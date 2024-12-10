Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения Россией ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что достаточное количество ракетной системы "Орешник" на вооружении у РФ "фактически отменяет" необходимость применения ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.

По его словам, Россия должна "совершенствовать" "Орешник".

"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — сказал Путин.

Диктатор добавил, что Россия якобы не усиливает ядерную доктрину, а совершенствует ее.

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Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.

Также Путин заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы "Орешник", которыми недавно била по Украине. Это произойдет во второй половине 2025 года.

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