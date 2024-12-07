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Зеленський зустрівся в Парижі з Трампом і Макроном. ВІДЕО (оновлено)

У суботу ввечері, 7 грудня, в Парижі відбудеться тристороння зустріч президента Франції Емманюеля Макрона, президента України Володимира Зеленського і новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "ЕП" з посиланням на Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський приєднайється до Емманюеля Макрона та Дональда Трампа для тристоронньої зустрічі", - повідомили в Єлисейському палаці.

Оновлена інформація

Згодом медіа BFM із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу повідомило, що тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона вже почалася.

Спочатку до Єлисейського палацу на зустріч з Макроном приїхав Трамп. Після цього стало відомо, що до них приєднався президент України Володимир Зеленський.

Оновлення

За даними агенства Reuters, станом на 19:07 зустріч завершилася - Зеленський, Трамп і Макрон залишили Єлисейський палац.

Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей.

Читайте також: Зеленський прибув до Парижу, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Трамп Дональд (5607) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+14
YES!Нарешті свіженькі селфі з Трампом та Макроном! Життя у Боневтіка почало налагоджуватися. Цю фотку на зе-шмарафонє представлять, як історичний прорив мегапотужного лідора незламності.
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07.12.2024 18:49
+11
А може треба писати в зворотньому порядку - Трамп, Макрон і ......?
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07.12.2024 18:44
+11
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07.12.2024 18:49
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Прорвався! - наш пострєл
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07.12.2024 18:41 Відповісти
Шось Трамп якось не дуже - а де - випромінюєм радість!
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07.12.2024 19:12 Відповісти
Трамп може бути псіхічно хворим.Це не стеб.Він реально так себе поводить.
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07.12.2024 19:32 Відповісти
Молодець! Тавить тюхтіїв! А ти б хотів щоб не прорвався?
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07.12.2024 20:41 Відповісти
A ménage à trois
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07.12.2024 18:43 Відповісти
А може треба писати в зворотньому порядку - Трамп, Макрон і ......?
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07.12.2024 18:44 Відповісти
спочатку жінки партнер дЄрмака, а вже потім лідери відсталих країн третього світу...
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07.12.2024 19:12 Відповісти
Святі справи Трійцею робляться. Так і буде. Амінь.
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07.12.2024 18:47 Відповісти
Добре що там буде Макрон. По крайній мірі, він досить досвідчений політик, щоб не допустити чергової "вільнюської істерики". Втім Донні наскільки схожий з Зеленським поглядами, що турбуватись варто Меланії та Скумбрії - раптом зустріч закінчиться палким романом.
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07.12.2024 18:49 Відповісти
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07.12.2024 18:49 Відповісти
YES!Нарешті свіженькі селфі з Трампом та Макроном! Життя у Боневтіка почало налагоджуватися. Цю фотку на зе-шмарафонє представлять, як історичний прорив мегапотужного лідора незламності.
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07.12.2024 18:49 Відповісти
.... і як життєво важливу необхідність переобрання
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07.12.2024 19:11 Відповісти
Тройнічок, однако. )))

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07.12.2024 18:50 Відповісти
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07.12.2024 19:01 Відповісти
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07.12.2024 18:53 Відповісти
Проферансік!
А хто буде на роздачі ? дЄрмак?
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07.12.2024 18:53 Відповісти
Андрійбарісич наказав продовжувати підважувати Спартц?
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07.12.2024 19:13 Відповісти
зебілозализону передивились чи лінь читати, що саме стверджує та вимагає ця жінка (Вікторія Спартц) на яку зебілам сказали Фас!
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07.12.2024 19:16 Відповісти
ваша агресія спровокована інформаційною компанією дЄрьмОПи, оскільки, саме за їхні крадіжки із наданими коштами, гум.допомогою та зброєю і вимагала розслідувати та провести аудит. До речі, Спартц переобралась без проблем у тому ж окрузі.
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07.12.2024 19:37 Відповісти
З огляду на поєднання кольорів одягу, ймовірно, Трамп таки обрав світлу сторону.
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07.12.2024 19:00 Відповісти
Росія втратила в Україні 600 000 солдатів - такі цифри «назвав» Трамп у своїй соцмережі

"Росія, яка так зав'язана на Україні і втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками...", - написав новообраний президент США.
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07.12.2024 19:03 Відповісти
"Сирія - це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Нехай вона розгортається. Не втручайтеся", - заявив він. Трамп також припустив, що тепер росіянам, як можливо і диктатору Башару Асаду, доведеться піти з Сирії, й "це насправді може бути найкраще, що може з ними статися".
Отже допомога Україні у боротьбі з кацапами - це американська справа і війна США з ординським злом заради ліквідації безладу у Європі, створеного кацапстаном.
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07.12.2024 19:44 Відповісти
💙💛✌️
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07.12.2024 19:23 Відповісти
жду фото дєрьмака на задньому плані
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07.12.2024 19:02 Відповісти
скоріше буде Єрмак на передньму плані
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07.12.2024 19:12 Відповісти
там зельоний пасив, а дєрьмак актив ))

дерьмак зельоного тільки зі сторони сраки
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07.12.2024 19:14 Відповісти
помиляєтесь Остапе, актив та пасив там під іншим соусом...
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07.12.2024 19:19 Відповісти
Трамп виглядає потужно 👍🏼
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07.12.2024 19:05 Відповісти
Точно, вирішили сісти перекурити в коридорі, перед журналістами,,,),
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07.12.2024 19:11 Відповісти
Доречі. Я не назвав жодного імені, але однозначні висновки були зроблені. Як в старому анекдоті:
На червоній площі, дідуган:
- Щоб ти здох потвора вусата!!
Одразу з'являються НКВД-шники і пакують діда. Він верещить і намагається пояснити що він не того мав на увазі. А у відповідь:
- Мовчи, ворог народу! Ми знаємо кого ти мав на увазі!
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07.12.2024 19:27 Відповісти
А то не Татарову мікрофоном по голові стучали? Що він там робить? Йому місце в тюрмі, а не на таких зустрічах
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07.12.2024 19:13 Відповісти
Лишь бы Вова не пиз@анул лишнего в своей нахрапистой маланской манере.
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07.12.2024 19:15 Відповісти
Зеленский и Трамп прилетели во Францию на открытие Собора Парижской Богоматери. Путина не пригласили. Он так обиделся, что приказал построить в парке «Патриот» копию собора и ее сжечь.
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07.12.2024 19:16 Відповісти
або НАТА, або Ядрена Бомба
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07.12.2024 19:18 Відповісти
дай Бог, щоб домовилися хоч про щось
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07.12.2024 19:20 Відповісти
Байден старий, вони казали. Але Трамп такий самий...
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07.12.2024 19:20 Відповісти
Ситуація. Пальміра, Сирія. Повстанці на мотоциклах майже без бою захопили склад артилерійського та ракетного озброєнь.

Для русні воно має особливе значення. Під час його захоплення в них були дуже великі втрати.

Повстанці активно йдуть далі.
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07.12.2024 19:21 Відповісти
А что Бидон уже всьо?
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07.12.2024 19:26 Відповісти
Чомусь мені здається наступне. Рашка зараз з останніх сил буде спробувати показувати, що вони такі грозні та сильні, що їм ні по чому усі втрати, і що вони можуть безкінечно навалювати та насипати (м'ясом наші землі), мовляв і ресурсу в них не відбавляй. І це усе буде десь до січня, потім ще деякі потуги, а потім тупо здуються різко. І почнеться Сірійський, Херсонський сценарій.
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07.12.2024 19:28 Відповісти
Подаруйте смарагдовому костюм, чи що
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07.12.2024 19:34 Відповісти
Оце Трамп вляпався, перед виборами наобіцяв з три короби, а тепер требя вирулювати
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07.12.2024 19:37 Відповісти
Ааа! Синій костюм і жовта краватка! На що Трамп натякає? У кацапів пригорає .
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07.12.2024 19:47 Відповісти
Я не розумію навіщо Захід продовжує штучне дихання легітимності ЗЄ-влади, погоджуючись на якісь зустрічі з цими узурпаторами.
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07.12.2024 19:49 Відповісти
Можу припустити, що їх мотиви якось перегукуються з місцевим: "Тільки після війни!"
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07.12.2024 20:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9bS0v-prVC0 Порошенко в США: на Банковій палають дупи, лайномети заряджені
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07.12.2024 19:52 Відповісти
А, чого воно так мотало макітрою? Вдавало, що знається на французьській?
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07.12.2024 20:37 Відповісти
Дивлячись на невдоволену фізіономію Трампа, зе і компашку очікують складні часи.
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07.12.2024 20:39 Відповісти
Одному мені гидко, що наше у треніках?
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07.12.2024 21:25 Відповісти
Хвьодричь поімпозантнєє був. )))

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07.12.2024 21:45 Відповісти
А где рояль?
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07.12.2024 22:37 Відповісти
4th уважно споглядає за твоєю діяльностю, Донні...
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08.12.2024 00:08 Відповісти
 
 