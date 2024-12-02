Мы ищем, как защитить еще 20 спецобъектов от российских обстрелов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает систем ПВО. Сейчас ищут возможности, чтобы защитить два десятка спецобъектов.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с Олафом Шольцом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы говорили с Олафом об усилении ПВО... И я приводил один пример. Не буду его публично вам говорить, потому что не хочу, чтобы Россия понимала, о чем я говорю. Но я приводил пример, как мы сейчас ищем еще защитить два десятка специальных объектов. И у нас не хватает, из-за плотных таких ударов ракетами, просто не хватает систем ПВО", - сказал президент.
В то же время Зеленский поблагодарил Германию за помощь в укреплении ПВО, однако отметил, что предоставленных систем не хватает.
"Вопрос не в Германии. Вопрос в принципе партнеров, есть партнеры, которые держат системы ПВО", - добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T до конца года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наш выход это - Дроны. Только миллионы дронов смогут нивелировать перевес кацапов в живой силе и принести Украине победу, а русне демографическую катастрофу.
Те що русня більше витрачає на ракетні атаки - звичайно добре, але одним підсиленням ППО від них не захиститись.
"Ми говорили з Олафом про посилення ППО... І я наводив один приклад. Не буду його публічно вам говорити, бо не хочу, щоб Росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3523003
Це ж подача інфи а-ля "одна бабка сказала". Типу я зараз всім натякну на таке шось ах@нноє, що знаю лише я, але я нікаму нє скажу, бо сєкрєт, хоча через цей сєкрєт нам всім буде пі...да. І ОЦЕ нікчемне бидло грає щодня в прайм тайм на всіх тєлєках страни "президента" в своїх тупорилих відосіках ??? Може вже час щось в клоунской грімьоркє на Банковій міняти?
А ОЛАХФ ПООБІЦЯВ ЩО ***** НІ СЛОВА?
2.ПЕРЕСУВНИЙ ШАПІТО
3.ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК СВАТІВ
4.ТОЧКА ЗІ СКУМБРІЄЮ
5.АСФАЛЬТНИЙ ЗАВОД ОНУР
6.ХАТА ТАТАРАВА
7.МАК ДЕ МОЖНА ПОНТОНУТИСЬ НА КАМЕРУ
8.ГАЛЯВИНА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ШАШЛИЧКІВ
9......М ..СТАДІЙОН,БО ХТО ЗНА