути «розумні» ракети Taurus.
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02.12.2024 16:06 Відповісти
Bezpilotniki ta razumnie , a kto sazdast dlia ZEklouna razum ? 🤔
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02.12.2024 16:16 Відповісти
усим присутнім "високим ліцам" - усе якось - побуй...
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02.12.2024 16:20 Відповісти
Стиснуті губи та підборіддя.... Напружені лиця... Пронизливий погляд.... Вони не вірять нашим або в наших.... Як мінімум
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02.12.2024 18:21 Відповісти
А що там Камишин робить його місце тюремні нари ,але тепер він радник президента.
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02.12.2024 18:40 Відповісти
ТУРЕЛІ МОГЛИ Б ЩЕ В 2022 БУТИ !!!
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02.12.2024 22:27 Відповісти
 
 