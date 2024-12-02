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Новости Война
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Мы ищем, как защитить еще 20 спецобъектов от российских обстрелов, - Зеленский

ППО треба для ще 20 спецоб'єктів: заява Зеленського

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает систем ПВО. Сейчас ищут возможности, чтобы защитить два десятка спецобъектов.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с Олафом Шольцом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорили с Олафом об усилении ПВО... И я приводил один пример. Не буду его публично вам говорить, потому что не хочу, чтобы Россия понимала, о чем я говорю. Но я приводил пример, как мы сейчас ищем еще защитить два десятка специальных объектов. И у нас не хватает, из-за плотных таких ударов ракетами, просто не хватает систем ПВО", - сказал президент.

В то же время Зеленский поблагодарил Германию за помощь в укреплении ПВО, однако отметил, что предоставленных систем не хватает.

"Вопрос не в Германии. Вопрос в принципе партнеров, есть партнеры, которые держат системы ПВО", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T до конца года.

Также читайте: Разговоры лидеров других стран с Путиным не укрепляют Украину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) ПВО (2739)


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Топ комментарии
+4
Вова поговорив з Олафом. Триндец. Вова - ти з Кривого Рогу так і не виліз....
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02.12.2024 17:30
+3
Украина может победить только нанося максимальный урон рашистам на поле боя. Мы не в том положении чтобы тягаться с рабами по количеству штурмовиков и солдат в окопах.

Наш выход это - Дроны. Только миллионы дронов смогут нивелировать перевес кацапов в живой силе и принести Украине победу, а русне демографическую катастрофу.
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02.12.2024 17:34
+3
вова, ти менше пзди, і більше роби.
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02.12.2024 17:38
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Вова поговорив з Олафом. Триндец. Вова - ти з Кривого Рогу так і не виліз....
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02.12.2024 17:30 Ответить
Це несправедливо, повинно бути захищено 450 спеціальних об'єктів як мінімум.
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02.12.2024 17:32 Ответить
Украина может победить только нанося максимальный урон рашистам на поле боя. Мы не в том положении чтобы тягаться с рабами по количеству штурмовиков и солдат в окопах.

Наш выход это - Дроны. Только миллионы дронов смогут нивелировать перевес кацапов в живой силе и принести Украине победу, а русне демографическую катастрофу.
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02.12.2024 17:34 Ответить
Заблокують рахунки, як підприємствам Порошенко, потім лозунгами збирайте мільони дронів
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02.12.2024 20:13 Ответить
Раніше русня запускала 50 ракет щоб 15 влучили в цілі, а зараз з підсиленим ППО запускає 100 ракет, але по цілям влучають ті ж самі 15.
Те що русня більше витрачає на ракетні атаки - звичайно добре, але одним підсиленням ППО від них не захиститись.
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02.12.2024 17:35 Ответить
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02.12.2024 17:36 Ответить
вова, ти менше пзди, і більше роби.
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02.12.2024 17:38 Ответить
То прилітають шахедна какаяразніца, балістичний хотьпаржом і крилате хужинібудіт.
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02.12.2024 17:45 Ответить
піаніно та вова, воно думає???
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02.12.2024 17:45 Ответить
Шкода шо Вікторія Спартц та далеко - от вона б тобі, гнидо рашистьска яйця відкрутила б.
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02.12.2024 17:53 Ответить
Це треба було шукати ще з 2019 року.
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02.12.2024 18:25 Ответить
Народ, хтось реально думає, що ОЦЕ казав президент, а не квартальний імітатор "президента"?
"Ми говорили з Олафом про посилення ППО... І я наводив один приклад. Не буду його публічно вам говорити, бо не хочу, щоб Росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3523003
Це ж подача інфи а-ля "одна бабка сказала". Типу я зараз всім натякну на таке шось ах@нноє, що знаю лише я, але я нікаму нє скажу, бо сєкрєт, хоча через цей сєкрєт нам всім буде пі...да. І ОЦЕ нікчемне бидло грає щодня в прайм тайм на всіх тєлєках страни "президента" в своїх тупорилих відосіках ??? Може вже час щось в клоунской грімьоркє на Банковій міняти?
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02.12.2024 18:38 Ответить
А СЕКРЕТАРКА З ГОГАШВІЛІ СИДІЛИ В ЦЕЙ ЧАС ЗА СТОЛОМ,ЧИ ПІД СТОЛОМ?
А ОЛАХФ ПООБІЦЯВ ЩО ***** НІ СЛОВА?
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02.12.2024 18:43 Ответить
а на людей насрати...
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02.12.2024 19:03 Ответить
спецобїєкти це ті резиденції які херпіду обіцяв віддати дітям-сиротам в 2019, і в яких тепер чалиться скумбрія по 8 з спиногризами?
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02.12.2024 19:07 Ответить
Вова, розкажи Олафу, як ти згорнув ракетну програму, як скорочував ЗСУ, як розміновував Чонгар, як відаодив війська з обладнаних позицій на Сході, як готувався до шашликів...
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02.12.2024 19:16 Ответить
1.КОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ КВАРТАЛУ
2.ПЕРЕСУВНИЙ ШАПІТО
3.ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК СВАТІВ
4.ТОЧКА ЗІ СКУМБРІЄЮ
5.АСФАЛЬТНИЙ ЗАВОД ОНУР
6.ХАТА ТАТАРАВА
7.МАК ДЕ МОЖНА ПОНТОНУТИСЬ НА КАМЕРУ
8.ГАЛЯВИНА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ШАШЛИЧКІВ
9......М ..СТАДІЙОН,БО ХТО ЗНА
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02.12.2024 19:24 Ответить
 
 