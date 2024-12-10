РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9510 посетителей онлайн
Новости
6 250 61

Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения Россией ядерного оружия

Російський диктатор Володимир Путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что достаточное количество ракетной системы "Орешник" на вооружении у РФ "фактически отменяет" необходимость применения ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.

По его словам, Россия должна "совершенствовать" "Орешник".

"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — сказал Путин.

Диктатор добавил, что Россия якобы не усиливает ядерную доктрину, а совершенствует ее.

Читайте также: Путин лично решил предоставить политическое убежище Асаду и его семье, - Песков

Російський диктатор Володимир Путін
Російський диктатор Володимир Путін

Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.

Также Путин заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы "Орешник", которыми недавно била по Украине. Это произойдет во второй половине 2025 года.

Читайте также: Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, - Путин

Автор: 

путин владимир (31237) россия (95467) ядерное оружие (1332) баллистические ракеты (375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Убогий ****** со своими "орешками". Чи кабаева не удовлетворяет?
показать весь комментарий
10.12.2024 18:27
+12
Удосконалення це швабра у сраці путяна, як у муамара.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:28
+11
*****!
Расскажі, каково оно: бить ******?
показать весь комментарий
10.12.2024 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****!
Расскажі, каково оно: бить ******?
показать весь комментарий
10.12.2024 18:27 Ответить
ента сірія нам ну вааще не нужна біла никогда
а ядерное оружие - вааще никогда небіло нужно
сибирски газ? да зачем он нам - отдадим Китаю
нефть? да пусть недружественная Европа зальется нашей нефтью - отдаем
яйца? картоха? масло? да зачем єто все росии когда есть ПОСМЕШНИК!!!
влезем на него дружно и гойда в рай к кобзону!!!
показать весь комментарий
10.12.2024 19:56 Ответить
Убогий ****** со своими "орешками". Чи кабаева не удовлетворяет?
показать весь комментарий
10.12.2024 18:27 Ответить
Скорійш охорона кабаєву не задовольняє, а єтот старий пердун на лабутенах спроможен тільки серити у валізу. А орешник вони з кабаєвою вже випробувалиЮ навіть поперек привязували і все дарма. Унд не стоіть.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:30 Ответить
72 года деду. Он уже возможно не всегда помнит зачем ему эта штука нужна.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:39 Ответить
У кабаевой гарем ліліпутіних - на кожен день тижня
пасмешка і семь гномов
показать весь комментарий
10.12.2024 19:59 Ответить
Путін: "сквОрєшнік" - ета то мєсто, котороє у мєня покінула кукуха, ги-ги-ги.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:28 Ответить
Удосконалення це швабра у сраці путяна, як у муамара.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:28 Ответить
Цьому підору не швабру, а ломаку залізну треба вставити.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:30 Ответить
Бачу ви перфєкціанист.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:32 Ответить
Перрфекціонізм, це схильність ставити перед собою занадто високі стандарти та нереалістичні очікування, що супроводжується надмірно критичним самооцінюванням та акцентом на невдачах. Часто перфекціонізм стає перепоною в житті. І де тут перфекціонізм стосовно *****?
показать весь комментарий
10.12.2024 19:12 Ответить
У заміні деревини на залізо.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:57 Ответить
Краще іржавий якір
показать весь комментарий
10.12.2024 18:47 Ответить
Маєтє відношення до ********* містецтва?
показать весь комментарий
10.12.2024 18:53 Ответить
Особенно в Сирии этот "огрешник" удачно сработал...
показать весь комментарий
10.12.2024 18:28 Ответить
Це як він про танк "ПрАрив" шо як тільки він виходить на поле бою і ФсЬо?
показать весь комментарий
10.12.2024 18:29 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2024 18:30 Ответить
**********) геть безграмотне, або знає , що дурню несе , але для свого плебса зійде .
показать весь комментарий
10.12.2024 18:31 Ответить
але бандюган він знатний, в кгб курси проходив, таких на московії поважають..
показать весь комментарий
10.12.2024 18:36 Ответить
птн - хло
показать весь комментарий
10.12.2024 18:32 Ответить
О ***** пукнуло, засунь свій орешнік в жопу. Українці не ссуть так як ти з зеленим *****м. Горіти вам у пеклі за смерті людей.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:34 Ответить
дятел...
показать весь комментарий
10.12.2024 18:34 Ответить
І знов він вийняв свій немитий арешник и почав їм трясти.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:35 Ответить
Для ***** це вже не ракета, це якийсь самозаспокоювальний "Дрочєшнік".
показать весь комментарий
10.12.2024 18:36 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2024 18:39 Ответить
Чого ще чекати від тупого ФСБшника, який фізику прогулював.

Без ядерного заряду цей "арєшнік" - катапульта з шістьма болванками, які спричиняють руйнувань не більше ніж каменюки.
А вибухівку туди запхати не вийде - не витримає температур подолання атмосфери.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:42 Ответить
дійсно не можна туди запхати вибухівку?
показать весь комментарий
10.12.2024 18:49 Ответить
Дійсно.

Тому кацапи і пуляли вночі - щоб розпечені болванки та корпус ракети видовищно виглядали в атмосфері, коли падали.
Жодна відома вибухівка не витримає таких температур - або здетонує ще в атмосфері, або стане непригодною.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:39 Ответить
то виходе шо всі брсд або з ядерною начинкою або пусті?
показать весь комментарий
10.12.2024 19:42 Ответить
Всі - це скільки?
Ніхто ж не знає скільки старих, як лайно мамонта, "Тополів" може переобладнати *****. 1? 2? 10? А може жодної.

Але вся ця метушня з "арешніком" - чиста лякалка ні про що. Або ***** бреше, або воно тупе і його розвели шойговські "винахідники".
Тупо розпиляли гроші на фарбуванні старої ракети, відпиляли одну ступінь і "продали" цю ***** *****, як "аружиє на нових прінципах фізікі".

Тим більше, що це вже не вперше - були вже "бурєвєсніки", "пасєйдони", "армати" та Су-57.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:49 Ответить
я не сперечаюсь, мені просто цікаво... і до чого тут іскандери? я перепитав за ці брсд (рубежи, арешники, тополя, ярси і так далі) чи вони лише ядерку можуть доставляти всі? власне це лише 1 питання шо мене зачепило і захотілось дізнатись
показать весь комментарий
10.12.2024 20:37 Ответить
Так. Ярси, Тополя, Арэшніки - це старі переобладнані МБР. Вони були заточені на високу параболу для атаки на великих відстанях.
Для атаки цілі на середній дальності параболу треба задирати ще більше. Тобто, ракета заходить на ціль з ще більшої висоти.
Саме тому вхід ракети в атмосферу через деякий час призводить до шалених температур на носії.

Вони просто не були спроектовані для таких дебільних перформансів.
показать весь комментарий
10.12.2024 20:59 Ответить
добре, бачу вашу думку) почитаю шось ше в гуглі)
показать весь комментарий
10.12.2024 21:07 Ответить
Іскандер - це БРСД?
Вона реальна.
Може бути фугасною, а може ядерною. Але вона не фігачить за межі атмосфери и не розпекається до таких температур.

У тому то і дебілізм всієї цієї історії, що Іскандер у неядерному виконанні набагато ефективніший за той імпотентний арєшнік.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:56 Ответить
То що ядерна реакція ініціюється звичайною вибухівкою вас взагал не смущає я бачу! ********* покриття придумано чорт знає коли і спокійно захищає від високих температур при гіперзвукових скоростях.
показать весь комментарий
10.12.2024 21:00 Ответить
міротворєц херов
показать весь комментарий
10.12.2024 18:42 Ответить
Пиня! Забудь про орехи!!!
Итак в чемодан дрищеш!
показать весь комментарий
10.12.2024 18:44 Ответить
Схоже, воно взбзднуло.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:45 Ответить
Люди кажуть щоб ти зд.х.здивуй світ! зд.хни!
показать весь комментарий
10.12.2024 18:46 Ответить
цікаво, що ця потвора ще вигадає
показать весь комментарий
10.12.2024 18:46 Ответить
***** зі своїм «бояришником» вже всім набрид. Воно допатякається, що у когось нерви таки здадуть. Може новообраний канцлер з Таурусами буде першим.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:48 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2024 18:51 Ответить
Ззовні ці дамочки , для кастінгу на" Вій " 100 % вдача, буде вдача всесвіт'ня ...треба екранізувати ..Гоголь пробачить ,бо передбачив по сценарію суть русняву
показать весь комментарий
10.12.2024 19:06 Ответить
Гоголь гнида кончена, яка насміхалась над українцями та вилизувала сраку кацапні, був у кацапів на державній службі в "Мніністєрствє удєлов", був "дворяніном"! Його сімейка утримувала близько 400 кріпаків! не пишіть краще про цю мразоту-манкурта!
показать весь комментарий
10.12.2024 20:30 Ответить
Так це всі знають ...того і Вії для русні по рилу 100% ок !
показать весь комментарий
10.12.2024 20:35 Ответить
Орешнік це комплекс,для ядерної зброї.Якщо його використовувати,з фугасною бойовою частиною,то ефект малий.Те що тоді прилетіло,розвалилося в атмосфері і впало.Орешнік,як і циркон фігня.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:52 Ответить
Там пуйло вс.. ло то вже страшно 😁
показать весь комментарий
10.12.2024 18:55 Ответить
Як на мене-це капітуляція *****!Пояснюю - ядєркой не вдарім,тількі орєшніком.Але всі у світі знають,що орєшнік - це гімно!
показать весь комментарий
10.12.2024 18:54 Ответить
Це ж треба було з якогось ляпнути назву "арєшнік" , тепер всім реально, там місцевим придуркам, потрібно підігрівати і називати це так само - Арєшніком 🤣🤣🤣. Так це якось навіть не звучить, а ж вуха ріже.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:00 Ответить
Фраєр здав назад, бо ніхто не звернув уваги на погрози.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:07 Ответить
СвОрешник?
показать весь комментарий
10.12.2024 19:13 Ответить
Немає нічого, краще "орешніка". Якщо його свіжі гілки добре занурити у солоний окріп, а потім тими гілками ху*лу по дупі, по дупі!!!
Хіба що "сімвал рассіі - берьоза" може конкурувати.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:17 Ответить
Блефує пацючий викидень...
показать весь комментарий
10.12.2024 19:18 Ответить
Зассало *****. Зрозуміло, що якби не зелена влада, від армії мухосрандії нічого б не лишилося!
показать весь комментарий
10.12.2024 19:55 Ответить
Скоро від "Орєшніка" дійде до "Валєжніка"
показать весь комментарий
10.12.2024 20:31 Ответить
Захід, тобі не соромно? Ти боїшся ОЦЕ...
показать весь комментарий
10.12.2024 21:51 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2024 22:31 Ответить
@"Орешник" або найдорожча "цегла на голову" у Всесвіті.
***** пробубоніло про нові "фізичні" принципи - кінетичну зброю.
Що ж, розберемось:

1) Вага боєголовки "горіха" - 1250 кг, де маса вибухівки становить 437 кг.
Натомість, те, що запустило *****, вивело 36 контейнерних елементів сандартного об'єму із загальною вагою в еквіваленті 634 кг бетону. Бо бетон на 45% щільніше тротилу.
Прискорюючись на кінцевій ділянці до швидкості 3400 м/с, тобто 10Мах, кожна з 36 "цеглин" з умовною вагою 17,6 кг ударяється об землю, випускаючи енергію ~100 МегаДж.
Вибух 1 кг тротилу вивільняє енергію 5 МегаДж. Звичайний ФAБ-250, що несе 94 кг тротилу, вибухає з енергією 470 МДж.
Тож, удар "цеглини" еквівалентно вибуху 20 кг тротилу, що у 4,7 рази менше, ніж від ФAБ-250.

2) "Кінетична зброя" ***** коштує біля $50 млн. в "залізяччі" плюс обслуга, утримання персоналу, організація запуску тощо - разом $100 млн. Таким чином, лоставка одного елемента із 36 вагою в еквіваленті 20 кг тротилу обійдеться у феноменальну суму - майже $2,8 млн.
Для порівняння - бойовий виліт бомбардувальника- носія КАБ-ФАБ обходиться до $30 тис.

3) Ефект від умовного "вибуху" в еквіваленті 20 кг тротилу вбивче на відстані ~10 метрів від епіцентру (див. малюнок-схемку) . Але це від вибуху. Від кінетичного удару немає вибухової хвилі, уламків, тепла. Бо його лише можна порівняти з падінням цегли на голову, від чого, як відомо, ніхто не застрахований. Правда, цегли найдорожчої.

Висновок: як вбачається, "ідея" рогозіна "розпалила" засрані мізки рашистського політбюро, ***** наказало, а генерали втілили в життя найдебільніший проєкт у галузі озброєння."

показать весь комментарий
10.12.2024 22:34 Ответить
был *************** свинособака а стал *************** белкой!а иди ты ***** со своими орехами.
показать весь комментарий
10.12.2024 22:38 Ответить
 
 