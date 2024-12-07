Зеленський зустрівся в Парижі з Трампом і Макроном. ВІДЕО (оновлено)

У суботу ввечері, 7 грудня, в Парижі відбудеться тристороння зустріч президента Франції Емманюеля Макрона, президента України Володимира Зеленського і новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "ЕП" з посиланням на Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський приєднайється до Емманюеля Макрона та Дональда Трампа для тристоронньої зустрічі", - повідомили в Єлисейському палаці.

Оновлена інформація

Згодом медіа BFM із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу повідомило, що тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона вже почалася.

Спочатку до Єлисейського палацу на зустріч з Макроном приїхав Трамп. Після цього стало відомо, що до них приєднався президент України Володимир Зеленський.

Оновлення

За даними агенства Reuters, станом на 19:07 зустріч завершилася - Зеленський, Трамп і Макрон залишили Єлисейський палац.

Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей.

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