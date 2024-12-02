Мы ищем, как защитить еще 20 спецобъектов от российских обстрелов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает систем ПВО. Сейчас ищут возможности, чтобы защитить два десятка спецобъектов.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с Олафом Шольцом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорили с Олафом об усилении ПВО... И я приводил один пример. Не буду его публично вам говорить, потому что не хочу, чтобы Россия понимала, о чем я говорю. Но я приводил пример, как мы сейчас ищем еще защитить два десятка специальных объектов. И у нас не хватает, из-за плотных таких ударов ракетами, просто не хватает систем ПВО", - сказал президент.

В то же время Зеленский поблагодарил Германию за помощь в укреплении ПВО, однако отметил, что предоставленных систем не хватает.

"Вопрос не в Германии. Вопрос в принципе партнеров, есть партнеры, которые держат системы ПВО", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T до конца года.

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