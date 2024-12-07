Зеленський зустрівся в Парижі з Трампом і Макроном. ВІДЕО (оновлено)
У суботу ввечері, 7 грудня, в Парижі відбудеться тристороння зустріч президента Франції Емманюеля Макрона, президента України Володимира Зеленського і новообраного президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє "ЕП" з посиланням на Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський приєднайється до Емманюеля Макрона та Дональда Трампа для тристоронньої зустрічі", - повідомили в Єлисейському палаці.
Оновлена інформація
Згодом медіа BFM із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу повідомило, що тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона вже почалася.
Спочатку до Єлисейського палацу на зустріч з Макроном приїхав Трамп. Після цього стало відомо, що до них приєднався президент України Володимир Зеленський.
Оновлення
За даними агенства Reuters, станом на 19:07 зустріч завершилася - Зеленський, Трамп і Макрон залишили Єлисейський палац.
Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.
Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жінкипартнер дЄрмака, а вже потім лідери відсталих країн третього світу...
А хто буде на роздачі ? дЄрмак?
"Росія, яка так зав'язана на Україні і втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками...", - написав новообраний президент США.
Отже допомога Україні у боротьбі з кацапами - це американська справа і війна США з ординським злом заради ліквідації безладу у Європі, створеного кацапстаном.
дерьмак зельоного тільки зі сторони сраки
На червоній площі, дідуган:
- Щоб ти здох потвора вусата!!
Одразу з'являються НКВД-шники і пакують діда. Він верещить і намагається пояснити що він не того мав на увазі. А у відповідь:
- Мовчи, ворог народу! Ми знаємо кого ти мав на увазі!
Для русні воно має особливе значення. Під час його захоплення в них були дуже великі втрати.
Повстанці активно йдуть далі.