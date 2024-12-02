Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники. ФОТОрепортаж

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва разом із президентом Зеленським оглянули повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, лідери оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування "рою дронів".

На виставці було представлено безпілотники вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями.

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"Зокрема, в одному з дронів застосовані системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній. Ще один – це результат роботи локалізованої німецької компанії, яка відкрила в Україні центр для виробництва та обслуговування вже поставлених засобів", - йдеться в повідомленні.

Компанії-виробники розповіли Зеленському та Шольцу про характеристики повітряних і наземних безпілотних систем, а також про особливості їх застосування.

Також було продемонстровано приклади бойового застосування вітчизняних засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведення.

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Візит Шольца до Києва

Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.

Лідери вшанували пам'ять полеглих українських військових, а також відвідали поранених захисників в одній з лікарень.















