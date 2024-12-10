Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения Россией ядерного оружия
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что достаточное количество ракетной системы "Орешник" на вооружении у РФ "фактически отменяет" необходимость применения ядерного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.
По его словам, Россия должна "совершенствовать" "Орешник".
"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — сказал Путин.
Диктатор добавил, что Россия якобы не усиливает ядерную доктрину, а совершенствует ее.
Удар РФ по Украине "Орешником"
21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".
22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.
Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.
Также Путин заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы "Орешник", которыми недавно била по Украине. Это произойдет во второй половине 2025 года.
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Расскажі, каково оно: бить ******?
а ядерное оружие - вааще никогда небіло нужно
сибирски газ? да зачем он нам - отдадим Китаю
нефть? да пусть недружественная Европа зальется нашей нефтью - отдаем
яйца? картоха? масло? да зачем єто все росии когда есть ПОСМЕШНИК!!!
влезем на него дружно и гойда в рай к кобзону!!!
пасмешка і семь гномов
Без ядерного заряду цей "арєшнік" - катапульта з шістьма болванками, які спричиняють руйнувань не більше ніж каменюки.
А вибухівку туди запхати не вийде - не витримає температур подолання атмосфери.
Тому кацапи і пуляли вночі - щоб розпечені болванки та корпус ракети видовищно виглядали в атмосфері, коли падали.
Жодна відома вибухівка не витримає таких температур - або здетонує ще в атмосфері, або стане непригодною.
Ніхто ж не знає скільки старих, як лайно мамонта, "Тополів" може переобладнати *****. 1? 2? 10? А може жодної.
Але вся ця метушня з "арешніком" - чиста лякалка ні про що. Або ***** бреше, або воно тупе і його розвели шойговські "винахідники".
Тупо розпиляли гроші на фарбуванні старої ракети, відпиляли одну ступінь і "продали" цю ***** *****, як "аружиє на нових прінципах фізікі".
Тим більше, що це вже не вперше - були вже "бурєвєсніки", "пасєйдони", "армати" та Су-57.
Для атаки цілі на середній дальності параболу треба задирати ще більше. Тобто, ракета заходить на ціль з ще більшої висоти.
Саме тому вхід ракети в атмосферу через деякий час призводить до шалених температур на носії.
Вони просто не були спроектовані для таких дебільних перформансів.
Вона реальна.
Може бути фугасною, а може ядерною. Але вона не фігачить за межі атмосфери и не розпекається до таких температур.
У тому то і дебілізм всієї цієї історії, що Іскандер у неядерному виконанні набагато ефективніший за той імпотентний арєшнік.
Итак в чемодан дрищеш!
Хіба що "сімвал рассіі - берьоза" може конкурувати.
***** пробубоніло про нові "фізичні" принципи - кінетичну зброю.
Що ж, розберемось:
1) Вага боєголовки "горіха" - 1250 кг, де маса вибухівки становить 437 кг.
Натомість, те, що запустило *****, вивело 36 контейнерних елементів сандартного об'єму із загальною вагою в еквіваленті 634 кг бетону. Бо бетон на 45% щільніше тротилу.
Прискорюючись на кінцевій ділянці до швидкості 3400 м/с, тобто 10Мах, кожна з 36 "цеглин" з умовною вагою 17,6 кг ударяється об землю, випускаючи енергію ~100 МегаДж.
Вибух 1 кг тротилу вивільняє енергію 5 МегаДж. Звичайний ФAБ-250, що несе 94 кг тротилу, вибухає з енергією 470 МДж.
Тож, удар "цеглини" еквівалентно вибуху 20 кг тротилу, що у 4,7 рази менше, ніж від ФAБ-250.
2) "Кінетична зброя" ***** коштує біля $50 млн. в "залізяччі" плюс обслуга, утримання персоналу, організація запуску тощо - разом $100 млн. Таким чином, лоставка одного елемента із 36 вагою в еквіваленті 20 кг тротилу обійдеться у феноменальну суму - майже $2,8 млн.
Для порівняння - бойовий виліт бомбардувальника- носія КАБ-ФАБ обходиться до $30 тис.
3) Ефект від умовного "вибуху" в еквіваленті 20 кг тротилу вбивче на відстані ~10 метрів від епіцентру (див. малюнок-схемку) . Але це від вибуху. Від кінетичного удару немає вибухової хвилі, уламків, тепла. Бо його лише можна порівняти з падінням цегли на голову, від чого, як відомо, ніхто не застрахований. Правда, цегли найдорожчої.
Висновок: як вбачається, "ідея" рогозіна "розпалила" засрані мізки рашистського політбюро, ***** наказало, а генерали втілили в життя найдебільніший проєкт у галузі озброєння."